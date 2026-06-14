Nechceme strašit, ale čeká vás to také. Slovenský expremiér vysvětlil, proč mu Babiš připomíná Fica

Aktuálně.cz přináší ukázku, na které dva slovenští politici varují před slovenským scénářem v Česku. Na jejich slova reagují politici ODS Petr Fiala a Martin Kupka.
Dvojice slovenských politiků ze strany Demokrati, která navštívila v minulých dnech politiky ODS, přijela hlavně posilovat vzájemné vztahy. Zároveň s nimi ale proběhla i veřejná debata, v níž slovenský expremiér Eduard Heger a exministr obrany Jaroslav Naď varovali před slovenským scénářem v Česku. Podle jejich slov jim současná atmosféra v Česku připomíná nástup slovenského premiéra Roberta Fica.
Eduard Heger a Jaroslav Naď společně vystoupili v debatě po boku předsedy ODS Martina Kupky a bývalého předsedy a premiéra Petra Fialy. A protože je ODS stejně jako slovenská strana Demokrati v opozici, nejvíce času věnovali kritice vládní politiky Andreje Babiše (ANO) v Česku a Roberta Fica (SMER) na Slovensku.
S kritikou začal exministr obrany Naď, který dění v Česku sleduje o to více, že byl poslední dva roky poradcem české ministryně obrany za ODS Jany Černochové.
„Já jsem jí říkal: ‚Jani, tímto jsem si prošel na Slovensku. Teď bude následovat toto a toto. To je šablona, která je aplikovaná v Maďarsku, na Slovensku a nyní v České republice,‘“ uvedl slovenský exministr obrany.
„To, co dnes vidíme v Česku pár měsíců po výměně vlády, je začátek toho, co se stalo i na Slovensku. Nechci strašit, ale asi to přijde,“ tvrdil Naď, podle něhož si lidé v Česku podobně jako na Slovensku nedovedou představit, co ve skutečnosti přijde.
„Nečekají vás dobré roky“
„Řeknu vám upřímně, že vás asi čekají z tohoto pohledu ne úplně dobré roky. Pokud jste si říkali, že Babiš není Fico, tak já si myslím, že jeden od druhého asi nebude úplně daleko,“ pokračoval.
Naď stejně jako slovenský expremiér Heger argumentovali především tím, že jak Fico, tak Babiš opakovaně útočí na média, jak v obou zemích oslabila a oslabují kvůli útokům vládních stran veřejnoprávní média, a jak Fico a Babiš útočí na své oponenty.
Heger přitom připomněl případ českého moderátora Václava Moravce, který odešel z České televize s vysvětlením, že už tam nejde dělat nezávislou novinařinu. Předcházely tomu přitom ostré výpady premiéra Babiše i dalších vládních politiků proti němu.
„Já jsem byl asi dvakrát u Václava Moravce, je to zkušený novinář, člověk, který má desítky roků pořad, který přežil všechny vlády. A najednou je vyhnaný pryč,“ prohlásil Heger, podle nějž podobně začali po útocích Roberta Fica a jeho spojenců odcházet z veřejnoprávních médií i novináři na Slovensku.
Nabírá to rychlý spád
„Nabírá to u vás poměrně rychlý spád, buďte skutečně velmi obezřetní. My jsme vám vždycky záviděli Český rozhlas a Českou televizi. Ve své veřejnoprávní televizi máte poklad,“ uvedl Heger, podle něhož Babišova vláda útočí na tato média „salámovou metodou“ – nejdříve přes financování a pak přes útoky na novináře.
Heger také připomněl, jak Babišův spojenec, předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura, chodil po volbách za novináři a nechal se nahrávat, přitom ale ve skutečnosti na nic neodpovídal. „On novinářům říkal: Vy se mě něco ptáte?“ A pak si svým voličům stěžoval, že mu novináři kladou těžké otázky. ‚Co si to dovolují? Vždyť já jsem vyhrál volby. Však já mám mandát od lidí. Proč bych měl já odpovídat na těžké otázky‘?“ přibližoval chování Okamury Heger.
Bývalý slovenský premiér vidí podobnost i v tom, jak si Fico a Babiš udržují svou voličskou základnu a jak se chovají ke svým oponentům. „Oni si uzavírají svou voličskou základnu do bublin, a vysloveně ji získávají na tom, že jí tvrdí: ‚Kdokoli vám řekne něco mimo naše bubliny, tak vás buď chce oklamat, svést, nebo to s vámi myslí zle,“ uzavřel situaci Heger.
Premiér Babiš dlouhodobě odmítá, že by šel ve stopách Roberta Fica, a že by chtěl v Česku slovenský scénář. Argumentuje například tím, že vždy stál na straně Ukrajinu proti Rusku, ruskou agresi mnohokrát odsoudil a stojí také za vyhoštěním ruských diplomatů z Česka. Stejně tak poukazuje na to, že podle svých slov nechce nijak zasahovat do nezávislosti veřejnoprávních médií a respektuje novinářskou práci.