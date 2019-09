Nečasová vyměnila advokáta v kauze zpravodajců. Hájit ji bude člověk blízký ČEZ

Eduard Bruna coby advokát kryl záda Janě Nečasové v kauze zneužití Vojenského zpravodajství až do pravomocného konce. Soud ji potrestal podmíněným vězením na tři roky se zkušební lhůtou pět let. Manželka expremiéra Petra Nečase však verdikt nepřijala, bude se bránit před Nejvyšším soudem. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz se s Brunou v tomto postupu neshodla, pro dovolání si našla jiného advokáta.

"Dovolání klientka podala, ale já ho nepsal a nepodepsal jsem se pod něj," sdělil Aktuálně.cz advokát Eduard Bruna, který Nečasovou zastupuje v dalších dvou trestních kauzách. O možnosti obrany před Nejvyšším soudem spolu diskutovali od půli července, ale neshodli se. "Zeptala se, jestli chci psát dovolání. Řekl jsem, že ho psát nechci. Tím to skončilo," dodal zkušený trestní advokát.

Jana Nečasová dostala pravomocný trest za organizátorství zneužití pravomoci úřední osoby, jak soud vyhodnotil její počínání. Nečasová, tehdy Nagyová, coby ředitelka sekretariátu premiéra Petra Nečase na podzim 2012 zaúkolovala dva nejvyšší představitele Vojenského zpravodajství, aby zajistili sledování Nečasovy tehdejší manželky Radky. Chtěla tím nasbírat informace, které by rozbily premiérovo manželství. Měla s ním tehdy poměr.

Pravomocný rozsudek chce Nečasová zvrátit u Nejvyššího soudu, první zářijový týden podala dovolání. Pro jeho vypracování po nesouladu s Brunou oslovila jiného advokáta, podle zjištění deníku Aktuálně.cz ji nyní zastupuje Petr Burzanovský z advokátní kanceláře DBK Partners. Za jakých okolností se Nečasová s Burzanovským dohodla na spolupráci, není jasné. Burzanovský na dotazy Aktuálně.cz nereagoval.

Linii vedoucí od prominentní kanceláře DBK Partners k Janě Nečasové lze však vysledovat snadno. Jeden ze společníků kanceláře Ondřej David zastupoval Petra Nečase při rozvodu s manželkou Radkou. Jejich manželství zaniklo 4. srpna 2013. V rámci vyrovnání nechal Nečas na svou exmanželku převést byt za 4,2 milionu korun v pražském Kamýku, zavázal se k alimentům na děti ve výši 42 tisíc měsíčně a měl ji ponechat i společné úspory 1,9 milionu. Měsíc po rozvodu se expremiér oženil s Janou Nagyovou

DBK Partners jako poradce ČEZ

Kancelář DBK Partners v minulosti proslula svou spoluprací s polostátním energetickým kolosem ČEZ. Kancelář pomáhala firmě třeba při prodeji podnikových bytů, minimálně ještě v loňském roce ji poskytovala poradenské služby pro řízení a investice.

"Nejvíc ale děláme správní a obchodní právo, zvenčí možná trochu mediálně nezajímavé věci. I u těch věcí popsaných výše se nedá říct, že ČEZ zastupujeme. Spíš máme organizační nebo právně-poradenskou roli," řekl loni v dubnu společník kanceláře Ondřej David serveru Česká justice. Nečasové současný advokát Burzanovský má k ČEZ blízko ještě z jiného směru.

Deník Mladá fronta Dnes na jaře 2018 upozornil, že šéf ČEZ Daniel Beneš a zmíněný advokát Burzanovský, v roli jednatele firmy Investimmo se sídlem na Kypru, se v roce 2013 obrátili na obyvatele rohového domu mezi Bílkovou a Pařížskou ulicí v centru Prahy. Beneš chtěl v objektu rekonstruovat svůj byt. Nechal si k němu připojit pokoj jiného bytu, jejž přestavěla zmíněná firma Investimmo. Od obyvatel domu k tomu oba muži potřebovali souhlas.

Od šéfa ČEZ Daniela Beneše se lze přes jinou trestní kauzu dostat i k Janě Nečasové. Současná expremiérova žena se zodpovídá před soudem z krácení daní z luxusních pozorností od vrcholných českých manažerů a byznysmenů v hodnotě 10 milionů korun. Podle obžaloby při tom připravila stát na daních o 736 tisíc. Mezi dary je podle státního zástupce i několik pozorností od Beneše, má jít o kabelky či šály v hodnotě 343 tisíc korun.

Bruna: Nejvyšší soud by nechtěl argumenty slyšet

V kauze zneužití Vojenského zpravodajství sehrála Jana Nečasová podle pravomocného rozsudku klíčovou roli. Nebýt jí, zpravodajci by se ničeho nedopustili. "Je osobou, od které se trestná činnost všech ostatních obžalovaných odvíjí, která byla organizátorkou veškeré trestné činnosti, bez jejíž účasti by spoluobžalovaní i nadále zůstali bezúhonnými," uvedl předseda odvolacího senátu Richard Petrásek v rozsudku, z něhož už dříve citoval Český rozhlas.

Spolu s Nečasovou soud potrestal dva dnes už bývalé šéfy vojenských zpravodajců Ondreje Páleníka a Milana Kovandu. Ze síně odešli s podmíněnými tresty ve výši dvou a půl let se zkušební lhůtou čtyř let a dvou let s odkladem na tři roky. Podmíněný trest dvacet měsíců se lhůtou třicet měsíců pak dostal tehdejší šéf odboru vnitřní kontroly a bezpečnosti tajné služby Jan Pohůnek. Všichni pro Nečasovou nezákonně zajistili sledování.

Její dosavadní advokát Eduard Bruna pro ni odmítl sepsat dovolání z prostého důvodu. Nevěřil, že by mělo před Nejvyšším soudem šanci. Vychází ze svých zkušeností z praxe. "Nemělo by to valný význam, protože Nejvyšší soud by ty argumenty nechtěl slyšet. Tím ale nechci říct, že pravomocné rozhodnutí je správné," řekl Aktuálně.cz. Připustil ale, že pokud by se dovolání projednávalo veřejně, v případě prosby od Nečasové je připravený být k dispozici.

Nejvyšší soud však zpravidla dovolání vyřizuje neveřejně. V případu zneužití Vojenského zpravodajství se bude zabývat podněty všech čtyř aktérů kauzy. "Dovolání podali všichni obžalovaní," řekla Aktuálně.cz Pavla Hájková, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, jenž případ vyřizoval v první instanci. "Spisový materiál se připravuje k předložení Nejvyššímu soudu," sdělila Aktuálně.cz místopředsedkyně obvodního soudu Dana Šindelářová.