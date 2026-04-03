Turek vystartoval proti ekologům, hrozí dotační stopkou. Macinka mluví o teroristech

Vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (Motoristé) pohrozil na facebooku ekologické organizaci Hnutí Duha zásahem do dotací, o které sdružení žádá ministerstvo životního prostředí.
Mluvčí resortu Veronika Krejčí sdělila serveru iRozhlas, že organizace s žádostí uspěla a peníze jí už byly přiděleny. Podporu má Turek u stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten ČTK napsal, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci. Kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by Macinka značně zklamán.
Turek sdružení pohrozil újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým Duha zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. "V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie," uvádějí organizátoři demonstrace.
Turek v reakci napsal, že sdružení nedostane ani korunu s tím, že je organizace vedená na seznamu žadatelů jednoho z fondů. Na žádost ČTK o vyjádření Turek dnes nereagoval.
Macinka uvedl, že nebude komentovat demonstrační inflaci. "Je to stále stejné, dokud ve volbách nezvítězí strana Zelených, případně jiní neobolševici, jde se na barikády," konstatoval.
Proti označení Duhy za teroristickou organizaci se ohradil programový ředitel sdružení Jiří Koželouh. "Petr Macinka buď neví, co to je terorismus a pak nemá co dělat na postu ministra zahraničí. Nebo to ví, lže a straší lidi a pak také nemá na postu ministra co dělat. Hnutí Duha zcela zjevně není teroristická organizace, což ví každé malé dítě," napsal Koželouh.
Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) Turek výrokem o dotacích zneužívá informace, na které nemá právo. "Parametry dotačních výzev jsou plně v kompetenci ministra. Jakmile se ale výzva zveřejní, pak musí řízení běžet nezávisle, transparentně a bez politických zásahů," napsal na síti X. Dodal, že požádal o prošetření kauzy předsedkyni mandátového a imunitního výboru Helenu Válkovou (ANO) a také premiéra Andreje Babiše (ANO).
Předseda opozičních Starostů Vít Rakušan kauzu komentoval na síti X návrhem na přejmenování nejmenší vládní strany na Egoisti sobě. "Právě hypertrofované ego, které se navenek projevuje jako klasické 'jájínkovství', je motorem, jenž pohání jejich ministry i věčné neministry," uvedl. Odkázal také na vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) z tohoto týdne k filmovým dotacím. Klempíř uvedl, že pokládá za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit, komu poskytne fond audiovize dotace.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.