Nechtějí být zatíženi celostátní politikou. Z ANO odcházejí další zastupitelé

Hnutí ANO přišlo po Semilech o své městské zastupitele také v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení. Zároveň zanikla místní buňka ANO v Turnově. Lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek (býv. ANO) to ve čtvrtek zdůvodnil tím, že nechtějí být zatíženi celostátní politikou.
Připustil, že k rozhodnutí přispěl i způsob jednání ve Sněmovně o financování veřejnoprávních médií. ANO získalo v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu Turnova čtyři mandáty, ve volbách skončilo třetí.
Členství v ANO tento týden ukončil také poslanec David Pražák ze Semil a ve Sněmovně zůstane nezařazeným poslancem. Vyjádření premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k odchodům ČTK zjišťuje.
"Chci dělat komunál jako nezávislý zastupitel a nechci být zatížen tou celostátní politikou. A to není jenom otázka ANO, to je i otázka ostatních stran okolo. Ti lidé se už neumějí slušně chovat," řekl Knížek.
Připustil, že k rozhodnutí opustit ANO přispěl i způsob, jakým se ve Sněmovně minulý týden v pátek a v sobotu jednalo o převedení financování České televize a Českého rozhlasu na stát. "Dospělí se chovají jako malé děti. Bohužel i ve Sněmovně, což je špatně.
Ale chovají se špatně na obou stranách. Nikdo tady tu situaci neuklidňuje, všichni ji eskalují. U nás v Turnově je svět ještě normální a tak k tomu chci přispět, aby to tak pokračovalo," dodal šedesátiletý Knížek, který tento týden ukončil i členství v ANO.
V turnovské místní organizaci ANO tak podle něj nikdo nezůstal. "Já jsem měl kandidátku sestavenou dva z ANO a 25 nezávislých kandidátů," uvedl Knížek. Z ANO podle něj vystoupil i druhý zastupitel, který kandidoval v Turnově jako člen tohoto hnutí. ANO bylo ve městě v opozici. Nové vedení města zatím není dohodnuté.
Podle informací ale bude koalice ve městě pokračovat na dosavadním půdorysu. Volby vyhrál Nezávislý Blok starosty Tomáše Hockeho, oproti minulým volbám si polepšil o čtyři mandáty na 13. Turnov je největším městem na Semilsku, i když není okresním městem.
Členství v ANO tento týden ukončil poslanec Pražák ze Semil. Na sociální síti uvedl, že spolu s ním opouštějí ANO i městští zastupitelé zvolení v Semilech na kandidátce tohoto hnutí. Pražák by se měl stát starostou Semil. V Semilech získalo ANO šest mandátů, z toho tři obsadí nyní již bývalí členové ANO a tři bezpartijní.
Pražák odchod z hnutí zdůvodnil osobními důvody i zasahováním celostátní politiky do regionálního dění. Také připustil, že vliv, byť ne zásadní, mělo na jeho rozhodnutí i to, jakým způsobem se ve Sněmovně odehrálo první čtení vládního návrhu na změnu financování ČT a ČRo. Pražák o něm nehlasoval, jednání se v pátek a v sobotu vůbec nezúčastnil, byl omluven.
V Libereckém kraji přišlo ANO i o tři z deseti městských zastupitelů v České Lípě. Odchod minulý týden oznámili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO. Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý.
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