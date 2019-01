Nechoďte v Krkonoších na hřebeny, varují záchranáři. Hrozí vítr, mlha i laviny

Horská služba varuje turisty v Krkonoších před hřebenovými túrami. Ohrozit je může silný vítr, sněžení a mlha. V Krkonoších od 3. ledna platí také třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Tento stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí.

"Jakmile fouká, tak sníh je zvířený a v důsledku toho je snížená viditelnost. Je tam samozřejmě i mlha. Důvod, proč hřebenové túry nedoporučujeme, je ten, že vítr má neustále zesilovat," řekl náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

Třeba na hřebenové Luční boudě byla v sobotu ráno mlha, teplota okolo minus tří stupňů Celsia a v okolí přes metr sněhu. Na hřebenech dosahuje vítr síly přes 80 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru se v sobotu ráno nerozjel ani jeden ze dvou úseků lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku zůstane mimo provoz i v neděli.

Na hřebenech Krkonoš leží okolo jednoho metru sněhu, přičemž za posledních 24 hodin napadlo 15 centimetrů nového sněhu. V minulých dnech přibylo přes půl metru sněhu.

"Sníh padal na ledovou krustu, za působení silného nárazového severozápadního větru, který přemístil sníh na závětrné svahy. Zde se mohou vyskytnout laviny deskové. Během dne bude nadále sněžit za silného severního větru," uvedl na webu horské služby Robert Dlouhý.

V nižších polohách hor by měl padat sníh s deštěm, tam se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu. "Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až dolní části svahu," uvedl Dlouhý. Podle něj by si lidé měli dávat pozor především na svazích nad 30 stupňů.

Lavinové nebezpečí horská služba vyhlásila v této zimní sezoně poprvé 10. prosince, a to o síle prvního stupně. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň po dalším sněžení 13. prosince a kleslo zpět na první 17. prosince. Druhý stupeň byl znovu vyhlášen 22. prosince.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň.

Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista.