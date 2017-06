Nehoda motocyklu a auta zastavila provoz na dálnici D1 směrem na Brno. Dva lidé jsou zraněni

před 48 minutami

Nehoda motocyklu a osobního auta na 119. km dálnice D1 ve středu po poledni zastavila provoz směrem na Brno. Dva lidé jsou zraněni, kolona dosahuje přibližně osmi kilometrů. Nehoda se stala kolem 12:15. "Motocyklista narazil zezadu do osobního auta jedoucího před ním. On i spolujezdkyně jsou vážně zraněni a byli převezeni do Fakultní nemocnice v Brně," řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Srážka nastala v opravovaném úseku, kde je provoz sveden obousměrně do jedné poloviny dálnice. "Místo nehody je neprůjezdné, ale protože se stala v místě mezi sjezdem a nájezdem na dálnici, vozidla ho mohou objíždět. Provoz se tím ale značně zpomaluje," dodala mluvčí.

Pokračujte dál