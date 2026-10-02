„Nebudu vám odpovídat.“ Podrážděný Okamura tuší, že se odkládá jeho klíčový slib

Ještě před dvěma týdny předseda SPD Tomio Okamura voličům sliboval, že se už brzo začne v dolní komoře projednávat zákon, který má zrušit koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas. A zatímco ostatní vládní strany připouští, že se to nemusí stihnout ani příští rok, Okamura se dotazům na toto téma vyhýbá.
Zrušení koncesionářských poplatků – jeden z klíčových předvolebních slibů hnutí SPD Tomia Okamury – se zjevně odkládá. Přitom samotný Okamura ještě před několika dny svým voličům v Brně sliboval, že se už brzo začne projednávat. Stopku mu ale podle zákulisních informací Aktuálně.cz vystavil premiér Andrej Babiš (ANO).
Okamura tak už poněkolikáté ostrouhal. Což mu zjevně není příjemné.
„Nebudu vám odpovídat, naši voliči váš web nečtou. A navíc o nás píšete nepravdivé články,“ sdělil Okamura redakci, když jsme se ho ve čtvrtek na chodbě Poslanecké sněmovny na poplatky zeptali. Na opakované prosby o vyjádření pouze opakoval, že nebude na žádnou otázku odpovídat.
Stejnou otázku redakce Aktuálně.cz zaslala i prostřednictvím Okamurovy tiskové mluvčí Lenky Čejkové. „Dotaz jsem přeposlala, čekám na odpověď,“ uvedla Čejková minulý týden ve čtvrtek. Následně se ale odmlčela a na naše opakované dotazy už ani jednou nezareagovala.
Před dvěma týdny ve středu v Brně přitom Okamura voličům sdělil toto: „Zítra oznámím postup, kdy navrhneme zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.“ Původní plán totiž spočíval v tom, že návrh začnou poslanci projednávat ještě před komunálními a senátními volbami na některé mimořádné schůzi dolní komory.
Okamura tím chtěl voličům dokázat, že vláda plní také priority jeho hnutí. V mezičase ale zástupci hnutí ANO – a také ministr kultury Oto Klempíř z Motoristů – začali připouštět, že zrušení poplatků může nabrat až roční zpoždění.
„Reálně připadají v úvahu spíše termíny 1. července 2027 nebo 1. ledna 2028,“ uvedl Klempíř minulý týden pro server Seznam Zprávy.
Jde už o druhý případ v krátkém sledu, kde sebevědomé prohlášení šéfa SPD Tomia Okamury narazilo na tvrdou realitu. Minulý týden totiž Okamura rozlítil premiéra, když navzdory koaliční dohodě zveřejnil obsah jednání, které navíc prezentoval jako svůj vyjednávací úspěch. Tehdy šlo o růst penzí a dávky pro ukrajinské uprchlíky.
Nyní bude Okamura muset skousnout další prohru. Zrušení koncesionářských poplatků byl totiž Okamurův klíčový slib. Navíc je to on, kdo se opakovaně zasazoval o to, aby návrh začala co nejdřív projednávat sněmovna.
Premiér Andrej Babiš si ale asi spočítal, že by tím zbytečně mobilizoval voliče opozičních stran. A Okamuru dotlačil k tomu, aby od plánu upustil.
„Výsledkem koaliční diskuse je, že koaliční partneři preferují, aby to bylo zařazeno po komunálních a senátních volbách. Takže to bude zařazeno po komunálních a senátních volbách,“ uvedl Okamura na sklonku minulého týdne po jednání se svými vládními partnery na koaliční radě.
Nicméně skutečnost, že by rušení koncesionářských poplatků mohlo začít platit až zkraje roku 2028, Tomio Okamura komentovat odmítá.
Autor byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.
- Tomio Okamura
- SPD
- Česká televize
- Český rozhlas
- veřejnoprávní média
- Vláda Andreje Babiše
- Andrej Babiš
- veřejnoprávní televize
- média
- Politika
- Volby 2026
- rozhlasový a televizní poplatek v Česku
- Svoboda a přímá demokracie
- dolní komora
- Volby do Senátu Parlamentu České republiky
- Brno
- ANO 2011
- Poslanecká sněmovna ČR
- Oto Klempíř
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.