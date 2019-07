Smrtící meningokok ohrožuje hlavně děti. Vakcíny budeme hradit, rozhodlo ministerstvo

Kdo má zájem očkovat sebe nebo své děti proti zákeřnému meningokoku, musí si dnes vakcíny zaplatit sám. Od příštího roku by je mohly hradit pojišťovny. Alespoň dětem. Návrh schválilo ministerstvo zdravotnictví, novelu ještě musí odsouhlasit parlament. Náklady půjdou dle odhadů do stovek milionů korun. Podle některých odborníků ale není jisté, zda se tato investice vyplatí. Žádná studie nákladů a prospěchu očkování proti meningokoku totiž v Česku neexistuje.

"Byla to pro nás všechny absolutní bezmoc. Odpoledne přivezli dosud zdravé dítě s příznaky virózy. Za několik hodin se ukázalo, že trpí meningokokem. Večer malý chlapec zemřel," popisuje nedávný zdrcující zážitek zdravotní sestra Romana.

Nebezpečný meningokok postihne u nás každý rok kolem šedesáti lidí, většinu z nich tvoří děti. V průměru deset z nemocných ročně zemře. Z těch, kteří nemoc porazí, má sedm z deseti doživotní následky. Patří k nim amputace končetin, ztráta sluchu, problémy se soustředěním, selhávání orgánů.

Přestože se výskyt meningokoku u nás za posledních třináct let snížil o téměř 30 procent, ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo proplácet očkování z veřejného pojištění. Ze všech onemocnění, proti kterým existuje dobrovolné očkování, je podle epidemiologů meningokok nejvážnější. Původně bylo ve hře například také očkování proti klíšťové encefalitidě.

"Jedná se o schváleném návrhu ministerstva, v tuto chvíli probíhá vypořádání připomínkového řízení a úhradu musí schválit parlament," uvedl pro Aktuálně.cz Roman Prymula, náměstek ministerstva zdravotnictví.

Na hrazené očkování však budou mít nárok zřejmě jen nejmenší děti. Podle Prymuly by nově měly být proplacené tři dávky vakcín proti meningokoku typu B, postupně rozložené ve věku tři, pět a dvanáct měsíců. Hrazená by měla být i dávka čtyřvakcíny proti meningokokovým infekcím typu A, C, W, Y pro děti ve třinácti měsících věku.

"Předpokládáme, že by změna mohla začít platit od ledna nebo od července příštího roku," dodal náměstek Prymula. Očkování, které je jedinou ochranou proti této nemoci, by ale zůstalo nadále nepovinné.

Nemoc nejčastěji postihuje kojence do jednoho roku, dále pak malé děti od jednoho do čtyř let. Ohroženou skupinou jsou také mladí lidé od 15 do 19 let, kteří se častěji pohybují ve velkých kolektivech. Může ale onemocnět kdokoliv, v jakémkoliv věku. Onemocnění se přenáší kapénkami (při kašli, kýchání, líbání), ale i sdílením nádobí, myší od počítače, ručníku nebo hraček.

Stovky milionů z veřejného pojištění

Očkování proti meningokoku je dnes poměrně nákladné. Za proočkování jednoho dítěte rodiče zaplatí několik tisíc korun. Jedna dávka vakcíny proti meningokoku typu B vyjde zhruba na 3000 korun, pro ochranu dítěte před nemocí, je potřeba očkování opakovat. Vakcína proti meningokokům typu A,C,W,Y, která poskytuje ochranu na šest let, stojí zhruba 1750 korun.

"U seroskupiny B se očkovaný počet dávek pohybuje od dvou do čtyř podle věku a použité vakcíny. Vakcína A,C,W,Y se očkuje jednou dávkou," vysvětluje Rastislav Maďar z očkovacího centra Avenier.

Meningokok Závažná infekční nemoc. Obvykle začíná z plného zdraví, během několika hodin se dramaticky horší stav nemocného. Příznaky: bolesti hlavy, zvracení, poruchy vědomí, křeče, světloplachost, ztuhnutí šíje.

K nemoci jsou více náchylní lidé, kteří se pohybují v prašném a zakouřeném prostoru nebo osoby s nedostatkem spánku.

Nejčastěji postihuje děti do 4 let a dospívající mezi 15-19 lety. Ročně onemocní zhruba šedesát lidí, deset procent z nich zemře.

Některé pojišťovny dnes na vakcíny proti meningokoku částečně přispívají, nově by ale měly pojišťovny hradit vybraným věkovým kategoriím vakcíny plně. Ministerstvo zdravotnictví nemá zatím představu, jak by změna zatížila rozpočet pojišťoven. "Věc se v současné chvíli nachází ve stadiu vypořádání připomínek, proto zatím není možné hovořit o konkrétním typu vakcíny či odhadovat náklady," říká mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Náměstek Prymula nicméně už dříve připustil, že zdravotní pojišťovny čekají vysoké výdaje: "Půjde o náklady určitě ve výši několik set milionů korun z veřejného pojištění."

Jak dlouho potrvá ochrana?

Epidemiolog Marek Petráš dokonce odhaduje náklady na více než 800 milionů korun ročně. Stát měl podle něj nejprve propočítat, zda se taková investice skutečně vyplatí. Mimo jiné i proto, že není jisté, jak dlouho ochrana proti meningokoku potrvá. "Bohužel v České republice není dostupná žádná studie nákladů a prospěchu takového očkování. Tedy to, do jaké míry náklady na očkování vyrovnají náklady na nemocnost, úmrtnost či dlouhodobé následky po této nemoci," upozorňuje Marek Petráš ze 3. lékařské fakulty v Praze.

V Británii, Německu či Itálii, kde očkování proti meningokoku pojišťovny hradí, už propočty na tento "cost benefit" mají. "Ukazují, že cena jedné vakcíny by neměla překročit 30 eur (asi 770 korun). U nás se přitom cena jedné dávky komerční vakcíny proti meningokoku pohybuje kolem 3000 korun, a je tedy čtyřnásobně vyšší," říká epidemiolog.

"U současné vakcíny proti meningokokům navíc vůbec nevíme, jak dlouho bude chránit. Některé poznatky naznačují, že by ochrana nemusela trvat ani pět let. Mohlo by se také stát, že po pěti letech zjistíme, že dopad nebyl žádný, upozorňuje Petráš.

K plošnému hrazení vakcín mají výhrady také někteří pediatři: "Na zabránění jednoho případu onemocnění bude nutné vynaložit obrovské finanční náklady," upozorňuje lékař, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že by současná tržní cena vakcíny klesla při hrazení pojišťovnou jen zhruba o třetinu. Firma GlaxoSmithKline, která vakcíny vyrábí, se ale nechce k otázce cen očkovacích látek vyjadřovat. "Nebudeme komentovat cenu vakcíny proti meningokokovým onemocněním skupiny B. Soustředíme se na naše pacienty: uděláme vše pro to, aby byla vakcína pro ně dostupná," uvedla mluvčí společnosti Miriam Kejzlarová.

Svaz pojišťoven: Je to rozumná změna

Pojišťovny před časem varovaly, že už dnes mají problém hradit všechny novinky, které do zdravotnictví přicházejí. "Měli bychom se vyvarovat plošného nároku pro úplně všechny pojištěnce. Vakcína by měla být dostupná jen ohroženým skupinám pacientů," řekl v březnu pro Hospodářské noviny ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Současný návrh ministerstva zdravotnictví ale pojišťovny podporují. "Je rozumné, aby bylo hrazené z veřejného zdravotního pojištění očkování proti invazivní meningokokové infekci u značně rizikové skupiny populace, kterou jsou právě děti ve věku kolem jednoho roku života," reagoval Friedrich na aktuální zprávu o schválení návrhu.

Nové úhrady vakcín proti meningokokům chce ministerstvo zdravotnictví zařadit do návrhu novely zákona o zdravotním pojištění, kterou by měl parlament projednávat v následujících týdnech.