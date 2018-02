Nebyla to msta, nic osobního. Němeček měl melouch, mohl jsem ho odvolat dřív, říká ministr Vojtěch

před 3 hodinami

Dosavadní skóre personálních změn v nemocnicích, které řídí přímo ministerstvo, jsou dva odvolaní ředitelé nemocnic a třetí s ultimátem. Minulý týden ministr Adam Vojtěch (za ANO) z čela Fakultní nemocnice Ostrava odvolal jednoho ze svých předchůdců ve funkci Svatopluka Němečka (ČSSD). Ten to označuje za vyřizování účtů a politicky motivovanou čistku.

Aktuálně.cz: Ředitel Svatopluk Němeček tvrdil, že se o svém odvolání dozvěděl z médií, když se doma léčil s chřipkou. Jak to bylo?

Adam Vojtěch: Můžu říct, že to je lež. On v kanceláři skutečně nebyl, byl doma s tím, že je pracovně neschopen. Ale dva pověření zaměstnanci ministerstva mu odvolání předali v osm ráno. Nikoliv v nemocnici, ale u něj doma v Čeladné. On to akorát odmítl převzít, ale podle zákoníku práce je odvolání zcela platné i tak.

Jako důvody Němečkova odvolání jste uváděl manažerské selhání a to, že Fakultní nemocnice Ostrava je personálně a odborně destabilizovaná. Co konkrétně jste měl na mysli?

Těch věcí je celá řada. Byla tam poměrně destabilizovaná oblast chirurgie, odešli z ní odborníci. Meziročně došlo u operačních zákroků k poklesu asi o 20 procent. Kvalitativně asi šla dolů i interní klinika, došlo k destabilizaci několika odborností, které zanikly - diabetologie, revmatologie, alergologie, imunologie.

Ono se to teď asi bude dál ukazovat. Já doufám, že pan doktor (Evžen) Machytka, který je pověřený řízením nemocnice do doby, než se najde řádný ředitel, k tomu z odborného hlediska také něco řekne. Možná že pan Němeček neměl takový čas se tomu věnovat, protože se v poslední době věnoval jiné nemocnici. Nevím. Informace z více stran jsou takové, že fakultní nemocnice šla systematicky dolů. Myslím si, že je namístě, aby tam přišel nějaký nový pohled.

Ředitel Němeček říkal, že personál nemocnici nechybí. A zisk byl za loňský rok 111 milionů korun. To úplně nevypadá na destabilizovanou nemocnici.

Místní odbory tak úplně spokojeny nebyly. Já jsem po Němečkově odvolání dostal nějaké zprávy od zaměstnanců, kteří mi za to rozhodnutí děkovali, protože personální situace již podle nich byla neúnosná. Je otázka, co říká pan Němeček a jaká je realita. To, že tam byl nějaký hospodářský výsledek, je hezké, otázka je, jestli to je jediné kritérium pro chod nemocnice. Zaměstnancům nebyly propláceny přesčasy a díky tomu se hospodářský výsledek zlepšil. Odboráři si na to stěžovali a ani náměstci pana Němečka s tím podle našich informací nesouhlasili. Já chápu, že se pan Němeček hájí, ale já na svém rozhodnutí trvám a myslím si, že je to ku prospěchu rozvoje nemocnice.

Němeček se odvolává na zákoník práce, který říká, že za přesčasy si zaměstnanci mají nejprve vybírat volno, což vzhledem k pozitivní personální situaci šlo, a až druhou možností je hodiny navíc proplácet.

Otázka je, jestli ta situace byla pozitivní. Já ty informace mám zkrátka jiné.

Na jakých informacích a z jakých zdrojů jste tedy postavil své rozhodnutí Němečka odvolat?

Informací jsem měl celou řadu. Od mého nástupu do funkce za mnou začali chodit různí představitelé nemocnic, lékaři a musím říci, že na mě tlačili právě oni, abych to rozhodnutí udělal. Možná jsem ho mohl udělat i dříve. Spíš jsem ho oddaloval, protože jsem se bál, že to bude vykládáno tak, že jsem nastoupil do funkce a hned odvolávám bývalého ministra. Stejně to tak je teď prezentováno, i když to s tím samozřejmě nemá nic společného. Nějaká politická msta… já ani nevím, za co bych se panu Němečkovi politicky mstil. Není to nic osobního.

Možná to působí jako maličkost, ale že se ředitel takto velké nemocnice rozhodne, že si udělá melouch v jiné nemocnici, kterou bude restrukturalizovat, to je pro mě naprosto nepochopitelné a nerozumím tomu. To není žádná malá nemocnice, ale velká fakultní nemocnice, která je navázaná na lékařskou fakultu. A mít k tomu nějakou bokovku v Bohumíně je z mého pohledu neakceptovatelné. Pokud vím, tak žádný jiný ředitel nic podobného nepraktikuje. To ukazovalo, že pan Němeček nemá chuť se té nemocnici úplně věnovat a pod jeho vedením spíše upadá. Je načase "přepřáhnout" a dát nemocnici nový směr, nový vítr a tu nemocnici pozvednout.

Nebylo to tedy tak, že byste měl v ruce nějaký audit nebo dokument, na jehož základě byste se rozhodl Němečka odvolat?

Audit nemám. Byl tu nějaký nález NKÚ, který ukázal, že se nakupovalo bez výběrového řízení, bez dodržování zákonného zadávání veřejných zakázek. Nechci ale tvrdit, že by tam vše bylo špatně, to určitě ne.

Nyní proběhne výběrové řízení, ve kterém doufám vyhraje ten nejlepší a nebude rozhodováno na základě nějakého politického klíče. Pan Němeček v roli ministra odvolal ředitelku FN Plzeň, šéfa Masarykova onkologického ústavu a všude dal lidi za ČSSD. My tady takhle nepracujeme a nebudeme. Pan Němeček by měl vážit slova, když mluví o politicky motivovaném činu.

Slova o mstě a čistce možná nemířila tak úplně na vás, ale na šéfa ANO Andreje Babiše, který se despektem k Němečkovi netají. Konzultoval jste s ním to odvolání?

Probral jsem to s ním a on mě podpořil. Určitě to ale nebylo na zadání pana Babiše. Ostatně předtím proběhla změna na postu ředitelky Bulovky a to nemá žádnou souvislost s její politickou orientací. Tady se mluví o čistkách, ale ministerstvo má pod sebou 70 organizací a já jsem vyměnil dva ředitele.

To, že pan Němeček má historicky ve zdravotnictví nějakou negativní pověst, jsem já při svém rozhodování neřešil. Kauza Cyberknife je podle mých informací stále prošetřovaná policií. To je asi důvod, proč k němu pan Babiš má negativní postoj. Ale nemyslím, že je v tom sám.

Šéfka Bulovky prý byla napojená na lobbisty

Můžete říct konkrétněji, proč jste odvolal Andreu Vrbovskou z postu ředitelky Nemocnice Na Bulovce?

To bohužel nemohu, protože to bylo na základě informací, které nejsou zveřejnitelné. Mohu říct pouze to, co jsem už řekl: paní Vrbovská byla napojena na určité lobbistické kruhy. Věnovala se věcem, které nesouvisely s její pozicí ředitelky, ale bohužel nemůžu být konkrétnější.

Ve zdravotnictví se pohybují různé zájmové skupiny, které mají své privátní otázky a zájmy. Je chyba, když na tom nějaký ředitel nemocnice participuje. Víc k tomu nemohu říct.

Při nástupu do funkce jste mluvil o tom, že chcete být transparentní a hodně mluvit s veřejností. Není moc transparentní, když odvoláte ředitelku a nemůžete dát veřejnosti ani důvod.

Ty informace podléhají režimu utajení a já bych musel porušovat zákon.

Padlo v této věci nějaké trestní oznámení?

To jde mimo mě. To nedokážu říct.

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva má termín do konce března, aby ukončil činnost dceřiné společnosti Holte Medical, přes kterou nemocnice prováděla nákupy. Stihne to?

Nevím, doufám, že ano. Zrovna mám dostat nějakou aktuální informaci. To je věc, která není v pořádku, a upozorňuje na ni také NKÚ v posledním nálezu. Drtivá většina nákupů byla prováděna přes Holte Medical.

Drtivá většina už ne. V roce 2017 to bylo podle ředitele Olivy výrazně méně.

V letech 2014 až 2016 to byla většina a rozhodně to nebylo v pořádku. Možná to není protizákonné, ale minimálně je to málo transparentní. Za rok 2017 uvidíme, tam to možná ještě není uzavřeno.

Stanovil jste plán kontrol přímo řízených nemocnic. Které nemocnice v něm jsou? Všechny?

To bych si přál, ale odbor kontroly nemá takovou kapacitu. Je tam třeba Bulovka, VFN a další. Nebylo zvykem nemocnice systematicky kontrolovat. Kontroly se budou zaměřovat na nákupy, na veřejné zakázky. Kde se nekontroluje, tam se zvlčí.

S případnými dalšími personálními změnami budete čekat na výsledky těchto kontrol, nebo je už teď nějaký další ředitel, který to má takzvaně nahnuté?

Nevylučuji, že může ještě k nějakým změnám dojít. Ale rozhodně půjde o jednotky, nikoliv desítky změn. Větší personální změny nečekám.

Neměl byste jako ministr v demisi počkat, až bude mít vláda důvěru, než budete někoho odvolávat?

Myslím si, že personální změna není systémová věc, která by měla vliv na chod této země. Udělat dvě personální změny z mého pohledu není nic zásadního. Akceptuji tu kritiku, ale myslím, že jsem se rozhodl správně.