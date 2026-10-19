Okamurova revoluce na základních školách. Učitelé i rodiče dali jasně najevo, co si myslí

Rychlejší vstup mladých lidí do práce a k tomu úspora 50 miliard ročně z veřejného rozpočtu. Tak si představuje Tomio Okamura zrušení 9. ročníků základních škol. S návrhem však nesouhlasí ani experti, ani rodiče.
Zatímco část představitelů vlády uvažuje o zrušení devátých ročníků základních škol, většina rodičů má za to, že jde spíše o okrajové téma. Vláda a ministerstvo školství by se podle české veřejnosti měly zaměřit na mnohem palčivější oblasti, jako je kvalita výuky nebo nedostatek učitelů. Vyplývá to z dat agentury STEM/MARK.
Dvě třetiny Čechů by zrušení 9. ročníků základních škol nepodporovalo. Postoje se příliš neliší ani mezi rodiči dětí jednotlivých stupňů vzdělání. Větší podporu lze sledovat pouze u věkové skupiny 40 až 59 let, i v ní je ovšem více odpůrců než příznivců.
Lidé, kteří se ke zrušení staví pozitivně, argumentují tím, že by se žáci mohli dříve zaměřit na obor, který je zajímá. Zároveň jim připadá, že 9. ročník není vždy dostatečně efektivně využitý, a vítají možnost dřívějšího pokračování studia na střední škole a následného rychlého vstupu do pracovního života.
Větší část rodičů se ovšem obává, že pokud by se děti musely o svém dalším studiu rozhodovat o rok dříve, mohlo by se zvýšit riziko špatné volby. V nižším věku totiž ještě často nemají jasno, jakým směrem se chtějí vydat.
Se změnou systému by se pojila i praktická náročnost, protože by bylo potřeba zásadně upravit učivo a návaznost základních a středních škol. Jejich kapacity by navíc při přechodu na nový systém nemusely dostačovat.
Experti zrušení nedoporučují
Podobné obavy vyjadřují také odborníci. Experti z několika vzdělávacích organizací přišli se společným stanoviskem v reakci na návrh, který otevřel v polovině července předseda SPD Tomio Okamura.
„Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce,“ odůvodnil tehdy návrh Okamura. K jeho stanovisku se přiklonil i premiér Andrej Babiš (ANO).
Podle odborníků by však zavedení nového systému přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém.
„S vysokou pravděpodobností by došlo k prohloubení nerovností, zkomplikoval by se přechod na střední školu a minimálně krátkodobě by nový model nepřinesl žádné úspory,“ uvedli experti.
Krácení prázdnin? Raději ne
Široká veřejnost se staví odmítavě i k možnosti zkrácení letních prázdnin. Změnu současného systému podporuje pouze 18 procent respondentů, zatímco šest z deseti oslovených je proti. Jako hlavní důvod pro změnu délky volna uvádějí rodiče problémy se zajištěním péče o děti během dvou měsíců. Argumentů proti zkrácení je však více.
Více než polovina respondentů zmiňuje, že řada školních budov není přizpůsobena výuce v období letních veder, která jsou navíc rok od roku častější.
Mnoho z nich je také přesvědčeno, že současný systém funguje, a tak není důvod jej měnit. Pro třetinu z dotázaných hraje roli také možnost využití dlouhých prázdnin pro tábory a další aktivity, které během školního roku nejsou možné.
Na prioritě se Češi shodnou
A čemu by se tedy vláda a ministerstvo školství měly především věnovat? Češi v tom mají jasno – kvalitě výuky a tomu, co se děti ve školách skutečně naučí. Na této prioritě se shodnou všichni napříč celým vzdělanostním spektrem. Za důležitou považují také modernizaci obsahu učiva a dostatečnou přípravu na budoucnost.
Mezi další klíčové oblasti patří nedostatek a kvalita učitelů a téměř stejně často také psychická pohoda dětí, vztahy ve školách a prevence šikany.
„Veřejnost tak nevnímá kvalitu školství pouze skrze znalosti, ale významnou roli přisuzuje také personálním podmínkám a prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá,“ uvedli výzkumníci z agentury STEM/MARK.
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