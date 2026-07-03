„Nechci přilévat olej do ohně.“ Klempíř nepřijede na zahájení karlovarského festivalu

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se nezúčastní pátečního slavnostního zahájení karlovarského filmového festivalu. Uvedl to na síti X. Neúčast zdůvodnil tím, že večer má patřit filmům a organizátorům festivalu, a ne politickým sporům nebo konfliktu. Ministr minulý víkend promluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice, lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali.
Klempíř v pátek napsal, že má karlovarský filmový festival rád a považuje ho za mimořádně důležitý pro nejen českou kulturu. „I s ohledem na aktuální dění jsem se ale rozhodl dnešní slavnostní zahájení vynechat. Ne proto, že bych se nechtěl potkat s lidmi, se kterými se dnes v mnoha věcech rozcházíme. Naopak. Řadu věcí si s nimi rád otevřeně řeknu. Myslím ale, že takový rozhovor má mít svůj čas, prostor a smysl,“ napsal ministr. Slavnostní zahájení podle něj není správným místem pro názorové střety a dialog.
Večer má podle něj patřit filmům, jejich tvůrcům a organizátorům festivalu. „Ne mé osobě, politickým sporům nebo konfliktu, ze kterého by nakonec zůstalo jen pár emotivních titulků,“ doplnil s tím, že nepovažuje za správné přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří.
Festivalu Klempíř popřál, aby se vydařil, a účastníkům co nejvíc příjemných, nejen filmových zážitků.
Klempíř to, že jej návštěvníci strážnického festivalu minulý pátek vypískali, přičetl buranství, nenávisti a také vedru a alkoholu. Vedení města Strážnice to ale odmítlo.
V sobotu na stejném festivalu vystoupil předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Jeho vystoupení skončilo skandováním „vypadni!“. Nesouhlas s vystoupením Motoristů na přehlídce, které se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí, vyslovila mimo jiné vicepremiérka Alena Schillerová (ANO). Macinka se následně za svůj výstup omluvil.
Klempíř v poslední době čelí také kritice v souvislostmi s legislativními návrhy na změny ve financování veřejnoprávních médií. Vláda plánuje Českou televizi a Český rozhlas platit ze státního rozpočtu a zrušit dosavadní poplatkový systém.
Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků, což může podle pracovníků médií, veřejnosti i opozice ohrozit nezávislost médií. Kabinet změnu financování odůvodňuje mimo jiné úsporami.
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