„Nedá dohromady větu, mocenský instinkt ale má.“ Fiala má recept, jak porazit Babiše

Porazit Andreje Babiše (ANO) nebude podle bývalého šéfa ODS Petra Fialy vůbec snadné. Podle poslance „modrých“ se nehraje o to, jestli bude Babiš vládnout tři roky, ale aby nevládl osm let. Fiala vidí jako cestu opět zopakovat obdobu koalice Spolu, která jej v roce 2021 dostala do Strakovy akademie.
Bývalý předseda vlády a ODS mluvil o receptu proti Babišovi na předvolebním setkání v pražském Hloubětíně, kam vyrazil podpořit kandidátku do Senátu za ODS pěvkyni Dagmar Peckovou.
Při debatě padla otázka, jak si Fiala vysvětluje vysokou podporu současného premiéra. Hnutí ANO se totiž podle posledního průzkumu NMS pro Právo těší přízni 31 procent dotazovaných, což mu zaručuje náskok o parník před konkurencí.
Fiala se domnívá, že je potřeba věc vnímat v širším kontextu a položit si otázku, jak je možné, že třeba v německém Sasku-Anhaltsku vyhraje AFD s podporou bezmála 44 procent.
„Je to výraz určité proměny západní společnosti, která umožňuje, že se populisté a radikální síly dostávají k moci. A co horšího, pro část společnosti se stávají normou,“ míní.
Lidé hledají někoho, kdo za ně mluví
Podle něj se zdá, že vlivem sociálních sítí a změn ve společnost se část populace cítí nereprezentována tradiční politikou. „Lidé hledají takové typy, který mají na všechno hned odpověď, která je nesprávná, nespravedlivá, ale dávají jim pocit, že mluví za ně,“ tvrdí expremiér.
A podotkl, že tomuto trendu mohou tradiční strany čelit jen tak, že budou také lidem dávat pocit, že za ně mluví. Připustil ale, že tyto strany také neřeší všechny problémy dobře a selhávají i že se vyhýbají některým tématům.
Fiala se domnívá, že Babiš je ale v jedné věci přece jen specifický. Podle něj totiž části voličů nejen, že doručuje levicovou politiku, ale starším generacím prý dodává určitý pocit uspokojení.
„To jsou třeba lidé, kteří za minulého režimu byli v komunistické straně. A jejich děti jim to vyčítaly nebo se chovaly jinak a byly vítězi porevoluční situace. Tito lidé, kteří byli ve straně, pak třeba také uspěli, ale pořád měli pocit, že něco nebylo dobře. Andrej Babiš jim říká: ne, my jsme to dělali vždycky dobře. Tehdy jsme na tom byli dobře, teď jsme na tom dobře. Dává jim pocit satisfakce,“ konstatoval Fiala.
Jak Babiše porazit?
Co se týče šéfa hnutí ANO, tak jediné doporučení, které prý bývalý předseda ODS má, je ho nepodceňovat.
„On nedá dohromady rozumnou větu, ale má silné mocenské instinkty. A způsob, jakým uchopuje moc ve státě, jak nenápadně dokáže realizovat svoje ekonomické a další zájmy, to je něco, co nesmíme podcenit,“ prohlásil Fiala.
„Nebude lehké Babiše porazit. A otázka není, jestli tu bude teď tři roky, ale aby nebyl celých osm let u vlády,“ míní.
Server Aktuálně.cz se zeptal Fialy, jakou cestu vidí on, aby ODS měla šanci konkurovat ANO. Občanští demokraté totiž mají podle stejného průzkumu NMS podporu okolo 12 procent. Navíc strana dlouhodobě v průzkumech zaostává nejen za ANO, ale i za hnutím STAN a je až na třetím místě.
„Jsem přesvědčen, že abychom ANO porazili, je potřeba nabídnout voličům skutečnou sílu. Proto jsem vždy podporoval co nejužší spolupráci středopravých stran. Když jsem porazil Andreje Babiše v roce 2021, bylo to díky tomu, že jsme vytvořili koalici Spolu a lidé uvěřili, že demokratická část spektra je dostatečně silná, aby mohla vládnout. Podle mě se to musí v nějaké formě zopakovat,“ řekl pro Aktuálně.cz Fiala.
Co se týče postavení ODS v rámci průzkumů, to Fiala komentovat nechtěl. „Musíme všichni pracovat na tom, aby volby, které jsou teď před námi, dopadly co nejlépe, a tam se ukáže, jak na tom kdo je,“ dodal expremiér.
Cesta z krize
Fialově variantě ale není část straníků nakloněná a raději by viděla ODS jako samostatnou sílu v příštích sněmovních volbách. Zastáncem této linie je třeba místopředseda strany Pavel Drobil. „To by se mi osobně líbilo a byl bych rád, aby to tak bylo,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 sice těsně porazila na procenta hnutí ANO v roce 2021, k vládě ale potřebovala ještě spojenectví Pirátů a hnutí STAN. O čtyři roky později ale ANO své soupeře převálcovalo, kdy Spolu zaostalo o 11 procent.
Po prohraných volbách se pak strany koalice Spolu vydaly každá vlastní cestou s tím, že chtějí co nejvíce posílit své značky. Jenže zatím se jim to nedaří.
Předseda ODS Martin Kupka má ambice, aby se „modří“ pohybovali s podporou okolo 20 (a ideálně více) procent. K těmto číslům se zatím občanští demokraté nepřibližují.
A KDU-ČSL s TOP 09 na tom jsou ještě hůř, kdy by se podle průzkumů ani jedna z těchto stran nedostala do sněmovny.
Hnutí ANO však může i přes obří náskok narazit, protože podle posledního průzkumu NMS by se do sněmovny nedostali Motoristé, kteří dlouhodobě oscilují okolo potřebné pětiprocentní hranice pro zvolení. Výpadek koaličního partnera by znamenal, že by tři opoziční strany STAN, ODS a Piráti získaly v dolní komoře většinu.
Občanští demokraté by se ale za současné konstelace museli sklonit před hnutím STAN a otázkou je, jestli by do vlády znovu šli Piráti, kteří už jednou z kabinetu odešli a vztahy mezi nimi a dalšími opozičními stranami nejsou ideální.
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