Nejde o to, že bychom byli nadšení z Drahoše, ale je potřeba porazit Zemana, říká šéf ODS

Hlavní cíl ODS před druhým kolem prezidentských voleb je, aby na Pražském hradě nepokračoval Miloš Zeman. Podle šéfa ODS Petra Fialy je strana v tomto směru zajedno i s voliči, kteří dali v prvním kole najevo, že chtějí změnu.

Ostrava - Přestože ODS na svém víkendovém kongresu v Ostravě odsouhlasila podporu do druhého kola Jiřímu Drahošovi, z kuloárních debat bylo zřejmé, že ne všichni členové berou vyzyvatele současného prezidenta Miloše Zemana jako svého kandidáta, kterého budou volit.

Není divu, delegáti například také odsouhlasili usnesení, že jsou proti přerozdělování nelegálních migrantů mezi země Evropské unie pomocí kvót. Drahoš by přitom uprchlíky do země přijal. Předseda strany Petr Fiala však říká, že nyní není snahou najít ideálního kandidáta.

"Nejde o to, že by ve druhém kole byl kandidát, ze kterého jsou členové ODS nadšeni. Tady jde o to, že náš politický cíl je porazit Miloše Zemana, abychom měli hlavu státu, která plní svoje funkce a respektuje ústavu a parlamentní demokracii," řekl po skončení kongresu Fiala.

Doplnil, že tyto podmínky Jiří Drahoš splňuje a usnesení kongresu bylo schváleno naprosto drtivou většinou. "Respektujeme také rozhodnutí voličů v prvním kole a ti rozhodli, že chtějí, aby vyzyvatelem Miloše Zemana byl Jiří Drahoš," doplnil předseda ODS.

Potvrdil tak hlavní cíl strany, aby na Pražském hradě nepokračoval Miloš Zeman. Podle Fialy je strana v tomto směru zajedno i s voliči, kteří dali v prvním kole najevo, že chtějí změnu, koncentrovali hlasy v rámci vyzyvatelů směrem k panu Drahošovi, a vytvořili tak podmínky proto, aby ve druhém kole měl šanci porazit Miloše Zemana.

Babiš se tváří, jako by měl sto procent

Jeden z důvodů, proč je podle Fialy potřeba porazit Miloše Zemana, je i současné dění kolem menšinové vlády Andreje Babiše. Ten se příští týden pokusí dokončit snahu o získání podpory poslanců pro svou jednobarevnou vládu.

"Prezidentské volby jsou důležité nejenom proto, jakým způsobem bude vykonávána funkce prezidenta, protože teď tu máme prezidenta, který rozděluje společnost, znejisťuje zahraniční politiku, dělá věci, které jsou opravdu přinejmenším podivné. Ale bude to důležité i proti utváření vládní politiky, protože to, co se tu teď odehrává, to, že tu máme jednobarevnou vládu Andreje Babiše a že se hnutí ANO tváří se třiceti procenty, jako by jich mělo sto, to je možné jenom díky tomu, jak postupuje pan prezident," uvedl Fiala. Také o tom budou podle něj rozhodovat voliči ve druhém kole prezidentské volby.

Fiala předpokládá, že vláda zatím důvěru nezíská, ale už situace, ve které nyní česká politika je, není podle něj ideální. "Ten zmatek, to oddalování, to vše ukazuje, že politická situace není dobrá."

Kongres proto také přijal usnesení, že ODS nepodpoří jednobarevnou vládu ani v tomto ani v žádném z příštích pokusů. "Volba kohokoliv jiného než Miloše Zemana by výrazně změnila politiku v této zemi, alespoň v tom smyslu, že bychom měli hlavu státu, která by respektovala ducha ústavy a parlamentní demokracii," uzavřel Fiala.

