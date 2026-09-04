Nedáte nám vrtulník? Vojáci záchranku nezvládnou, o bazarové stroje prosí policii

Vláda Andreje Babiše vymyslela vskutku originální řešení. Aby armáda mohla obsluhovat leteckou záchranku v Plzeňském a Karlovarském kraji po roce 2028, nasadí staré vrtulníky EC-135, jichž se bude zbavovat policie. Jak už deník Aktuálně.cz informoval, kvůli narychlo změněné koncepci totiž ozbrojené síly nedokážou včas své stávající stroje zmodernizovat nebo pořídit nové. Obrana na to peníze nemá.
Ministerstvo obrany už ví, že v současné konstelaci nemají vzdušné síly dostatek techniky ani peněz na to, aby i v dalších letech utáhly provoz letecké záchranky. Ostatně několik posledních let se připravují na to, že z provozu vycouvají a poskytnou pouze lékaře a další personál.
Jak už ale před několika dny popsal deník Aktuálně.cz, premiér Andrej Babiš (ANO), jeho vláda a jeho hejtmani běžící plán rozryli. Kabinet rozhodl o tom, že vojáci budou součástí českého systému letecké záchranné služby i nadále. A navíc dostanou víc úkolů. Kromě nynějšího Plzeňského kraje začnou obsluhovat i karlovarský region, kam měl původně zamířit soukromník.
Vize má ale jeden zádrhel. A to dost zásadní. Vojáci totiž neprovozují helikoptéry, s nimiž by záchranku po 1. lednu 2029 dokázali obsloužit. Nynější stroje W-3A Sokol už pouze dožívají. Na jejich modernizaci – stejně jako na pořízení úplně nových vrtulníků – nejsou peníze.
„Pokud někdo uvažuje o tom, že by se znovu ,oživovaly‘ vrtulníky W-3A Sokol, tak to považuji za ekonomický nesmysl. Už jejich poslední oprava byla natolik neekonomická, že ji musela přes výjimku schvalovat vláda. Ty stroje měly dožít,“ ohodnotila to dříve Jana Černochová (ODS), bývalá ministryně obrany.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) tak se svým kolegou z obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) přišli s nečekanou strategií. Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil u několika úředníků obou resortů, armáda si vypomůže vyřazovaným zbožím z hangárů Policie ČR.
Technika vzdušných sil se rozšíří o několik modrých helikoptér Eurocopter EC-135. Tedy strojů, které dnes zajišťují leteckou záchranku nad Prahou a Brnem.
Sokoly zmizí z oblohy. Podívejte se na ně zblízka:
Policie se celkově devíti těchto vrtulníků může zbavit díky modernizaci vlastní flotily. Před několika týdny podepsala pětimiliardový kontrakt s německou divizí Airbus Helicopters (dříve Eurocopter) na dodávku jedenácti pětilistých helikoptér H145.
„S ohledem na skutečnost, že šlo o požadavek Armády ČR, respektive ministerstva obrany, na odůvodnění včetně dalších podrobností se prosím ptejte tam,“ nechce se k detailům převodu vyjadřovat Jozef Bocán, mluvčí policejního prezidia. A dodává: „Policie ČR na tento požadavek pouze reagovala v rámci svých aktuálních možností.“
Přestože mluvčí obrany Johana Starková odpovědi slibovala, ani devět dní po odeslání dotazů je novináři neposkytla.
„Pro mě je důležité, aby to fungovalo“
Víc podrobností zaznělo na středeční schůzi sněmovního podvýboru pro urgentní medicínu. Šlo sice o nepřístupné jednání, nicméně jak si reportér deníku Aktuálně.cz u několika přítomných ověřil, zástupci armády a policie tam tuto dohodu prezentovali.
Na jednání dorazil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), vojenští generálové David Schreier a Michal Baran, vedení letecké služby policie a třeba i Daniel Tuček, šéf letecké společnosti DSA.
„To je nějaká debata mezi policií a armádou. Pro mě je důležité, aby to od 1. ledna 2029 fungovalo,“ odpověděl Vojtěch na dotaz novináře. Podle něj nehrozí, že by zapojením „bazarových“ policejních helikoptér kvalita záchranky klesla.
„To je úkol armády a policie, aby to zajistila. Standardy, které musí provozovatelé splnit, jsou nastavené,“ pokračuje ministr. „Garantovali to oba ministři i představitelé letecké služby policie a armády, že to tak bude,“ dodává.
Podle poslance Josefa Fleka (STAN), jenž vede branný výbor, je sice možné, že – podle chystaných strategických dokumentů – nákup nových vojenských vrtulníků pro záchranku výhledově proběhne, ale do té doby bude muset armáda skutečně improvizovat.
„Současný plán nejspíš počítá s tím, že by Armáda ČR získala starší vrtulníky od Policie ČR, které by nahradily velmi staré stroje Sokol. Tato změna se má týkat období od roku 2029 a bude důležité, aby byla dobře koordinována mezi ministerstvy obrany, vnitra a zdravotnictví,“ vysvětluje Flek.
Smlouvy na 15 let
Plán Vojtěcha, Metnara a Zůny má však jeden zásadní otazník. Policie se starších EC-135 může zbavovat až v okamžiku, kdy její posádky převezmou a dokážou ovládat nové „mašiny“ H145. Podle dostupných informací by první z jedenácti objednaných vrtulníků měl dorazit v polovině roku 2028.
Pokud však Airbus Helicopters nebude kontrakt zvládat a nastanou potíže či zpoždění, což u podobných zakázek není žádné sci-fi, může dojít ke kritické situaci. Tedy že stát nebude mít dostatek vrtulníků pro zajištění záchranky v pěti regionech, jak rozhodla Babišova vláda.
Jasněji by mohlo být v příštích týdnech. Ještě do konce září chce totiž ministerstvo zdravotnictví vypsat miliardová výběrová řízení pro soukromníky. Ti se pak na základě tendru od 1. ledna 2029 ujmou stanovišť v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Jihlavě a Olomouci.
Ministr zdravotnictví měl podle informací deníku Aktuálně.cz v té souvislosti poslancům oznámit, že předběžně už o patnáctileté kontrakty projevilo zájem celkem sedm soukromých uchazečů, z toho prý čtyři ze zahraničí.
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