Nečasovou a Rittiga zprostil soud obžaloby v kauze vyzrazení tajných informací BIS

Soud v pondělí zprostil Janu Nečasovou (dříve Nagyovou), lobbistu Iva Rittiga i jeho právníka Davida Michala obžaloby v kauze údajného vyzrazení utajované informace Bezpečnostní informační služby (BIS). Verdikt není pravomocný. Státní zástupce požadoval pro Nečasovou tříletý trest vězení, pro oba muže navrhoval podmínky a peněžité tresty.

Obžaloba tvrdí, že Rittig se v roce 2012 od Nečasové dověděl o utajeném materiálu zaslaném premiérovi Petru Nečasovi (ODS). Dovodil údajně, že zpráva BIS se týká právě jeho, a proto za Nečasovou poslal právníka Michala. Premiérova partnerka podle obžaloby Michalovi obsah dokumentu prozradila a Rittig pak mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány a instituce.

Pražský městský soud nyní dospěl k závěru, že popsané skutky Rittiga a Michala nejsou trestným činem. Nepodařilo se totiž prokázat, že se skutečně dozvěděli o obsahu utajovaných listin. U Nečasové pak nebylo prokázáno, že se skutek vůbec stal. Schůzka mezi ní a právníkem v Hrzánském paláci se sice uskutečnila, není ovšem zřejmé, o čem se spolu bavili a zda se tam Michal nesetkal i s někým dalším.

Soudkyně Monika Křikavová přesto trojici obžalovaných i tehdejší dění na úřadu vlády ostře zkritizovala. "Tento senát musí konstatovat, že nemravnost není trestná. Pokud by trestná byla, předpokládám, že české věznice by praskaly ve švech," podotkla soudkyně. Úřad vlády podle ní fungoval "jako market s informacemi" pro lobbisty.

"Ta doba bohužel neměla upravena jasná pravidla pro lobbisty, která vlastně neexistují doposud. Tento případ je toho typickým svědectvím," uvedla Křikavová. "V normálně fungujících demokraciích je to něco naprosto nepředstavitelného. Je to velmi nemravné, neetické, ale není to protiprávní," dodala.

Klíčovým důkazem obžaloby byly odposlechy Rittigovy schůzky v pražském hotelu Ventana. Křikavová u soudu popsala vyjadřování účastníků setkání jako "nabubřelou žvanivost osob, které udělaly svoji kariéru v 90. letech". Upozornila na to, že Rittig a jeho společníci měli nejprve hrůzu z toho, co na ně policie ví, ale od určité chvíle byl v jejich hovoru patrný klid a velké uvolnění.

"K tomu ale z pohledu soudu nemuseli vědět obsah utajovaných informací. Stačilo jim vědět, že tam (ve zprávě) něco není, ne, co tam je," poznamenala soudkyně.

Obžalovaní na vyhlášení verdiktu nedorazili. Vinu od počátku odmítají, podle Rittiga je obžaloba absurdní. Obhájci poukazovali i na to, že informace o Rittigově vlivu na ministerstvu zemědělství nebyla tajná, protože o ní už dříve psali novináři. Soud původně v lednu 2017 uznal obžalované vinnými a uložil jim podmíněné tresty, odvolací senát mu však následně věc vrátil k dalšímu projednání. Případ později dostala nově na starosti soudkyně Křikavová, protože její předchůdce odešel do důchodu.

Soudkyně se zastala už neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který případ řešil. "Ti, co na tom pracovali, odvedli dobrou práci a důkazy zajistili zákonným způsobem," zdůraznila. "Tento tým byl velmi úspěšně zlikvidován a pokud tady stále existuje hydra 90. let, na dlouhou dobu se nemusí ničeho obávat. O (policejní) reorganizaci si každý z vás může myslet své," uzavřela.