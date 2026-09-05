S čím na mě vyrukují? Macinka prozradil, co měl v kapse během podivného rozhovoru

„Jsem pro každou špatnost. Rozhodl jsem se to dohrát do konce.“ Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tak v Interview ČT24 vysvětloval, proč zůstal ve studiu s mužem v kukle. Podle svých slov od první chvíle tušil, že jde o „provokatéra“ Vojtěcha Pšenáka z Detektivní party. Macinka i tak neodešel. Naopak byl zvědavý, s čím na něj vyrukují. V kapse měl navíc schované bezpečnostní tlačítko.
„Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je mi nějaký podezřelý, jestli on to asi nebude pan Pšenák, ale budiž. Říkal jsem si: ‚Jsem zvědav,‘ protože já jsem pro každou špatnost. Jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší, jako provokaci nebo něco takového. A rozhodl jsem se to dohrát do konce,“ popsal Macinka v Interview ČT24.
Jenže žádná velká past podle něj nepřišla. „Byl jsem potom překvapen, že nebylo vůbec nic.“
Macinka to shrnul tak, že šlo o rozhovor, který ho příliš nezaujal. „Byl v podstatě průměrný,“ zhodnotil ho. Jediné, co mu prý trochu vadilo, byla „poměrně servilní“ úroveň tazatele.
Detektivní parta přitom tvrdí, že na místě čekaly makety zbraní, atrapa výbušniny a další lidé schovaní za závěsem. Ministr si přesto trvá na svém, že o skutečné ohrožení nešlo.
„V kapse mám tlačítko“
Macinka má pro svou bezstarostnost poněkud netradiční vysvětlení. V kapse prý nosí bezpečnostní tlačítko.
„Já nenosím v kapse žádné tajné dokumenty, ale od 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto,“ řekl v Interview ČT24 a zařízení ukázal. „Když zmáčknu, tak se potom začnou dít věci.“
Co přesně by se po zmáčknutí stalo, ministr neprozradil. Naznačil ale, že by to pro případné útočníky nebyla zrovna dobrá zpráva.
„Mám celou dobu od 15. prosince v kapse tlačítko, které kdybych zmáčknul, tak myslím, že by opravdu ti lidé si přivodili velký problém,“ řekl.
Zároveň odmítá, že by před ochrankou cestu do studia zatajil. Podle něj o ní věděla a jeden z policistů s ním byl po celou dobu. „Kdybych to zatajil, tak tam se mnou nikdo nepůjde, přijdu tam sám,“ uvedl Macinka.
Dodal, že nechce žít v režimu, kdy se za ním při každém kroku valí početný policejní doprovod.
„Nebudu chodit papalášsky s 30 policisty“
„Já nejsem člověk a nebudu člověk, který jako papaláš chodí obklopen 30 policisty,“ prohlásil Macinka. A rovnou si rýpl do předchůdců ve Strakově akademii: „Já myslím, že třeba premiér Fiala - okolo něj chodili snad v římské formaci. Třicet lidí.“
Podle Macinky má chráněná osoba v nastavení své ochrany také své slovo. „Toto aranžmá není jejich rozhodnutí a oni musí respektovat do značné míry přání chráněné osoby,“ řekl. „Je mezi námi nějaká symbióza, ta funguje dobře.“
Celou aféru proto ministr dál sleduje spíš pobaveně. „Docela s pobavením sleduji tu aféru, která se okolo vytvořila,“ řekl.
A Detektivní partě nakonec poslal poměrně sebevědomě vzkaz. „Přišel jsem tam, odešel jsem tam, nenachytali mě na ničem, za což se jim tedy omlouvám.“
Podle Macinky se tedy z pokusu o provokaci žádný velký úlovek nestal. „Pokud se mnou chtěl pan Pšenák udělat rozhovor, tak ho dostal,“ uzavřel.
Co je Detektivní parta?
Internetoví influenceři: Mike Oganesjan, Vojtěch Pšenák a jejich tým Detektivní parta natáčejí provokativní videa, konfrontace a „odhalování“ údajných kauz - např. s údajnou pornografií, ve které má účinkovat poslanec Jindřich Rajchl (SPD).
„Investigativní novináři“: Sami se tak označují, jde ale o komerční internetový projekt, který obsah monetizuje i přes placené platformy. Nejde tedy o klasické novináře ani institucionální strážce demokracie, ale o internetové tvůrce, jejichž byznys stojí mj. na kontroverzním a šokujícím obsahu.
Střety se zákonem: Především Oganesjan má za sebou pravomocná odsouzení a podmíněné tresty, mj. za výtržnictví, vydírání, násilí proti úřední osobě či nebezpečné vyhrožování.
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