Řidič ujel po dálnici D35 v protisměru dva kilometry, dostal pokutu 5500 korun

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Dva kilometry ujel v pondělí večer v protisměru na dálnici D35 u Olomouce pětatřicetiletý řidič osobního vozidla, na jehož nebezpečnou jízdu policii upozornil jiný motorista. Policisté nepozorného řidiče rychle dostihli a zastavili. Za jízdu v protisměru dostal pokutu 5500 korun a obdržel šest trestných bodů.
policejní auto, ilustrační fotografie
policejní auto, ilustrační fotografie | Foto: Hospodářské Noviny

Oznámení o osobním vozidle jedoucím po D35 z Olomouce na Ostravu v protisměru obdrželi policisté v pondělí krátce před 18:00.

"Policistům dálničního oddělení Kocourovec se podařilo vozidlo vypátrat a zastavit do tří minut od přijetí oznámení. Pětatřicetiletý řidič osobního vozidla jedoucího od Olomouce najel na dálnici na 281. kilometru u Přáslavic do protisměru a ujel zhruba dva kilometry, než ho policejní hlídka zastavila a u Kocourovce svedla z dálnice," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.. Řidič podle něj nebyl pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky.

Policisté ročně v Česku řeší několik jízd po dálnici v protisměru. Například v srpnu na dálnici D11 na Královéhradecku jel v protisměru pětačtyřicetiletý řidič osobního auta s téměř třemi promilemi alkoholu v krvi. Policii se jej podařilo bezpečně zastavit, nehodu řidič nezpůsobil. V květnu jel řidič s osobním autem v protisměru na dálnici D7 u Loun. Vozidlo, které se mu snažilo vyhnout, se převrátilo na střechu. Oba členy posádky převezli záchranáři do nemocnice. Policie nepozorného řidiče obvinila z těžkého ublížení na zdraví a obecného ohrožení, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let a zákaz činnosti.

 
