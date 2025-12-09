Nové časy v ČT. Babiše na Hradě vysílali dvakrát, kritici mluví o zestátňování

V pondělí obdrželi zaměstnanci České televize dokument nadepsaný "Změna ve vysílání ČT 1". Vedení veřejnoprávní televize - konkrétně to ovšem jde za Milanem Fridrichem, který má starosti program -, v něm své zaměstnance informovalo o překotné změně ve vysílání svého nejsledovanějšího kanálu v úterý 9. prosince. A to takto:
"Nově zařazujeme: 08:00 Andrej Babiš premiérem - předseda hnutí ANO usedne po čtyřech letech opět do Strakovy akademie a povede novou českou vládu. Jaký bude premiér a co zemi pod jeho vedením čeká? Sledujte speciální vysílání."
Jinak řečeno, jmenování Andreje Babiše premiérem v úterý neviděli - jako obvykle - pouze diváci ČT24, ale také diváci ČT1. Což nelze vysvětlit jinak než jako drobný, přesto vstřícný krok vůči předsedovi hnutí ANO, který patří mezi dlouhodobé kritiky televize veřejné služby. A má s ní také velké plány.
A jen tak mimochodem: když byl před čtyřmi lety premiérem jmenován Petr Fiala (ODS), ČT1 vysílala Toulavou kameru a pak Objektiv. Tentokrát se diváci těšili na AZ kvíz, ten byl ovšem letos Babišovi obětován. Jistě - je to detail a okrajová věc. Jenže podobné věci se skoro nikdy nedějí náhodou a mají svůj kontext.
Předně: hnutí ANO už před volbami slibovalo, že zavelí k radikálním úsporám v ČT a ke zrušení koncesionářských poplatků. Z médií už také víme, že existuje dokument, který plány budoucí vlády rozpracovává. Zatím sice nebyl v plném znění zveřejněn, údajně ale pracuje například se zrušením kanálů ČT1 a ČT2. A také třeba se sloučením ČT a ČRo.
Nelze se tedy ubránit dojmu, že si management veřejnoprávní televize zkouší různými cestami nastupující vládní garnituru naklonit na svou stranu. Atmosféra uvnitř veřejnoprávní televize je zjevně napjatá, navíc bývalý předseda Rady ČT Pavel Matocha lidem z managementu ČT podle našich informací vzkazuje, aby se k plánům vlády veřejně nevyjadřovali.
Ve stejném čase se Matocha na svých sociálních sítích chlubí tím, co vše se mu v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize podařilo: "Petr Dvořák nebyl znovu zvolen, Zdeněk Šámal skončil s ním, Jan Souček přišel o 90 procent odměn a byl odvolán, Nora Fridrichová ani Marek Wollner tam už nejsou, Jakub Železný moderuje bezvýznamný pořad (ve srovnání s Událostmi), teď se řeší Václav Moravec…"
Tento výčet je pozoruhodný mimo jiné v tom smyslu, že se chlubí také tím, co nepatří mezi zákonné kompetence člena kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Což mimo jiné potvrdily dva nezávislé právní posudky, které si Rada ČT nechala vypracovat kvůli Otázkám Václava Moravce - aniž by o nich veřejně informovala. Redakce Aktuálně.cz je má ovšem k dispozici. A v jednom z nich se například píše, že Rada ČT ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.
V mezičase ČT zveřejnila obsáhlé tiskové prohlášení, ve kterém se vymezuje vůči rozhovoru Václava Moravce pro Deník N. Stěží to lze interpretovat jinak než jako otevřenou válku vedení ČT s jednou ze svých nejviditelnějších tváří. Ze všeho nejvíc to ale působí tak, že si v ČT připravují půdu pro Moravcův odchod.
Což je přesně ta věc, kterou požadoval Matocha už po Janu Součkovi a kvůli které byl, když toto zadání nesplnil, nejspíš také odvolán z pozice generálního ředitele. A mezitím se dozvídáme, že ČT opouštějí jiné její výrazné tváře. Svůj odchod oznámil třeba dlouholetý zahraniční zpravodaj Bohumil Vostal, který naposledy působil v USA.
V zákulisí ČT se podle informací Aktuálně.cz mluví také o konci Lukáše Mathého, na začátku příštího roku pak ČT opustí na svou žádost a po více než deseti letech výkonná ředitelka výzkumu a programových analýz Renata Týmová. Ta svůj krok v rozhovoru pro web MediaGuru.cz odůvodnila tím, že nechce "asistovat u zestátnění veřejnoprávní televize".
Autor byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.