Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají tři stovky profesí

Dlouhodobí čeští šampioni v odměňování jsou k nedostižení. Řídící letového provozu obhájili prvenství mezi nejlépe placenými profesemi s měsíční mzdou 285 tisíc korun. Naopak stavební dělníci nevydělají tuto částku ani za celý rok. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala podrobná čísla statistiků. Podívejte se, komu v posledních třinácti letech nejvíce rostly mzdy a kdo si naopak nepolepšil.
Pilotům brázdícím nebe nad Českem loni bezpečně pomohli při 769 tisících letech. Za svou nadmíru stresující a zodpovědnou práci si po zásluze odnášeli měsíčně skoro 285tisícovou mzdu. Řídící letového provozu tak zůstali i loni nejlépe placenou profesí v Česku, zjistila datová redakce Aktuálně.cz, která zanalyzovala podrobné údaje ze mzdové statistiky Českého statistického úřadu a ministerstva práce. A to rovnou za posledních 13 let.
Statistika obsahuje podrobná data o příjmech více než tří stovek profesí. Vedle základní měsíční mzdy se do ní započítávají i všechny prémie, odměny, náhrady mzdy například za dovolenou či odměny za pracovní pohotovost za celý kalendářní rok. Aktuálně.cz v infografice neudává průměrnou mzdu, ale výši mediánu. Tedy hodnotu, která ukazuje mzdu „prostředního“ zaměstnance - polovina lidí bere víc a polovina méně. Medián tak o skutečném odměňování v dané profesi vypovídá mnohem lépe.
Jak s infografikou pracovat? Zvolte si profesi, která vás zajímá (začněte psát nebo si zvolte z nabízeného seznamu). Vybrané povolání se vám zvýrazní v grafu silnou modrou linkou. Červená čára pak zobrazuje mediánovou mzdu napříč všemi profesemi.
Proč jsou nejlépe placeným povoláním mezi zkoumanými více než třemi stovkami profesí zrovna řídící letového provozu? Hlavním důvodem je jejich extrémně náročná a stresující práce. „Chyba v navádění může ohrozit stovky životů. Uchazeči prochází velmi přísným výběrem a je velmi těžké najít vhodné kandidáty,“ uvedl už dříve pro Aktuálně.cz manažer personální společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.
Mzdovým statistikám nekralovali pouze během covidové pandemie. „Tehdejší pokles jejich mezd odráží prakticky nulový letový provoz, kdy velká část z nich měla zkrácené směny nebo zůstávali s částečnou kompenzací doma,“ dodal. V roce 2022 se ale opět na čelo žebříčku vrátili a od té doby ho vedou s čím dál větším náskokem.
Na druhém místě mezi nejlépe placenými zaměstnáními se umístila stejně jako v předchozích letech i další profese, která má co do činění s bezpečností letového provozu: elektrotechnici jeho řídicích a navigačních zařízení. Pak už následovali šéfové z různých oblastí - informačních technologií, bank či pojišťoven.
Na druhé straně mzdového žebříčku figurují nejhůře placení zedníci a pomocníci v kuchyni. Ti si měsíčně přijdou na částku mírně převyšující dvacet tisíc korun. Údaje pro dlouhodobě nejhůře odměňovanou profesi - kurýry a doručovatele - statistici v posledních dvou letech už neuvádějí.
Jen pro celkové srovnání: Medián mezd všech zkoumaných profesí činil v loňském roce 44 337 korun měsíčně. Od roku 2013 tak vzrostl zhruba o 22 tisíc korun.
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