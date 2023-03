Nechci nedostupný palác, říká šéfka sněmovny. Chystá "falešný" sál i dětskou skupinu

Zatímco jednání Poslanecké sněmovny dlouhodobě blokují obstrukce, v zákulisí se chystají velké novinky. Vedle vchodu vznikne ještě letos Parlamentarium, ve kterém si může veřejnost sama vyzkoušet vystoupení po vzoru poslanců. Pro děti zákonodárců a zaměstnanců vznikne dětská skupina. Dolní komora hledá také nového šéfa tiskového odboru. "Chci sněmovnu více otevřít," říká Markéta Pekarová Adamová.

V minulosti to byl palác, který patřil rodu Šternberků, než ho koupil v roce 1901 stát a později ho propojil můstkem se sousedním Thunovským palácem. Teď by mělo vzniknout v jedné z místností Šternberského paláce, kolem kterého chodí lidé z Malostranského náměstí na Pražský hrad, takzvané Parlamentarium po vzoru podobných míst například v Rakousku či Evropském parlamentu.

"Letos v červnu chceme zahájit zkušební provoz a v září bychom otevřeli oficiálně. Návštěva Parlamentaria bude součástí organizované prohlídky Poslanecké sněmovny," potvrzuje vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek. Zejména školní návštěvy by měly na ploše zhruba 50 metrů čtverečních vidět něco, co zatím v Česku neexistuje. Podle Plíška budou moct zájemci zažít obdobný pocit jako poslanci a ministři, kteří mluví do mikrofonu ve skutečném jednacím sále sněmovny.

"Součástí expozice bude přesná kopie řečnického pultu. Za řečníkem bude pomocí vizuální techniky doplněno reálné pozadí Poslanecké sněmovny. Instalace bude kombinována se zvukovým zařízením, které umožní vytvoření dojmu simulace parlamentních projevů," popisuje připravovaný prostor.

"Pomocí vystavovaných exponátů a multimediálních prezentací budou lidé seznámeni s historií, posláním a činností parlamentu. Vše by mělo být podáno poutavou audiovizuální formou s použitím fyzických modelů parlamentních budov, fyzického modelu interiéru Poslanecké sněmovny a repliky řečnického pultu," dodává.

Inspirace z Berlína i Bruselu

Inspirací pro tvůrce pražské imitace jednacího sálu je například Demokratikum v rakouském parlamentu, byť to je podstatně větší, stejně jako výstavní a edukační prostory v německém Spolkovém sněmu či v Evropském parlamentu. Ten vyhledává velké množství návštěvníků, kteří mohou přijít zadarmo kterýkoliv den v týdnu a poslechnout si výklad v některém z 24 jazyků.

Přestože české Parlamentarium bude podstatně skromnější, kancléř Plíšek očekává enormní zájem. Už nyní je totiž nutné termíny organizovaných návštěv sněmovny rezervovat několik týdnů předem. Také do nových prostor se bude chodit s průvodcem, který bude ovládat jednotlivé prvky expozice. Výhodou Parlamentaria bude to, že bude otevřené i v době, kdy je sněmovna kvůli zasedání poslanců pro exkurze nepřístupná.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) říká, že vybudování Parlamentaria je součástí její snahy více otevírat sněmovnu občanům. "Od chvíle, kdy jsem byla před deseti lety poprvé zvolena poslankyní, mám pocit, že sněmovna je veřejnosti poměrně uzavřená. Že nevyhledává tolik příležitosti, aby se otevřela, například jako Senát, byť ten má výhodu v tom, že má velkorysou Valdštejnskou zahradu. Když jsem byla zvolena předsedkyní sněmovny, dala jsem si jako jednu z priorit využívat naše prostory, abychom nebyli nedostupným palácem, kam se lidé příliš nedostanou," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

V dolní parlamentní komoře tak například nedávno proběhly osvětové zdravotní akce, které se týkaly prevence před rakovinou nebo očkování proti chřipce. Ve sněmovně by se měly také častěji konat výstavy, koncerty a další kulturní akce. Součástí změn je také zlepšování informovanosti, připravují se nové internetové stránky a běží i výběrové řízení na pozici ředitele tiskového odboru.

Ve sněmovně budou mít hlídání dětí

Další novinkou nejen pro poslance bude služba, o kterou hodně usilovala právě šéfka sněmovny. Ta chtěla, aby poslanci, jejich asistenti či zaměstnanci sněmovny měli možnost dát své děti během práce na hlídání. Sněmovna tak vytvoří po vzoru podobných zařízení dětskou skupinu. Nebude sídlit přímo v parlamentu, ale v dokončované nové budově Nejvyššího kontrolního úřadu.

"Byť nebude dětské skupina přímo ve sněmovně, tak bude nedaleko, v Holešovicích. Je to možnost, aby rodiče měli nablízku své děti, když jsou v práci," říká Markéta Pekarová Adamová. Služba nebude jen pro zákonodárce, ale hlavně běžné zaměstnance. "Pro mě bylo vždycky velkým tématem slaďování rodinného a profesního života, a když mám možnost toto ovlivnit, snažila jsem se o to. Protože ale nemáme vhodné prostory, tak to chvíli trvá," popisuje.

Ve sněmovně před časem vystoupily tři poslankyně s požadavkem na úpravu jednání tak, aby byly přívětivější podmínky pro zákonodárce s menšími dětmi. Podle serveru Seznam Zprávy požadují větší předvídatelnost mimořádných schůzí, sudý počet týdnů v jednacím harmonogramu nebo alespoň osmihodinovou pauzu na spánek při sněmovních maratonech.

Adamová iniciativu podpořila, ale splnění je podle ní především na opozici. "A bohužel, opozice se chová tak, že často sahá k obstrukcím," upozorňuje i s odkazem na současnou situaci, kdy například z úterý na středu běželo jednání i přes noc s pouhou čtyřhodinovou přestávkou.

Poslanci a zaměstnanci budou moct využívat také duchovní službu. Ve finále je výběr dvou kaplanů, kteří budou do parlamentu pravidelně docházet. "Jejich jména ohlásíme během velmi krátké doby. Každý bude z jiné církve," avizuje kancléř Plíšek. Dosud duchovní navštěvovali kapli jen nepravidelně, většinou v době konání schůzí.

Samotná kaple je ve sněmovně od roku 2016, jejím architektem je Josef Pleskot. Prostoru dominuje velký kruhový stůl s výsečí a kříž. Vstup tvoří světelný koridor, jenž představuje přechod z civilního do duchovního prostředí. Podle zadání by se do kaple mělo vejít 15 až 25 lidí. Ve dvou oknech je vyobrazeno deset hebrejských písmen, která představují počáteční písmena desatera božích přikázaní.