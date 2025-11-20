Domácí

Benda se brání. Tvrdí, že chtěl Babiše zastavit. Ale bál se odplaty ANO a SPD

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
včera
Za celé čtyři roky vlády Petra Fialy si poslanci jeho vládní koalice mnohokrát stěžovali na to, jak opozice na čele s Andrejem Babišem zneužívá jednací řád sněmovny k předlouhému řečnění. Žádnou jeho změnu ale neprovedli, mimo jiné tvrdili, že proti změně je Marek Benda a řada poslanců z jeho klubu ODS. Změny tak nastanou paradoxně až nyní, kdy začne vládnout Babišova většina.
Aktuálně.cz přináší reakci Marka Bendy z ODS na dotaz, co říká výtkám některých poslanců končící vládní čtyřkoalice, že bránil změnám jednacího řádu. | Video: Radek Bartoníček

Čtyři roky měla vládní většina vedená Petrem Fialou možnost prosadit změnu jednacího řádu sněmovny, aby mohla efektivněji vládnout. Zvláště když si vládní poslanci mnohokrát stěžovali na to, že lídři opozice Andrej Babiš a Tomio Okamura se svými poslanci často zneužívali tento řád ke zdržování jednání a předlouhým projevům. Přesto dnes už bývalí vládní poslanci nijak jednací řád nezměnili. A někteří z nich tvrdili, že za to mohl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, protože prý změny nepodporoval.

"Ale já jsem byl vždycky připravený změnit jednací řád," hájí se Benda, když se ho Aktuálně.cz nyní zeptalo, co říká právě na tyto výtky vůči své osobě. Celá záležitost kolem změny pravidel ve sněmovně je totiž aktuální, protože ve středu proběhla z iniciativy předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé schůzka zástupců všech klubů ke změně jednacího řádu sněmovny. A podle všeho v horizontu několika příštích měsíců poslanci změní pravidla pro jednání.

Benda tvrdí, že rozhodně prý nechtěl jít v minulém volebním období na ruku Babišovi. Podle svých slov měl obavu z toho, že by Babiš, Okamura a další opoziční poslanci v letech 2021 až říjen 2025 dlouhé měsíce jednání sněmovny zdržovali, kdyby se Fialova většina ve sněmovně skutečně snažila o změnu pravidel.    

"Já jsem jen říkal našim koaličním partnerům: Věnujme tomu půl roku, ale řekněte mi, že toho půl roku máme. A vždycky mě ujistili, že ho nemáme, protože máme důležitější věci, které směřovaly k občanům této země," vysvětluje Benda. Naráží na to, že uplynulé čtyři roky probíhaly tak, že když Fialova vláda chtěla něco zásadního ve sněmovně prosadit, nasadila opozice dlouhodobé zdržování - což jí jednací řád umožňoval.

Po letošních podzimních volbách se nejenže změnilo to, kdo má ve sněmovně většinu poslanců, ale také to, že na rozdíl od doby "Babišovy opozice" nadcházející "Fialova opozice" avizuje, že pro změny jednacího řádu bude hlasovat a nebude projednávání zdržovat. Přestože se může stát, že přijde kvůli novým pravidlům o některé možnosti, jimiž by mohla Babišovi vládnutí komplikovat. Potvrzuje to například místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

"Je škoda, že jsme ho (jednací řád) nezměnili v minulých čtyřech letech. Ale jako Starostové říkáme, že změny se prosadí bez ohledu na to, jestli jsme ve vládě, nebo opozici. Prostě obstrukce destruovaly jednání, jsme pro zefektivnění, protože to prospěje demokracii jako takové," sdělila Šebelová, která odpověděla i na dotaz Aktuálně.cz, co tomu ale řeknou voliči STAN, když poslanci tohoto hnutí fakticky podpoří návrhy Babišovy většiny. 

Aktuálně.cz mluvilo mimo jiné s Michaelou Šebelovou (STAN) o tom, zda podporuje změny jednacího řádu, které budou výhodné pro Andreje Babiše. | Video: Radek Bartoníček

"Nebojím se, že by to vnímali negativně. I po volbách nám píší, abychom podpořili změny, chtějí moderní sněmovnu," uvedla Šebelová. Byť zároveň uznala, že to působí zvláštně s ohledem na to, že když měl STAN a další strany 108 hlasů, tak se změnou nepřišli. "Budeme možná první opozice, která si dokáže ubrat obstrukčních práv. Ale přispějeme k něčemu, co získá sněmovně větší důvěru," míní.

Zároveň stejně jako Benda Andreje Babiše kritizuje. "Chová se pokrytecky. To je rozdíl oproti nám. Když byl ve vládě do roku 2021, tvrdil, že sněmovna je žvanírna. Následně přešel do opozice a sám z ní udělal superžvanírnu," řekla.  Podobně mluví Benda. "Babiš, Okamura a jejich souputníci se pokusili destruovat parlamentarismus, udělat z toho žvanírnu. Čtvrtinu času ve sněmovně jsme strávili nad programem schůzí, což bylo nenormální," prohlásil s tím, že on i ODS změny podpoří, byť to pro nynější opozici nemusí být výhodné.

Jak přesně změna jednacího řádu bude vypadat, se teprve uvidí, jisté ale je, že nastane. Malá po setkání zástupců poslaneckých klubů ve středu ČTK sdělila, že by chtěli najít finální shodu na změnách jednacího řádu zhruba do poloviny prosince. V lednu by je mohla sněmovna začít projednávat. Poslanci s přednostním právem by měli omezený čas na vystoupení na 30 minut, dosud mohli mluvit, jak dlouho chtěli - Okamura a Babiš občas řečnili hodiny. 

V minulém volebním období na změnách pracovala skupina poslankyň, které tomu věnovaly spoustu času a uspořádaly na toto téma i odbornou konferenci. Veškeré informace umisťují na speciální web s názvem modernisnemovna.cz, kde je i záznam z této konference. Kromě nich přišel s návrhem i klub pirátských poslanců, který ho už zařadil na jednání sněmovny jako novelu zákona o jednacím řádu sněmovny.

 
