„Nedaří se vám, protože jste prokletý.“ Kartářka Kočková o podvodných ezo praktikách

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění až 45 procent Čechů připouští, že věštění může fungovat, nebo věří v existenci telepatie a jiných mimosmyslových schopností. Více než v Polsku nebo na Slovensku také Češi využívají služeb astrologů a kartářek. Lze jejich předpovědím věřit? Jak nenaletět podvodníkům? A k čemu může dobrý výklad karet posloužit? To vysvětluje kartářka Barbara Kočková.
To, že by věštby, výklad karet nebo horoskopu skutečně fungovaly, nepodpořila žádná vědecká studie. Přesto jim podle sociologů má tendenci na Západě věřit kolem 30 procent populace a v Česku dokonce přes 40 procent obyvatel, což nás řadí k evropským „ezo“ rekordmanům.
„Doba je čím dál psychicky náročnější a lidé nevědí, kde hledat pomoc. I proto se, myslím, obracejí na nás,“ říká kartářka Barbara Kočková. Velkou roli v jejich důvěře radit se s kartami o životních rozhodnutích či budoucnosti podle ní hraje také osobní doporučení od někoho, kdo měl s výkladem karet dobrou zkušenost. Jak ale poznat, kdo má pro povolání kartáře skutečné vlohy a kdo je naopak podvodník?
Na co si dát pozor
Správný výklad se podle přední české kartářky musí řídit jasnými etickými pravidly a rozhodně nemá člověka vyděsit. „První zásada je, že kartář musí absolutně ctít soukromí toho člověka, přirovnala bych to k farářovi při zpovědi. Za druhé, je zcela nepřípustné nahánět klientovi strach,“ upozorňuje hostka Spotlightu.
„Když vám při výkladu někdo řekne: Vám se nějak nedaří. Vám se nedaří ve vztahu, v práci… nebo někteří kartáři používají slovo prokletí. Vystraší klienta, že je prokletý. To je naprosto nepřípustné,“ upozorňuje Barbara Kočková na manipulativní praktiky některých vykladačů karet. Podle ní taková taktika slouží k zastrašení klienta za účelem vyššího výdělku.
„Oni v tom člověku potřebují vyvolat strach, protože on se pak ptá, co s tím má udělat. A oni mu nabídnou pomoc za zaslání obnosu peněz. Ty částky můžou být i statisícové,“ varuje kartářka před lidmi, kteří podle ní profesi velmi škodí. „Zavolala mi klientka, úplně na dně, že naposílala nejmenované jasnovidce, kartářce 666 tisíc korun. To je něco strašného. Takové případy mají lidé hlásit na policii,“ má jasno Kočková.
Bez otázek
Dobrý kartář či kartářka se podle Kočkové dají rozpoznat podle několika aspektů. K výkladu jim stačí jen křestní jméno a datum narození klienta. Měli by vidět a popsat něco konkrétního z jeho minulosti.
„Další důležitá věc je, když přijde klient ke kartářce napoprvé, aby mu výklad udělala bez pokládání jakýchkoliv otázek. A nesmí to být obecné věci. Musí tam být konkrétní situace z jeho minulosti,“ říká Barbara Kočková. S tím, že vnitřní intuice je dar, který odlišuje „obdařenou“ kartářku od průměrné.
„Kurz na výklad karet si může udělat kdokoliv a je jich dnes jak hub po dešti. Jenže ono nestačí umět číst karty tak, jak jdou, ale dívat se například do úhlopříček, pořadí karet a tak dále. Zásadní je pak pro dobrý výklad vnitřní intuice kartářky, její schopnost napojit se na universum - a tu nemá každý,“ vysvětluje Kočková.
Ona sama dar „vidět věci, které jiní nevidí“ prý zdědila po mamince a byla si ho vědomá už od dětství. I díky němu podle svých slov dokázala například klientovi rozmluvit sebevraždu.
„Klient mi volal a já měla obraz, že stojí na střeše a že je zle. Říkám mu, vy chcete skočit? A on na to, že jsem dobrá vědma,“ vypráví příběh, který měl díky jejímu zásahu a uvážlivé psychologii šťastný konec. „Pán pak za mnou přijel s kytkou a poděkoval mi,“ popisuje Barbara Kočková situace, které jí v jejím nevšedním povolání přinášejí pocity naplnění a radosti.
Karty můžou být podle ní lidem nápomocné v nasměrování a při rozhodnutích, kterým směrem se vydat. O tom, jak a kam se jejich život bude ubírat, ale vždy rozhodují oni sami.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06 – 5:12 Proč lidé vyhledávají rady kartářek? Vzrostly jejich počty za covidové pandemie? A proč je mladá generace víc „ezo“ než „boomeři“?
05:12 – 07:08 Musí být kartář dobrý psycholog? A jak to správně uplatní v praxi?
07:08 – 11:05 Jaké by měl profesionální kartář dodržovat etické zásady a co je nepřípustné. Manipulativní praktiky některých kartářů, kterými se z klientů snaží vymámit peníze. Jak je rozpoznat?
11:05 - 15:51 Jak probíhá správný výklad karet a co by kartářka měla a neměla po klientovi požadovat. Co obnáší dar vnitřní intuice a jak se u kartářky projevuje.
15:51 – 21:13 Existuje pro kartáře nějaké formální vzdělání? „Škola kartářů“ a do jaké míry se člověk může naučit vykládat karty. Rozdíly mezi astrologem a kartářem, potažmo vědmou.
21:13 – 26:47 Co může člověk ve svém životě ovlivnit a co má „karmicky“ předurčené? V čem můžou karty člověku pomoct při orientaci v životních rozhodnutích? V jakých případech Barbara Kočková odmítá klienty a proč některé její výklad rozčiluje.
26:47 – 32:28 Je výklad karet služba, kterou lze reklamovat? A proč přistupovat ke kolektivním výkladům na internetu pouze jako k formě zábavy? Předpovědi ohledně světového dění nebo vývoje životů celebrit.
32:28 – 35:37 Jak přistupovat k „samovýkladu“ tarotových karet doma. Jak to může pomoci i uškodit. Příběh, který pomohl zachránit klientovi život, a jak na to reagoval.