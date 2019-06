Nechceme měnit výsledky voleb. Ať vládne ANO, ale bez Babiše, tvrdí lidé kolem Mináře

Pokud by chtěl premiér Andrej Babiš ukončit demonstrace v ulicích, patrně by postačilo, kdyby místo sebe nominoval na post předsedy vlády někoho jiného ze svého hnutí ANO. Za dostatečné řešení to považuje řada organizátorů demonstrací Milionu chvilek pro demokracii z různých míst Česka, které deník Aktuálně.cz oslovil. Podporují tak názor předsedy spolku Mikuláše Mináře, který už o víkendu Aktuálně.cz řekl, že by nepokračoval v demonstracích, pokud by Babiš skončil jako premiér.

"Našimi protesty nechceme zpochybňovat výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, ani nevoláme po předčasných volbách. Respektujeme výsledky voleb," říká organizátor protestů z Rožnova pod Radhoštěm Jan Petružela. Nezbytný je podle něj pouze konec Babiše. "Je s ním spojeno příliš mnoho přinejmenším kontroverzí, člověk s alespoň minimální úrovní studu by dávno odešel," dodává.

Ztotožňuje se tak s názorem, který o víkendu sdělil Aktuálně.cz předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. "Pokud by došlo k výměně premiéra, byl by formálně splněn náš požadavek, a přesně to by zřejmě demonstrace ukončilo. Na místě je výměna premiéra za někoho přijatelnějšího. A to je celé," prohlásil Minář.

Pokud by ANO vyměnilo premiéra, museli bychom se s tím smířit - a demonstrace by patrně přestaly, říká mimo jiné Mikuláš Minář na dotazy @Aktualnecz . Celý rozhovor najdete už nyní na webu https://t.co/RtbFkOlbBt pic.twitter.com/o90sGInXuS — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 23, 2019

Lidé z regionů, s nimiž hovořil deník Aktuálně.cz, s tímto postupem vesměs souhlasí a říkají, že o změně poměrů musí rozhodnout až příští volby do Poslanecké sněmovny.

"Nechceme měnit výsledky voleb v mezičase, jak je nám často podsouváno. Chceme bránit demokracii a proměnit uvažování lidí v tom, co je přijatelné a co už nikoliv. A také chceme obnovit trochu pozapomenuté ideály roku 1989, ke kterým se hlásíme," uvedl Petr Kletečka, který je jedním z organizátorů protestů v Havlíčkově Brodě. Situaci srovnal s rokem 2005, kdy byl nucen rezignovat sociálně demokratický premiér Stanislav Gross, kterého strana nahradila Jiřím Paroubkem.

Převrat nikdo nechceme

"Hnutí ANO se mi u vlády nelíbí, ale stále tady máme díky bohu demokracii. A hnutí ANO má téměř většinu hlasů ve sněmovně. Kdyby se nepodílelo na správě země, tak by to zavánělo převratem. A ten nikdo nechceme," ujišťuje také Pavel Randák, organizátor protestů v Děčíně.

"My ctíme výsledky voleb," přidává se organizátorka protestů v České Lípě Jaroslava Formanová. "Jestliže hnutí ANO vyhrálo volby, má právo mít premiéra. Ale ne takového, jako je Andrej Babiš se svými mnoha problémy. Ale jinak je nutné počkat na další volby, jinak by to byl převrat, a to nikdo z nás nechce," tvrdí Formanová.

"Pokud bude Andrej Babiš nahrazen někým, kdo nebude zapleten do podvodů, nebude trestně stíhán, a bude vyměněna i paní Benešová, tak demonstrace už nebudou. Počkáme na volby do sněmovny," přidává Daniela Bílá z Karlových Varů přeci jen ještě další personální požadavek - výměnu ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

V názoru na to, jak požadavků dosáhnout, se ale lidé různí. Podle některých by měla "pražská centrála" přistoupit i k ostřejším formám protestů. "Osobně jsem toho názoru, že problém střetu zájmů je u Andreje Babiše natolik hrozivý a odpor aktivní části společnosti natolik zásadní a početný, že by stálo zato uvažovat i o dalších legálních formách protestů, jako jsou například stávky. Je to ale jen můj osobní pohled, který nakonec nemusí mít podporu," říká Michal Kudrnáč, který spoluorganizuje protesty v Náchodě.

A @Aktualnecz přináší názory další skupinky demonstrantů, tito přijeli z Hlinska... Koho by si přáli místo Andreje Babiše za premiéra? Tyto a další odpovědi na otázky najdete na videu... pic.twitter.com/UB12IGmJpG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 23, 2019

Je radost, že se občanská společnost umí probudit

Po nedělní demonstraci na pražské Letné nabrala redakce Aktuálně.cz desítky ohlasů. V zásadě lidé odjížděli zpět do regionů nadšeni. Letná je výrazně povzbudila v dalších aktivitách - a zdaleka ne jenom v demonstrování.

"Letná byla ohromující. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Je dobře, že se konečně lidé začínají zajímat o politické dění a uvědomují si, že v demokratické společnosti je potřeba politiky kontrolovat. A hlavně, že si uvědomují, že není a ani nemůže být normálním standardem lhát, krást a zneužívat svoje postavení ve svůj osobní prospěch na úkor občanů. Myslím, že je to začátek konce 'papalášské arogance'," svěřil se například zmiňovaný David Poláček.

"Byla to radost. Radost z toho, že občanská společnost je schopná se probudit, když jde do tuhého," popsal své pocity Michal Kudrnáč z Náchoda. "Dokáže překonat ty méně podstatné názorové rozdíly, vyjít ze své komfortní zóny a věnovat svůj volný čas, pohodlí i finanční prostředky na obranu svobody a práva," doplnil.

Demonstrací už bylo dost

I přes úspěch demonstrace však zaznívá i názor, že to už stačilo. "Demonstrací už bylo dost, Česko potřebuje diskuzi," míní Markéta Červinková z Liberce. "Nejsme my a oni, jsme jedna společnost, jsme polarizovaní názory, což je normální, ale nesmíme nechat růst vzájemnou nenávist a nepochopení za hranici slušného chování. Každý bychom proto měli sebrat odvahu a zdravý rozum, nadhled, a společně se začít bavit s lidmi opačného názoru," nastiňuje svou představu.

A právě diskuze a s tím spojené "pěstování demokracie" má být náplní podporovatelů spolku Milion chvilek pro demokracii v následujících týdnech a měsících. V místech, kde žijí, proto lidé chystají nejrůznější debaty a akce.

"Zejména na venkově je třeba odvést spoustu mravenčí práce. My například začínáme dělat besedy, myslíme si, že je třeba lidem vysvětlovat, proč například volba hnutí ANO není správná," říká třeba Jaroslava Formanová z České Lípy.

"My bychom chtěli rozvíjet dialog s občany, kteří se buď bojí vyjádřit svůj názor nebo sympatizují s panem Babišem, protože se řídíme slovy T. G. Masaryka: Dialog je základ demokracie," říkají dvě organizátorky ze Suchdole nad Lužnicí Aneta Podolská a Linda Brabcová.

Pokračovat v započaté aktivitě chtějí nadále i v Rudimově na Zlínsku. "Hodně je nás veřejně činných a zajímáme se o dění v obci. Někdo se stará o fotbal, někdo o hasiče a potom jsme i v obecním zastupitelstvu. Takže bude to o diskuzích s občany jak na fotbale, na pivu nebo na nějakém dalším setkání. V úvahu připadá i spojení se s organizátory vedlejších obcí a uspořádání nějaké společné debaty," avizuje David Poláček.

"V Čechách prakticky chybí občanská společnost, nemůžeme čekat že ji někdo vybuduje za nás, musíme si ji vybudovat sami. Určitě má smysl se setkávat. Máme teď vlastně takovou neustálou pohotovost a musíme být připraveni pružně reagovat na vývoj událostí," přidává se Ivana Mrkvičková z Hlinska.