Nejde o Babiše. Ministr zemědělství promluvil k přelomovému prodeji půdy

„Neděláme to pro Babiše,“ tvrdí pro Aktuálně.cz ministr zemědělství a předseda Agrární komory ČR k přelomovému zákonu o prodeji půdy
Ministr zemědělství Martin Šebestyán patří ve vládě k těm členům, kteří na veřejnosti příliš často nevystupují. Není proto překvapením, že i někteří zemědělci si stěžují na nedostatek informací například k přelomovému návrhu, který má přinést zásadní změny do způsobu prodeje zemědělské půdy v Česku. Aktuálně.cz se proto ministra zeptalo, co má v úmyslu a jakou roli v tom hraje Andrej Babiš.
Mnozí zemědělci, a nejen oni, s napětím čekají na to, s čím přijde ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán, který nedávno avizoval, že chce prosadit zásadní změny do způsobu prodeje zemědělské půdy. Jak už ale Aktuálně.cz informovalo, opoziční poslanci na čele s místopředsedou zemědělského výboru za ODS Petrem Bendlem si stěžovali, že nemají k tomuto od ministra informace. A ke kritice se přidali i například zástupci Asociace soukromého zemědělství, kteří zastupují farmáře.
Opoziční politici i farmáři přitom dávali najevo, že se postupu ministra a vlády obávají. Bylo známo jediné. Že totiž ministr zvažuje nějaký způsob přednostního prodeje půdy, což by podle nich zvýhodnilo velké zemědělské subjekty jako například Agrofert, který ještě nedávno patřil premiérovi Andreji Babišovi. Agrofert, který Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů dočasně „zaparkoval“ ve zvláštním fondu, je totiž největším vlastníkem zemědělské půdy v Česku.
Aktuálně.cz se proto ministra zemědělství zeptalo, jak tedy návrh na přednostní prodej půdy bude vypadat a kdy ho předloží do Poslanecké sněmovny.
„V současnosti máme čtyři varianty, jak by mohl návrh změny zákona vypadat. Než návrh zveřejníme, chceme ještě udělat seminář a probrat vše s nevládními zemědělskými organizacemi,“ uvedl ministr, podle kterého by se návrh mohl dostat k poslancům patrně po letních prázdninách.
Pokud jde o čtyři zvažované možnosti, Šebestyán potvrdil, že jednou z nich je klasické předkupní právo. Tedy, pokud majitelé zemědělské půdy pronajímají tuto půdu zemědělcům, měli by ji nejdříve ze všeho nabídnout těmto zemědělcům. „Další možností je, že by tito majitelé měli mít nějakou neveřejnou ohlašovací povinnost, aby zemědělcům dali vědět, že zvažují prodej půdy,“ uvedl ministr, který tvrdil, že mu jde o jedno jediné – aby vláda vytvořila co nejlepší podmínky farmářům a zemědělcům pro jejich podnikání.
Jak už Aktuálně.cz v minulosti upozornilo, Českem se šíří prodej zemědělské půdy způsobem, který nahrává překupníkům a různým investičním společnostem, kterým nejde primárně o podnikání v zemědělství. Mnozí lidé tak prodají takovou půdu překupníkům, kteří ji obratem prodávají s velkým ziskem zemědělcům. Těm se tak výrazně komplikuje podnikání především pro to, že jim zdražuje produkty pro zákazníky. Že je toto špatně, se shodují takřka všichni, rozepře jsou kolem toho, jak tento problém řešit.
Je mi líto, jestliže někdo odmítá řešení, reaguje ministr
Například zástupci Asociace soukromého zemědělství namítají, že předkupní právo nahraje velkým agropodnikům, kteří si teď pronajatou půdu podle nového zákona koupí a menší farmáři už nikdy nebudou mít šanci ji získat. „My jsme naprosto zděšeni, že se něco takového chystá. My jako soukromí zemědělci o toto nestojíme, my jsme kategoricky proti. Zásadně, principiálně,“ protestuje předseda asociace Jaroslav Šebek, který dlouhodobě kritizuje zemědělskou politiku vlády Andreje Babiše a tvrdí, že tato politika nahrává Agrofertu a jemu podobným.
Ministr Šebestyán na dotaz, zda se nesnaží jít na ruku Babišovi, něco takového odmítá. „Dělám to proto, že chci pomoci zemědělství. Snažím se jednat s co nejvíce nevládními zemědělskými organizacemi, jestli ale někdo řešení odmítá, aniž by si ho přečetl, a odmítá diskusi, tak je mi to líto,“ sdělil ministr.
Šebek a další kritici však oponují, že se diskusi vůbec nevyhýbají, ale že prostě marně žádají ministerstvo o podrobnosti k připravované změně zákona. Čekali na pozvaného ministra nedávno na semináři ve sněmovně, který organizovala opozice, ale místo něj nakonec přišel státní tajemník.
Zároveň ministr tvrdí, že zvažuje i návrh, který by omezil množství půdy, které by si zemědělci mohli koupit – což by více vyhovovalo menším farmářům. Jak by toto omezení přesně vypadalo, není veřejně známé, ale předseda Agrární komory ČR Jan Doležal, který má k ministrovi blíž než třeba Šebek, leccos naznačil.
„V jednom z návrhů se objevilo zastropování maximální výměry, kterou může koupit jeden zemědělský subjekt. To znamená, že by tento subjekt už nemohl nakupovat další půdu, pokud už v daném okresu či okrsku vlastní významný podíl půdy,“ řekl Doležal, podle kterého by toto zabránilo další koncentraci půdy u velkých subjektů.