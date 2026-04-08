Nedovolená jízda vlaku komplikuje provoz na trati mezi Prahou a Berounem

Nedovolená jízda vlaku omezila dnes ráno provoz na trati mezi Prahou a Berounem, vlaky nejezdily mezi Smíchovem a Radotínem, krátce před 07:45 byla zprovozněna jedna kolej. Na stejné trase byl zastaven provoz i v úterý, kdy dopravu komplikovalo poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov.
Nikomu se nic nestalo, cestující z vlaku evakuovali hasiči, událost se vyšetřuje, sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy předpokládají omezení dopravy do 09:00, vyplývá z webu dopravce.
"Ve stanici Praha-Radotín je zastaven provoz kvůli šetření mimořádné události, která souvisí s nedovolenou jízdou vlaku," uvedl Kavka v 07:30.
Událost se podle webu ČD stala kolem 07:00, České dráhy zrušily několik spojů v úsecích mezi Řevnicemi a Smíchovem, Radotínem a Smíchovem nebo Dobřichovicemi a pražským hlavním nádražím. Po jedné koleji začaly vlaky jezdit zhruba po půl hodině. "Termín plného obnovení provozu budeme aktualizovat dle postupu vyšetřování," uvedly ČD.
Ceny ropy v Asii prudce klesají a severomořská ropa Brent sestoupila pod 94 USD za barel. Důvodem je čerstvě ohlášené dvoutýdenní příměří na Blízkém východě, které vyvolalo na trhu úlevu a naději, že se obnoví tok ropy a plynu Hormuzským průlivem, důležitou tepnou světového energetického obchodu.
Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že se s Íránem dohodl na dvoutýdenním příměří, a to necelé dvě hodiny před vypršením termínu, kdy měl zničit „celou civilizaci“. Trump uvedl, že dohoda o příměří byla uzavřena za podmínky, že Írán bude souhlasit se znovuotevřením kriticky důležitého Hormuzského průlivu.
Čelil jsem tlaku a šikaně, stal jsem se nepohodlným, řekl písecký policejní velitel a odborář Martin Červenka, který poslední roky upozorňoval na tristní stav uvnitř Policie ČR. Minulý týden podal výpověď, připojil i ostrý vzkaz „křivákům a lhářům“ ve vedení. V rozhovoru pro web Aktuálně.cz zmínil, co bylo největší rozbuškou pro jeho konec v policejních řadách. „Střelba v Chřibské,“ uvedl redakci.
Severní Korea dnes a v úterý odpálila několik blíže nespecifikovaných balistických střel směrem k Japonskému moři, uvedla jihokorejská armáda. O jaký typ střel šlo, nyní analyzují jihokorejské a americké zpravodajské služby. Informovaly o tom světové agentury.