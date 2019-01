Nedostupný lék digoxin už je ve skladech, lékárny jej mohou začít objednávat

Běžné dodávky léku na srdce digoxin, který v Česku není dostupný, budou obnoveny na konci ledna, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Lék chybí od 10. prosince a výroba měla být podle dřívějších informací obnovena 8. února. Na 6000 balení se dnes dovezlo ze zásob na Slovensku.

Lékárny si je už mohou objednat, dostanou je během několika dní. Digoxin se používá při léčbě pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu ke zpomalení tepové frekvence.

Počet balení, který dovezl výrobce, firma Zentiva, by měl podle ministerstva vystačit právě do konce ledna. "Přesto bychom rádi požádali lékaře, aby pacientům předepisovali pouze množství léčivého přípravku nezbytné na překonání tohoto období a aby se pacienti nepředzásobovali, neboť na konci ledna již budou obnoveny standardní dodávky léku," řekl vedoucí tiskové oddělení ministerstva Jan Brodský.

Digoxin dovezený ze Slovenska je v českých distribučních skladech a postupně se bude rozvážet do lékáren. Do konce tohoto týdne, jak dříve informovalo ministerstvo, tak zřejmě lék nebude ve všech lékárnách. Mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová řekla, že dodání léku do lékáren bude podle odhadu lékárníků trvat několik dní.

Lék není podle webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dostupný od 10. prosince. Podle Bažantové z dodávky vyjdou přibližně dvě balení na jednu lékárnu, takže lék může být znovu obtížně dostupný.

Podle informací SÚKL bylo jen za měsíc září v lékárnách vydáno 43 000 balení léku. V Česku jej užívá asi 350 000 pacientů, berou jeden prášek denně.