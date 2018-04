Nejde nám o korýtka, říká Valachová před klíčovým jednáním. Sobotka se podle ní "vypařil s odvahou"

před 51 minutami

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová tvrdí, že sociální demokracii jde při vyjednávání s předsedou ANO Andrejem Babišem o to, aby bral ČSSD jako rovnocenného vládního partnera. "V žádném případě nejde o korýtka či ministerská křesla," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz Valachová, která patří k výrazným tvářím sociální demokracie. Je členkou odborného týmu, který se podílí na jednání s hnutím ANO, a zároveň jako předsedkyně stálé komise pro ústavu pracuje na přípravě důležitého zákona o referendu.

Jaká nálada převládá v ČSSD těsně před klíčovým vyjednáváním s hnutím ANO o společném vládnutí?

V posledních týdnech byla nálada v ČSSD k hnutí ANO vstřícnější než těsně po volbách, kdy převažovalo přesvědčení, abychom šli do opozice a tam bojovali za sociální a zdravotní témata. Shodujeme se ale v tom, že je důležité s ANO vyjednávat.

Názor členské základny se láme v tom, za jakých okolností by měla jít ČSSD do vlády. Budou podle vás členové souhlasit s tím, aby premiérem byl Andrej Babiš?

Pro ten tábor v ČSSD, který preferuje, abychom byli v opozici, je určitě nejvíce nepřijatelné to, že má být ve vládě trestně stíhaný politik. Na druhou stranu je Česká republika na rozcestí, kam bude směřovat, a sociální demokraté vždy stáli první na pomyslné barikádě proti různým extrémně pravicovým názorům nebo fašizujícím tendencím ve společnosti. Teď jde o to, jakou cenu jsme jako sociální demokraté ochotni dát za toto stání na barikádě.

Je to pět křesel, které požaduje vedení ČSSD? Nebo budou stačit čtyři, když mezi nimi bude vnitro nebo finance?

To není o počtu křesel, to kategoricky odmítám. Je to o síle, kterou může ČSSD mít ve vládě, aby prosadila to, na čem jí záleží směrem ke svým voličům a také občanům. Uvidíme, kam misky vah hnutí ANO během jednání ve čtvrtek a případně v pátek vychýlí, protože zatím nejsme spokojeni, co ANO nabízí. Uvidíme, co Jan Hamáček z jednání přinese na sjezd.

Vy osobně byste podpořila vstup do vlády, kdyby to byla čtyři křesla, ale bylo by mezi nimi vnitro nebo finance?

Vůbec se mi nelíbí debata z posledních dní, kterou ANO směřuje k tomu, jestli nám dá pět křesel, nebo čtyři, protože to mi přijde absolutně nefér. To není a nikdy nebylo o počtu křesel, je to zkrátka o síle, kterou ČSSD potřebuje, aby prosadila věci, na kterých jí záleží. Aby se udržela bezplatná zdravotní péče, abychom měli dost míst v základních školách, abychom zajistili skutečně zásadní změnu důchodů, které by podle nás měly být navázány na to, jak roste průměrná mzda v zemi. K tomu všemu potřebujete sílu hlasů na vládě. O křeslech to skutečně není. S nadsázkou bych mohla říci, že stačí dvě křesla: křeslo předsedy vlády a ministra financí a jsme spokojeni. Ale to je nadsázka.

Jenže samo vaše vedení říká, že chce vnitro nebo finance. Takže se hraje i o křesla.

V jakýchkoliv jednáních, kdy vyjednávají partneři, chtějí mít silové pozice v silových resortech bez ohledu na to, jestli je nějaká osoba ve vládě trestně stíhaná. Je to absolutně normální. Zkrátka potřebujete sílu, abyste ukázali lidem a voličům, že za ně budete bojovat.

A to ukážete, když budete mít vnitro nebo finance?

Naši vyjednavači řekli, že zisk jednoho z těchto resortů je pro nás absolutně nepřekročitelný. Předpokládám, že hnutí ANO nyní přemýšlí a diskutuje a dnes řekne své stanovisko. Doufám, že to ANO dobře zváží.

Ale nestane se, že když ANO udělá různé kompromisy vůči ČSSD, včetně programových a personálních, přesto vaše členská základna v referendu koalici odmítne?

Je to složitější, jde o víc. Jde o to, aby hnutí ANO ukázalo sociální demokracii, že ji vnímá jako rovnocenného partnera ve spoluvládnutí. O to jde. Toto nebylo ani stínem hnutím ANO formulováno, na toto všichni čekáme.

Pokud se nedočkáte, jen těžko členové sociální demokracie schválí účast ve vládě.

Politika je o symbolech. Opravdu nejde o počty korýtek pro někoho. To vůbec ne. Ale důvěra, kterou vkládáte do koaličního partnera, a to, jaké resorty jste mu ochotni svěřit, ukazuje, jak ho vnímáte a jak s ním budete v následujících letech spolupracovat. Pokud nám toto nedají najevo, těžko jim můžeme věřit.

Pořád tady ale zůstane problém trestně stíhaného Andreje Babiše ve vládě, což řada sociálních demokratů neskousne. Vy k nim ale nepatříte…

My jsme jediná strana, která si to zkusila s Andrejem Babišem ve vládě i mimo vládu. A já si nejsem jistá, jestli varianta Andreje Babiše mimo vládu byla lepší. I kdyby odešel z vlády, tak by problém zůstal, protože, jak řekl předseda pirátů, všichni vědí, že stejně bude vládu jako předseda hnutí ANO ovlivňovat. Odpovědnost ale není na sociální demokracii, ale ANO.

Vy patříte k příznivcům a blízkým spolupracovníkům Jana Hamáčka. Souhlasíte s jeho názorem z první části sjezdu, že by pro sociální demokracii bylo velmi obtížné být v opozici v jedné skupině s panem Kalouskem a dalšími?

Je pravda, že jak vládnutí s ANO, tak odchod do opozice jsou v aktuální situaci pro ČSSD velmi obtížné cesty. My navíc potřebujeme mít energii na to, abychom pracovali dovnitř strany a udělali "restart" sociální demokracie. Potřebujeme mít sílu, abychom si uvnitř ČSSD naslouchali, spolupracovali, propojovali síly, aby nás bylo vidět a slyšet, aby lidé viděli, že my jim garantujeme zdravotnické, sociální a školské služby. Kromě toho jsme my vždycky drželi demokratické směřování země a prozápadní směřování. Několikrát jsem uvnitř ČSSD řekla, že toto je náš hlavní úkol a je jedno, jestli budeme koalice, nebo opozice.

Jak se zachová poslanecký klub, který nakonec bude ten, kdo by zvedl ruku pro vládu Andreje Babiše? Bude klub jednotný, bude respektovat výsledky případného stranického referenda?

Můj osobní názor je, že poslanecký klub bude respektovat všechna usnesení ČSSD, včetně výsledků referenda. Stejně tak si myslím, že poslanecký klub stojí za předsedou Janem Hamáčkem.

Takže pan Foldyna, pan Chovanec, pan Veselý, paní Gajdůšková i další budou výsledky referenda skutečně respektovat?

Jsem o tom přesvědčená. Je to můj osobní názor, který vyplývá z toho, jak mluvím s kolegy. Myslím, že se náš poslanecký klub v posledních týdnech spíš semkl než naopak.

Jak moc je ale ČSSD jednotná? Slova místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, který nesouhlasil s tím, jaký návrh referenda předložil váš klub, spíše nasvědčují tomu, že různí lidé mají o politice ČSSD různou představu.

Mluvila jsem o tom s Jiřím Zimolou a snažila jsem se ho přesvědčit, že to, co on si přeje, tedy aby se lidem nebrala možnost hlasovat o czexitu, je možné řešit speciálním zákonem. Já ani kolegové z klubu si ale nemyslíme, že všeobecné referendum by se mělo týkat i možnosti hlasovat o vystoupení z EU. Rozhodně ale neexistuje v ČSSD nějaký konflikt.

Pokud by sociální demokracie získala ministerstvo spravedlnosti, mluví se o tom, že byste toto místo obsadila vy. Je to možné?

V kuloárech zaznívá leccos, ale kdo si zkusil ministrování, tak mi uvěří, že opravdu neuléhám s tajným přáním probudit se jako ministryně. Toto není opravdu věc, která by pro mě byla na pořadu dne.

Je to tedy vyloučeno?

Vyloučeno mezi nebem a zemí není vůbec nic. Rozhodně to není něco, co by bylo na stole.

Ale bylo by logické, kdybyste se stala ministryní spravedlnosti, protože vy jste profesí především právnička.

Je pravda, že než jsem před třemi lety vstoupila do vysoké politiky, měla jsem za sebou více než deset let profesní kariéry v kanceláři ombudsmana a v oblasti legislativy a práva na Úřadu vlády. Mohu říci, že snad stále požívám v justici respektu. Ale znovu opakuji, že práce ministra je velmi obtížná.

Vy jste se jako ministryně i jako poslankyně pohybovala blízko vašeho dnes už bývalého premiéra a předsedy Bohuslava Sobotky. Mluvila jste s ním od chvíle, kdy oznámil, že odchází ze sněmovny?

Nemluvila jsem s ním.

Vy jste stejně jako další poslanci ani nevěděla, že chce složit mandát poslance?

Nikdo jsme to nevěděli, on to neavizoval. Ale zaslouží si respekt jako premiér, za kterého byla země stabilizovaná. Nebyla jsem k němu nikdy servilní, ale nebudu se také přidávat k nějakému klubku hyen, které mají potřebu do něj kopat.

Jak je ale možné, že jedna z velkých osobností vaší strany odejde mimo politiku ve stylu, že se vlastně "vypaří"?

Je pravda, že se trošku vypařil. Ale vypařil se s odvahou, protože se vzdal poslaneckého mandátu a odešel. Kéž by odvahu k vypaření a vzdání se mandátů mělo v různých dobách víc politiků.

Vy na něj ale určitě máte telefonní číslo, stejně jako další. Proč mu nezavoláte, abyste prohodili alespoň pár slov?

Bohuslav Sobotka je, stejně jako já, členem jihomoravské organizace ČSSD a já komunikuji s členy této organizace, s Mladými sociálními demokraty a dalšími platformami. Tam opakovaně zaznělo, že by měl být pozván na nějaké setkání, abychom měli možnost věci probrat a promluvit si. Jihomoravská sociální demokracie není spokojena s tím, že se jako bývalý předseda a lídr jižní Moravy doposud nezúčastnil žádného oficiálního stranického setkání. Byť si lidsky dokážu představit a pochopit, jak moc je to pro něj těžké, tak si myslím, že to není od něj moudré. Měl by se na nějakém okresním nebo krajském setkání objevit. Je chyba, že to zatím neučinil.

Často přemýšlím nad tím, jestli se mnozí sociální demokraté nezachovali k Bohuslavu Sobotkovi nevděčně, jestliže mu vyčítají například volební výsledky nebo - jednoduše řečeno - kampaň Antibabiš. Přece jen měl velký podíl na úspěších sociální demokracie, zažil jsem ho například v předvolební kampani na jihu Moravy, kdy se snažil získávat voliče od rána do večera den co den.

Atmosféra v sociální demokracii odpovídá výsledku voleb. A to nejen sněmovních, ale také krajských a senátních a předtím i komunálních. Sociální demokraté vnímají trend, který se nepodařilo zastavit, a to ani za situace, kdy jsme měli ve vládě významnou většinu. Toto vytýkají členové bývalému předsedovi vlády a strany. Například já jsem ještě s jedním ministrem vystupovala někdy na jaře roku 2016 proti kampani Antibabiš, byť náš názor nezvítězil. Myslím si ale, že autorem ani tvůrcem rozhodnutí o vymezování se vůči Andreji Babišovi nebyl Bohuslav Sobotka. Nicméně to přijal jako strategii.

A kdo tedy? Nejblíže k němu měl zřejmě šéf poradců Vladimír Špidla, možná i poradce Novotný. Byl to někdo z nich?

Nebudu to rozebírat.

Skutečně jste přesvědčena, že to byl někdo jiný než pan Sobotka?

Jsem přesvědčená, že jeho politický styl, který někteří novináři označovali za teflon, o který se tříští i hnutí ANO, by byl efektivnější než vymezování se vůči Andreji Babišovi.

