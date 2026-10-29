Nejčastěji vzpomínám, když jsme se zasmály, říká dcera Věry Čáslavské. Přála by si pravdu a lásku

Když letos v říjnu pořádala Základní škola Věry Čáslavské na pražském Břevnově slavnostní odhalení pamětní desky, věnované právě legendární gymnastce, bylo na její dceři Radce patrné, jak moc velkou radost z toho má. Z každé vzpomínky a každého uznání pro svou maminku se těšila, takže nepochybně je velmi šťastná i z dnešního ocenění od samotného prezidenta Petra Pavla.
Je to pořádná shoda náhod. Právě dnes, ve středu 28. října, na den státního svátku, byla zahájena v podvečer v Černošicích venkovní výstava věnovaná Věře Čáslavské. A o necelé dvě hodiny poté zaznělo Pražským hradem oznámení:
„Prezident republiky propůjčuje Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy in memoriam paní Věře Čáslavské, sportovní gymnastce, sedminásobné olympijské vítězce, výrazné osobnosti československého olympijského hnutí a odvážné obhájkyni svobody a úcty k člověku, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí.“
Nezpochybnitelné ocenění pro jednu z nejvýznamnějších sportovkyň československé historie. Sedminásobnou olympijskou vítězku. Čtyřnásobnou mistryni světa. Jedenáctinásobnou mistryni Evropy. A také Sportovkyni roku Československa. Čtyřnásobné!
Její příběh dalece přesáhl sportovní hranice, vždyť i v zatím posledním ocenění prezidenta Petra Pavla nechybí zmínka o „odvážné obhájkyni svobody a úcty k člověku“.
Celé svobodné Československo nikdy nezapomnělo na obrázek z olympijských her v Mexiku v roce 1968, kdy po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem stojí Čáslavská na stupínku oceněných se závodnicí právě Sovětského svazu.
Když zazní sovětská hymna, československá gymnastka otočí hlavu od soupeřky směrem do země. Ve stejném roce je Věra Čáslavská vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. A mimochodem, v té době byla vyhlášená druhou nejpopulárnější ženou planety – hned po Jacqueline Kennedyové.
Spisovatel a historik Pavel Kosatík v minulosti vzpomínal, jak v Šumperku při závěrečné přípravě na OH v Mexiku 21. října v noci uslyšela, že do města přijely polské tanky. Čáslavská sedla na kolo a jela k nim na místní náměstí. „Stála jsem tam, nevěřícně několik hodin a úplně zapomněla na trénink,“ popisovala.
Jenže poté přichází až do roku 1989 komunistická normalizace, ve které nemá Čáslavská na růžích ustláno. O to šťastnější je, když normalizaci střídá svoboda a prezidentem je zvolen Václav Havel. Čáslavská se stává jeho poradkyní a práci se věnuje s ohromným zápalem.
„Držme si všichni palce!“
Právě na tyto chvíle vzpomínala letos v říjnu i její dcera Radka v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Mluvila o tom, jaká nadšená nálada tehdy vládla a jak lidé drželi pohromadě. „Po roce 1989 jsme byli všichni tak semknutí, všichni jsme táhli za jeden provaz a všichni jsme to mysleli strašně dobře. Já jsem byla v té době studentkou, ale bylo to tak intenzivní, nádherné, nezapomenutelné,“ vzpomínala, když odhalovala pamětní desku věnovanou své mamince.
Zároveň mluvila o tehdejších slovech prezidenta Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, a litovala, že se atmosféra v Česku výrazně změnila. „Místo abychom táhli za jeden provaz, tak jsme spíš rozpolcená společnost. Mrzí mě, že pravda a láska je dnes tak zprofanovaná, vždyť kdo by měl mít něco proti pravdě a lásce?“ povídala Radka Čáslavská.
Ta kromě jiného vede Nadační fond pojmenovaný po její matce, účastní se také předávání sportovních cen, které nesou jméno Věry Čáslavské. Často se tak pohybuje mezi dětmi, je šťastná, že také Základní škola Věry Čáslavské se hodně věnuje sportu a místní děti získávají řadu cen.
„Mockrát děkuji, že máte takovou krásnou školu, která se jmenuje po mé mamince. Držme si všichni palce, ať žijeme v krásné zemi a ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí,“ přála si při odhalení pamětní desky, obklopené žáky. A na otázku, na co nejčastěji u své maminky vzpomíná, měla hned připravenou odpověď.
„Člověk rád vzpomíná na to, když se s někým pořádně zasměje. Takže moc ráda vzpomínám na různé legrácky, které jsme spolu měly a opravdu moc jsme se zasmály,“ řekla dcera slavné a dnes oceněné Věry Čáslavské.
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