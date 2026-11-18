Úterní nehodu vlaků u Hlavního nádraží v Praze, při které se zranilo 46 lidí, prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení.
Informovali o tom dnes policisté na síti X.
Na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3 se v úterý ráno v nižší rychlosti čelně srazily dva osobní vlaky, jeden jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi. Při nehodě se těžce zranili čtyři lidé, včetně obou strojvedoucích. Mezi zraněnými bylo také 16 cizinců.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu. Tento týden se podle Bednárika na ministerstvu dopravy mimořádně sejde komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici. Drážní inspekce zatím škodu vyčíslila na více než 16 milionů korun.
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