Nebeské úkazy v roce 2020: Dojde na zatmění Slunce i astronomickou událost století

Nejlepší pozorování Venuše za posledních 16 let, nejlepší pozorování Marsu za posledních padesát let, prstencové i úplné zatmění Slunce a na závěr roku událost století, o niž se postarají Jupiter a Saturn. I to nabídne rok 2020.

Meteorický roj Kvadrantidy. | Foto: Petr Horálek Meteorický roj Kvadrantidy Hned o prvním lednovém víkendu roku 2020 vrcholí meteorický roj Kvadrantidy, jehož radiant (směr, odkud meteory na obloze vlivem perspektivy vylétají) leží v dnes již neexistujícím souhvězdí Zední kvadrant. To bylo zrušeno v roce 1922 a nacházelo se východně od oje Velkého vozu. Maximum Kvadrantid vychází na ráno v sobotu 4. ledna 2020 v 9:20 SEČ, nejvíce meteorů bude pozorovatelných před rozbřeskem. "Doporučujeme pozorovat oblohu zejména od jedné hodiny ranní až do rozbřesku. Se stoupajícím radiantem bude stoupat aktivita roje a zároveň je vyšší šance na jasné meteory. K ránu by tedy mohlo zazářit s každou hodinou až 80 meteorů," radí astrofotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek.