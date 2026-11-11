Zásilka elektromobilů v Macinkově revíru. Šéfmotorista musí řešit „zelené šílenství“

Elektroauta a Motoristé. Tyto dva světy se protnuly na ministerstvu zahraničí, které vede šéf strany Petr Macinka. Kromě uzavření rámcové smlouvy na nákup elektroaut za 8,8 milionu korun si resort objednal i projektovou dokumentaci za 1,1 milionu. Nákupy proběhly už za Macinkova šéfování, projekt elektromobility však vznikl za předchozího vedení resortu. A otázkou je, co se nakonec zrealizuje.
Strana Motoristů je známá tím, že zrovna dvakrát neoplývá láskou k elektroautům. Přesto resort pod vedením Macinky letos uzavřel několik smluv v rámci projektu elektromobility Černínského paláce.
Letos v červenci v registru smluv ministerstvo zveřejnilo rámcovou smlouvu se Škodou Auto na nákup elektrických SUV za 7,2 milionu korun bez DPH. S připočtením daně je pak konečná částka zhruba 8,8 milionu korun.
Rámcová smlouva ovšem znamená, že resort nemusí utratit celou částku. Může se teprve rozhodnout, kolik vozů bude chtít nakonec pořídit.
Podle uveřejněných plnění však už ministerstvo pořídilo tři elektrické vozy Enyaq v hodnotě přes 3,3 miliony korun. Ty by měl resort dostat do osmi měsíců od uzavření plnění. To znamená koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
Vedle nákupu elektroaut uzavřel resort zahraničí i rámcové smlouvy na nákup klasických SUV v hodnotě 4,8 milionu korun a limuzín za šest milionů. I tady ale může být utracená částka nižší.
Podle Macinky to svět nespasí
Kromě toho uzavřelo ministerstvo také smlouvy – poslední letos v říjnu –, v nichž si objednalo projektovou dokumentaci či koordinační studii v rámci projektu elektromobility.
„Projektová dokumentace pro areál Černínského paláce stála celkem 1 138 600 Kč a o samotné realizaci elektromobility v areálu MZV se bude rozhodovat až v roce 2027,“ uvedl pro Aktuálně mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
„Ministr Macinka už dříve opakovaně uvedl, že elektromobilitou ani zeleným šílenstvím rozhodně nadšený není a nepovažuje je za řešení, které spasí svět. V tomto případě ale jde o projekt, který vznikl za předchozího vedení ministerstva zahraničních věcí,“ dodal Čörgő.
Veřejnou zakázku na obměnu vozového parku vypsal resort loni ještě pod vedením předchozího ministra Jana Lipavského (za ODS). A i když současný šéf resortu není zastáncem elektromobility, běžící proces už zastavit nemohl. Podle příslušného zákona o veřejných zakázkách totiž k takovému kroku musí existovat pádné důvody.
Pro poněkud větší nákup elektromobilů se rozhodlo ministerstvo vnitra. I tady to bylo ještě za minulého vedení resortu. Ten má v plánu pořídit asi 400 takových vozidel. A počítá s tím, že jejich cenovka se může vyšplhat až na půl miliardy korun. Většina z nových elektroaut má sloužit policii.
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