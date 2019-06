Nehoda zkomplikovala dopravu na silnici 35, provoz už se podařilo obnovit

Nehoda nákladního auta s osobním od časného rána zkomplikovala dopravu na frekventované silnici 35 od Turnova na Liberec. Policie proto zcela uzavřela průjezd na Liberec, u Rádelského Mlýna odkláněka dopravu na Jablonec nad Nisou. V opačném směru je provoz zachován. Provoz se podle policie podařilo obnovit v 9:30.

Nehoda se stala zhruba deset minut po šesté u Jeřmanic, kde je kvůli opravám silnice zúžená. Příčiny policie vyšetřuje.

Na silnici z Turnova na Liberec se od dubna opravuje most u Jeřmanic a doprava je tam svedena jen na polovinu vozovky a vedena obousměrně. V květnu se navíc přidaly opravy povrchu zhruba na sedmikilometrovém úseku dál na Liberec a od soboty se uzavírka prodloužila až ke křižovatce se silnicí 65 na Jablonec u Rádleského Mlýna. Opravy silnice by měly 27. června skončit, na mostě u Jeřmanic budou pokračovat do konce prázdnin.

Podle vedoucího krajského odboru dopravy Jana Čápa ale v současné době Ředitelství silnic a dálnic jedná o opravě povrchu silnice od Rádelského Mlýna směrem na Hodkovice na Mohelkou, takže tam budou omezení zřejmě pokračovat i o prázdninách. Řidiči by si na silnici měli dávat pozor a zpomalit.