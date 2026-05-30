Nedokážou být sami. Data ukazují, koho život single ničí, i komu nevadí

Bez partnerského vztahu žije v Česku zhruba 18 procent dospělých. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů bývá příčinou spíše to, že nejsou schopní si najít partnerku. Vyplývá to z aktuální rozsáhlé studie Současná česká rodina.
Zatímco mladí muži jsou single nedobrovolně, nezadané ženy jsou častěji spokojenější a vztah nevyhledávají. Potvrzuje to i 29letá Anna, která žije ve Zlíně. „Nechci se hrnout do něčeho jen proto, že se ode mě očekává, že si mám najít partnera. Už jsem si zvykla na to, být sama, a mám ráda svůj klid. Sex mám, ale držím si od toho člověka odstup a tak mi to stačí,“ říká. Podobně jako ona to má mnoho dalších Češek. Ukazuje to druhá vlna výzkumu Současná česká rodina, na kterém spolupracují Masarykova univerzita a Univerzita Karlova.
Výzkumníci zjišťovali u více než 3700 respondentů ve věku 21 až 74 let, jestli jsou se svou situací spokojeni, proč jsou single a jestli vztah hledají. Výsledky ukázaly, že v Česku žije bez partnera zhruba pětina lidí, přičemž nejvyšší podíl nezadaných je mezi dvacátníky. V tomto věku partnera či partnerku nemá 38 procent mužů a čtvrtina žen. I mezi čtyřicátníky však bez protějšku žije 14 procent lidí. Někteří z nich mají za sebou rozvod, a tak nový vztah nevyhledávají, jiným samota vyhovuje.
Oproti mužům ženy častěji uvádí, že jim absence vztahu nevadí. Na desetibodové škále spokojenosti s životem bez partnera či partnerky, kde vyšší hodnota značí vyšší spokojenost, dosahují muži průměrné hodnoty 5,5 bodu, zatímco ženy jsou v průměru o 0,8 bodu spokojenější. Skóre zároveň výrazně roste s věkem.
Nedobrovolně nezadaní
Rozdíly mezi muži a ženami se ovšem neprojevují pouze v míře spokojenosti se životem, ale také v tom, jak svůj nezadaný stav vnímají a zda ho považují za vlastní volbu nebo spíše okolnost, kterou se jim nedaří změnit.
Zhruba dvě třetiny nezadaných uvádějí, že se vztahům sice nebrání, ale aktivně je nevyhledávají. Pouze sedm procent mužů a 18 procent žen říká, že jsou svobodní z přesvědčení a o vztah vůbec nestojí. Výrazné rozdíly lze však pozorovat u těch, kteří jsou dle vlastních slov single nedobrovolně. Vidí se takto zejména mladí muži, a to až čtvrtina z nich.
„I když celkový podíl nedobrovolných singles mezi nezadanými není příliš vysoký, u mužů v nejmladší věkové skupině jde o poměrně vysoké číslo. Velká skupina mladých mužů o nějaký vztah stojí, ale nenachází jej, což má významný dopad na jejich životní spokojenost,“ přibližuje Martin Kreidl, vedoucí projektu Současná česká rodina na Masarykově univerzitě.
Naopak nejvyšší spokojenost vykazují zejména starší ženy. Třetina z nich o vážný vztah nestojí a raději zůstává sama. Nedávný australský výzkum zaměřený na ženy ve věku 55 let a víc ukázal, že jsou častěji svobodné z vlastní vůle a cení si své nezávislosti a klidu. Zároveň vnímají, že v jejich věku je v okolí nedostatek vhodných svobodných mužů, což značně omezuje jejich možnosti navazování romantických vztahů.
Nenašli tu pravou
Právě to, že zatím nepotkali ‚toho pravého‘ nebo ‚tu pravou‘, uváděli čeští respondenti jako nejčastější důvod, proč partnera nebo partnerku nemají. Vyjádřilo se tak 61 procent nezadaných.
Ženy se nejvíce obávají citového zranění, a to zejména v nejmladší věkové kategorii, ve které tento důvod zmínilo 76 procent z nich. Navíc dvě třetiny z nich mají špatnou zkušenost z předchozích vztahů, a proto se do nové známosti nehrnou. Přesně to potvrzuje i Anna. „Mám za sebou ne moc pěkné vztahy, které mi ublížily. Momentálně si ani neumím představit vedle někoho usínat,“ objasňuje.
Naopak muži výrazně častěji jako důvod udávají, že neumí randit. Mezi dvacátníky tak o sobě přemýšlí 74 procent mužů, u žen jde však pouze o čtvrtinu.
Často udávanými důvody byla také touha po svobodě a možnost jednat bez omezení, která byla zmiňována především mladými muži a staršími ženami. Zhruba polovina mladých mužů a žen zároveň přiznala, že je příliš vybíravá.
Proč jsou ženy spokojenější
O nespokojenosti nezadaných mužů v porovnání s jejich ženskými protějšky svědčí i to, že ve všech věkových kategoriích hledají aktivněji vztah právě muži, a to zejména od 30. roku věku. Právě tehdy se rozdíl výrazně prohlubuje. Například mezi čtyřicátníky aktivně hledá vztah pětina nezadaných mužů, ale pouze pět procent žen.
„Zdá se, že se single ženy po čtyřicítce se svým singlovstvím smířily,“ vysvětluje Martin Kreidl.
Podobný trend lze pozorovat i v jiných západních zemích, což potvrzuje průzkum Torontské univerzity, který zkoumal více než 6 tisíc respondentů ohledně vztahů. Data ukázala, že ženy jsou spokojenější se svým svobodným životem i díky tomu, že se mohou opřít o širší sociální síť. Právě ženy častěji udržují přátelství, rodinné vztahy a komunitní vazby i mimo partnerství. Když tedy zůstanou single, nepřijdou o celý podpůrný systém.
Dalším důvodem je změna nastavení společnosti v souvislosti s trhem práce. Zatímco dříve byl vztah pro ženy ekonomickou nutností, nyní mají ženy větší finanční nezávislost a nemusí se spoléhat na zajištění partnerem. V neposlední řadě vidí ženy výhodu i ve vlastní nezávislosti a možnosti seberealizace.
„Z dosavadních výzkumů víme, že v partnerských vztazích na ženy obvykle připadá větší podíl domácí a emocionální práce,“ popisuje vedoucí studie Elaine Hoan. „Kromě toho bývá kvůli tomuto nespravedlivému rozdělení práce jejich sexuální uspokojení odsouváno na druhou kolej a může se tím i snížit,“ dodává.
I proto vykazují svobodné ženy vyšší míru sexuální spokojenosti. Zároveň mají větší svobodu a mohou se soustředit na vlastní potěšení místo upřednostňování partnera.
Jehla v kupce sena
Do proměny partnerských vztahů se zároveň výrazně promítá i způsob seznamování. Kde tedy dnešní nezadaní nejčastěji hledají partnera? Velká část z nich využívá k seznamování internet, a to v podobě online seznamek nebo sociálních sítí. U mladších ročníků jsou velmi populární i mobilní aplikace jako Tinder nebo Bumble.
„Seznamování bez internetu si dnes velká část nezadaných už ani neumí představit,“ konstatuje Martin Kreidl.
Ani tradiční způsoby navazování známostí však zcela nevymizely. Nejčastěji se lidé seznamují díky společným přátelům, dále ve škole nebo v práci, na dovolené nebo pracovní cestě. Zhruba pětina preferuje seznámení na večírku nebo jiné společenské akci. Tuto formu sblížení preferují nejčastěji lidé ve starších věkových kategoriích, kteří naopak příliš neholdují mobilním seznamovacím aplikacím. Pro mnoho lidí tak zůstává osobní kontakt a přirozené setkávání zásadní.
