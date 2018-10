Nebezpečí na chodnících. Byznys s elektrokoloběžkami odkrývá slabá místa

Zelené elektrické koloběžky, které jsme jako novinku na začátku října vyzkoušeli, přinesly do ulic Prahy kromě alternativního způsobu přepravy i několik problémů. Uživatelé často nevědí, jaká pravidla pro jízdu platí, a na strojích se tak často prohánějí po chodníku, ač by podle zákona neměli. S touto podmínkou navíc musí souhlasit už při vypůjčování stroje, na který české zákony pohlížejí stejně jako na jízdní kolo.

"Cyklista nebo koloběžkář může užít chodník, jen pokud kolo nebo koloběžku vede a neohrožuje ostatní chodce," vysvětlil mluvčí strážníků Jan Čihák jedinou možnost, kdy lze koloběžku podle zákona na chodníku užívat.

"Největší problém, ale nijak kritický, vzbuzují koloběžky od společnosti Lime, protože jsou relativně malé a uživatelé mají mnohem výrazněji pocit, že mohou jezdit po chodníku a tam koloběžky odkládat. Se společnostmi jsme v kontaktu a jakýkoliv problém, který se dozvíme, jim hlásíme," uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Na dodržování pravidel v metropoli dohlížejí zejména městští strážníci, kteří však narážejí na dlouhodobý nedostatek lidí. Čihák nicméně ujišťuje, že situaci řeší a koloběžkáře jedoucí po chodníku zastavují a pokutují. Oficiální údaje o počtech prohřešků, kterých se jezdci na koloběžkách dopouštějí, ale neexistují. Strážníci sice za jízdu na chodníku rozdávají pokuty, nerozlišují však ve statistice trestů mezi koloběžkáři a cyklisty. Nejčerstvější údaje navíc ještě nemají pohromadě.

Přesto, že za jízdu po chodníku hrozí až dvoutisícová pokuta, na internetu se množí stížnosti Pražanů na neukázněnou jízdu. A problémů si všímají i jednotlivé městské části. "Každý den vídáme skupinky turistů, kteří se na tom motají po chodnících, mnohdy jsou podnapilí," stěžuje si na novou službu například radní pro dopravu Prahy 5 Richard Bureš.

Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že spuštění služby s sebou přineslo strmý nárůst zranění. Například podle deníku Washington Post zaznamenala klinika v Salt Lake City, kde si lidé mohou koloběžky půjčovat od června letošního roku, meziroční nárůst zranění způsobených jezdci na koloběžkách o 160 procent. Podobně hovoří zkušenosti z Los Angeles, kde za poslední rok ošetřovala místní pohotovost víc než sto takových zranění - od lehkých oděrek po život ohrožující úrazy. "Až čtyřicet procent těch vážnějších případů byly úrazy hlavy a krku," uvedl Sam Torbati, vedoucí pohotovosti v Cedars-Sinai Medical Center.

Jak si půjčit koloběžku od Lime? Půjčování zelených koloběžek funguje podobně jako v případě známějších růžových kol společnosti Rekola. V aplikaci si zájemce na mapě najde nejbližší koloběžku a odemkne ji naskenováním QR kódu. Po ukončení výpůjčky by měl stroj odstavit poblíž krajnice tak, aby nikomu nepřekážel. Pak už jen stačí koloběžku znovu uzamknout. Částka za cestu se jezdci automaticky strhne z platební karty, kterou je potřeba předem do aplikace zadat. Lime si účtuje poplatek 25 korun za vyzvednutí koloběžky a pak dvě koruny za každou minutu výpůjčky.

V Praze se zatím tento trend nepotvrzuje. Pražská záchranka ani oslovené pohotovosti místních nemocnic neevidují nárůst úrazů spojených s novou službou. Jezdci by nicméně měli počítat s tím, že ovládání stroje je těžší než u obyčejného kola a koloběžky uhánějí rychlostí až 25 km/h. Navzdory místním předpisům tak firma v podmínkách, s nimiž musí každý uživatel před vypůjčením koloběžky souhlasit, uvádí ochrannou helmu jako povinnou a zakazuje používání osobám mladším osmnácti let. Zákonnou povinnost nosit při jízdě ochrannou přilbu mají přitom v Česku jen neplnoletí.

Další ryze podnikatelský projekt…

V souvislosti s novou službou řeší radnice i další problém, kdy lidé koloběžky volně odkládají všude, kde je napadne. K tomu, aby se tak nedělo, se přitom firmy jako Lime, ale i Rekola, Velonet a HomePort zavázaly v memorandu, skrze které novou službu brání i pražský magistrát. "Společnosti se v dokumentu přihlásily k řádnému a bezkonfliktnímu provozování služeb bikesharingu, zejména k motivování svých uživatelů v odkládání kol na místa, kde nebudou překážkou pro ostatní účastníky veřejného prostoru, což je nejčastější obava," upřesnil Hofman.

Dopadnou elektrické koloběžky jako segwaye? Sílící kritika koloběžek připomíná situaci v roku 2016, kdy se magistrát rozhodl z ulic vytlačit pomocí vyhlášky futuristická vozítka segway. Řada městských částí této možnosti využila a fakticky tak zabránila profitovat cestovním kancelářím na pronájmu těchto vozítek zejména turistům v centru města. Dnes jsou segwaye v Praze spíše kuriozitou. Zatím se však na radnici takto radikální řešení nepřipravuje. Magistrát teď sbírá podněty a stížnosti občanů na provoz zmíněných společností a podle mluvčího Hofmana je brzy na definitivní soudy.

Praxe však ukazuje, že toto memorandum nepomáhá. Navzdory tomu, že firma uživatele při vypůjčování v krátkém návodu nabádá k ohleduplnému odkládání, na koloběžky lze narazit nejen na ulicích, uprostřed chodníků či jen tak ledabyle u stanic metra, ale například i uprostřed podolské cyklostezky. "Jde opět o činnost ryze podnikatelskou, zaměřenou takřka výhradně na turisty. Je to tak jen další turistická atrakce, která není nijak regulovaná," kritizuje novou službu místostarosta Prahy 5 Bureš.

Nelíbí se mu ani to, že magistrát memorandum podepsal bez toho, aby se radnic zeptal na jejich názor. "Obrovské množství lidí volá na náš úřad a stěžuje si, co jsme to zase povolili, a těžko jim vysvětlujeme, že jsme nic nepovolovali," říká místostarosta. Legislativně však zmíněné firmy k provozování svých služeb žádné povolení od města ani nepotřebují.

Neposlušných klientů si všimla i sama společnost. Na dotaz Aktuálně.cz uvedla, že "je odhodlána spustit pro pražské uživatele dodatečnou vzdělávací kampaň". Ta se má zaměřit právě na výše uvedené problémy. "Bezpečnost komunity jezdců i všech lidí, na které má přeprava na koloběžkách vliv, je naší hlavní prioritou a bereme tuto otázku velmi vážně," doplnil provozní manažer společnosti Ondřej Široký.

Současně přislíbil, že se postupně spojí se všemi městskými částmi, které mají k provozu koloběžek výhrady, a pokusí se najít způsob, jak situaci zlepšit. "A to co nejrychleji," dodal. Některé radnice už potvrdily, že jsou s firmou v kontaktu. Jinde na to politici zatím čekají.

Otázkou také zůstává, jestli je metropole pro elektrické koloběžky vůbec vhodná. Praha totiž není k podobným vozidlům tak vstřícná jako třeba Drážďany nebo Vídeň. Koloběžkáři si v Praze často musí vybrat, jestli se budou na vlastní riziko proplétat mezi auty na silnici bez cyklopruhů, nebo to raději vezmou po chodníku, kde jim zdánlivě nehrozí žádné nebezpečí. Na překážku jsou jim i typické pražské kočičí hlavy, po nichž se totiž pohodlně na koloběžkách jezdit nedá.