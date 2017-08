Nehoda dvou kamionů a auta zablokovala dálnici D1 směrem na Ostravu. Dva lidé střet nepřežili

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

Dálnici D1 ve směru na Ostravu komplikuje dopravní nehoda u Hladkých Životic. Při nehodě dvou nákladních vozů a osobního auta zemřeli dva lidé. Krátce po nehodě byla silnice uzavřena v obou směrech, provoz na Prahu byl později obnoven. Nyní je dálnice uzavřená jen ve směru na Ostravu. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné.

Ostrava - Dva lidé zemřeli a další dva se zranili dnes odpoledne při nehodě dvou kamionů a osobního auta na dálnici D1 na Novojičínsku. Po srážce se osobní vůz vznítil. "Komunikace je ve směru na Ostravu u Hladkých Životic uzavřená," řekl mluvčí moravskoslezské policie Richard Palát.

Podle dostupných informací nehoda souvisí s kolizí, která se na tomto úseku dálnice stala o něco dřív. Z nákladního vozu se vysypaly ocelové trubky, a policie proto svedla dopravu do jednoho pruhu. Auta místo nehody objížděla po krajnici. V této souvislosti se vytvořila více než kilometrová kolona. Když ji okolo 13:00 dojel řidič jednoho z kamionů, začal pravděpodobně prudce brzdit - na to reagoval řidič osobního vozu, který jel za ním. Další kamion už nestihl dobrzdit, do osobního auta narazil a to vzplálo.

Palát uvedl, že na místě zemřeli dva cestující z osobního vozu. Jeho řidič a řidič jednoho z kamionů utrpěli zranění, jejichž závažnost zjišťujeme. Krátce po nehodě byla silnice uzavřena v obou směrech, provoz na Prahu byl později obnoven. Nyní je dálnice uzavřená jen ve směru na Ostravu. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné.