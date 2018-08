před 1 hodinou

Nedaleko Křižan na Liberecku hoří les o rozloze zhruba půl hektaru. Na místě zasahuje deset jednotek. Oheň už se jim podařilo dostat pod kontrolu. Dohledávají ložiska, která budou dohašovat. Informoval o tom řídicí důstojník libereckých hasičů Petr Štajnc. Hoří mezi Křižany a Hamrem na Jezeře na hranici okresů Liberec a Česká Lípa. "Je to v oblasti bývalých uranových dolů, máme tam nasazeno deset jednotek. Požár je lokalizovaný, budeme ho kontrolovat termokamerou, aby se našla všechna skrytá ložiska," doplnil Štajnc. Předpoklad podle něj je, že do večera by mělo být dohašeno.