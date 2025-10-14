Řidič ujel po dálnici D35 v protisměru dva kilometry, dostal pokutu 5500 korun

Oznámení o osobním vozidle jedoucím po D35 z Olomouce na Ostravu v protisměru obdrželi policisté v pondělí krátce před 18:00.
"Policistům dálničního oddělení Kocourovec se podařilo vozidlo vypátrat a zastavit do tří minut od přijetí oznámení. Pětatřicetiletý řidič osobního vozidla jedoucího od Olomouce najel na dálnici na 281. kilometru u Přáslavic do protisměru a ujel zhruba dva kilometry, než ho policejní hlídka zastavila a u Kocourovce svedla z dálnice," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.. Řidič podle něj nebyl pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky.
Policisté ročně v Česku řeší několik jízd po dálnici v protisměru. Například v srpnu na dálnici D11 na Královéhradecku jel v protisměru pětačtyřicetiletý řidič osobního auta s téměř třemi promilemi alkoholu v krvi. Policii se jej podařilo bezpečně zastavit, nehodu řidič nezpůsobil. V květnu jel řidič s osobním autem v protisměru na dálnici D7 u Loun. Vozidlo, které se mu snažilo vyhnout, se převrátilo na střechu. Oba členy posádky převezli záchranáři do nemocnice. Policie nepozorného řidiče obvinila z těžkého ublížení na zdraví a obecného ohrožení, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let a zákaz činnosti.