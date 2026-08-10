Nehoráznost, komentoval exministr kultury Baxa Klempířův návrh nové státní kulturní politiky

Na vzniku Státní kulturní politiky 2026-2030+, kterou loni 8. října přijala vláda Petra Fialy (ODS), se podílely stovky odborníků. Na svém facebooku to v pondělí napsal bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). Kontrastuje to podle něho s novou Státní kulturní politikou ČR 2026-2030, s níž nyní přišel úřad Oty Klempíře (za Motoristy). Její vznik Baxa označil za nehoráznost.
„Náhlé prázdninové vyjevení návrhu tzv. nové státní kulturní politiky je nehoráznost. Neexistuje absolutně žádný důvod k tomu takový dokument pokoutně tvořit a prosazovat,“ napsal Baxa.
Dokument přijatý minulou vládou neobsahoval podle Baxy politické preference, šlo v něm o odbornost a inkluzivitu. Jeho schválení Baxa označil za kolektivní úspěch. Vznik dokumentu měl na starost jeho náměstek David Kašpar (STAN).
„Znovu a znovu opakuju: Ministr kultury kultuře nevelí ani kulturu neřídí. Oto Klempíř to pořád nechápe. Anebo hůře: Ví o tom, ale cíleně se pokouší o opak. A plané řeči to nepřekryjí,“ uvedl Baxa.
Státní kulturní politika představuje strategický dokument, který má být podle exministra respektován napříč vládními obdobími. Vznikl totiž v prostředí, kterému je určen. Baxa při předání ministerstva očekával u kulturní politiky kontinuitu a zavedení do praxe. Věcí se podle něho bude zabývat sněmovní kulturní výbor.
Desítky profesních organizací, platforem i odborů v kultuře vyzvaly vládu ke stažení Klempířovy kulturní politiky. Vadí jim, jak vznikla, a to bez účasti těch, koho se týká. Klempíř v pondělí dokument hájil, za kulturu nese podle něho odpovědnost ministr, nikoli asociace nebo oborové organizace.
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