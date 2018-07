AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

Dálnici D1 na 31. kilometru směrem do Brna dnes večer zhruba na hodinu uzavřela nehoda tří osobních aut. Při kolizi se zranilo pět lidí, jejich zranění jsou podle záchranářů středně těžká. Všichni skončili v traumacentrech pražských nemocnic, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Jednoho ze zraněných dopravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice, ostatní rozvezly záchranky do Motola a Vinohrad. Nehoda se stala po 20:00 mezi exity Hvězdonice a Ostředek na Benešovsku, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum. Po asi hodině byl provoz obnoven dvěma jízdními pruhy, kolony se začaly rozjíždět.