Policie v Brně zadržela osm lidí. Razii provádí i u spolupracovníka ministra Blažka

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v Brně spustili razii související s vyšetřováním možných manipulací s městskými byty. Policisté nyní zadrželi osm lidí. Zasahují i u Otakara Bradáče, vlivného člena brněnské ODS a známého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Policie dlouhodobě podezřívá i samotného ministra, který tlačil na dozorující žalobce případu.

Zásah, který začal v úterý brzo ráno na několika místech Brna, potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které kauzu dlouhodobě dozoruje. "V tento okamžik lze jen obecněji konstatovat, že předmětná trestná činnost měla být páchána v souvislosti s přidělováním městských bytů a nebytových prostor v Brně," uvedli olomoučtí žalobci. Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí domovní prohlídky na několika místech.

"Se souhlasem dozorové státní zástupkyně bylo z důvodu existence vazebních důvodů k tomuto okamžiku zadrženo osm osob," dodali žalobci.

Policisté vedou pod dozorem státní zástupkyně trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině, zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dále ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Další informace chtějí poskytnout až později.

Reportéři už tři roky rozkrývají podezřelé obchody s městským majetkem v Brně. Proti občanským demokratům vypovídá jejich někdejší blízký spolupracovník a přítel Pavel Hubálek. Politici včetně Blažka ho doteď označovali za lháře a podvodníka. Nyní se ale ukazuje, že policisté shromáždili další výpovědi a důkazy, které jeho verzi podporují.

Dle zjištění Hospodářských novin a Aktuálně.cz je nynější zásah další aktivita policie v kauze, kterou svou výpovědí Hubálek odstartoval. Doteď byl jediný stíhaný. Detektivové se zajímají o přidělování bytů v posledním volebním období, kdy na radnici vládla koalice v čele s ODS. Ale také o letité případy, které sahají i více než 10 let zpátky.

Nynější razii předcházely v minulých dvou letech zásahy přímo na radnici Brno-střed. Při nich si policie odnesla dokumenty související s nemovitostmi, které patří vlivným členům jihomoravské ODS. Tu vede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Pozvání na podání vysvětlení dostala primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl. Oba někdejší Blažkovi advokátní koncipienti. Teprve nyní ale policie zadržela konkrétní lidi.

Policisté zasahují i u Blažkova známého

Detektivové podle zjištění redakcí dělají domovní prohlídku u Otakara Bradáče - vlivného člena brněnské ODS, známého ministra spravedlnosti a jeho někdejšího obchodního partnera a také advokátního koncipienta. V zářijových komunálních volbách Bradáč úspěšně obhájil post zastupitele největší a nejbohatší městské části Brno-střed na kandidátce ODS. V končícím volebním období Bradáč vede na stejné radnici bytovou a dislokační komisi, které rozhodují o tom, komu město přidělí byty.

Reportéři byli v úterý brzo ráno svědky toho, jak policisté z Bradáčova bytu v centru Brna vynášejí věci do přistavených automobilů. Bradáč zvedl telefon, ale vzápětí ho na důraznou žádost hlasů v pozadí zase položil.

Podle Hubálka i podle podezření policie politici a jejich spolupracovníci vytvořili systém, který zájemcům výměnou za úplatky zajišťoval pronájem městských bytů v rozporu s pořadníky. Mnohé nemovitosti pak politici posílali do privatizace, kde si je nájemníci přednostně mohli koupit za zlomek tržní ceny. K lukrativním bytům se takto dostali i blízcí příbuzní samotných občanských demokratů, což reportéři v minulých letech rozkryli.

V roce 2020 detektivové na radnici Brno-střed byli i pro e-mailovou schránku Bradáče. Politik to reportérům tehdy potvrdil. Podle něj se to týkalo jeho starší činnosti. "Vím o tom. Mám za to, že je to kvůli tomu, že jsem působil jako náměstek pro majetek. Policie mě ale nekontaktovala. Pozvánku na podání vysvětlení jsem nedostal," uvedl Bradáč s tím, že detektivové si odnesli i schránku jeho následovníka ve funkci Miroslava Vaníčka (ODS), který je radním pro majetek nyní. Bradáč tehdy nelegálnosti odmítl. Hubálka označil za člověka, který se pomátl. "A to není urážka," dodal.

Hubálek vypověděl, že Bradáč je jedním z klíčových členů skupiny, jejíž činnost se táhne více než deset let nazpět. "Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl (dosavadní náměstek brněnské primátorky - pozn. red.) a Ota Bradáč. Tito se seznámili při studiích na vysoké škole, Kerndl a Bradáč si zde dodělávali doktorské studium a Pavel Blažek zde učil," popsal detektivům Hubálek. Jeho informaci o způsobu seznámení dotazovaní reportérům už v roce 2020 potvrdili.

Vrcholní představitelé ODS Hubálka ale jinak dlouhodobě označují za lháře a jakékoliv manipulace s městským majetkem popírají. "Opakujeme, že při výsleších může Pavel Hubálek, jako obviněný, v zájmu své obhajoby beztrestně lhát a jenom soud v jeho trestní věci se znalostí celého případu může objektivně posoudit věrohodnost Pavla Hubálka a vyhodnotit pravdivost jeho tvrzení, nikoliv novináři," uvedli v minulosti Blažek s Kerndlem.

Na dotazy redakcí nyní Blažek nereagoval. Prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti ale nechal zveřejnit informaci, že se jeho, primátorky Markéty Vaňkové či jejího náměstka Roberta Kerndla "dle všeho" zátah vůbec netýká. Z jakých informací vycházejí, není jasné.

1/3 V reakci na četné dotazy novinářů v souvislosti s dnešním zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Brně upřesňujeme, že ministr spravedlnosti @blazek_p , resp. primátorka Brna @VankovaBrno a její náměstek Robert Kerndl nebyli kontaktováni Policií ČR... — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) October 4, 2022

Bradáč, Kerndl a Blažek - byznys přátel z vysoké školy Robert Kerndl a Otakar Bradáč se s Pavlem Blažkem znají z brněnských práv. Na přelomu tisíciletí také oba Blažkovi dělali advokátní koncipienty.

Se svým dobrým známým Kerndlem Bradáč podle Hubálka privatizoval bytový dům v ulici Veveří, následně ho pak pronajímali.

V katastru nemovitostí se reportérům podařilo ověřit, že část zmíněného domu v roce 2003 od Brna koupila společnost KB Plus, kterou v té době ovládali právě Kerndl s Bradáčem, tehdy už oba zastupitelé Brno-střed.

Zbytek zprivatizovala žena, která o měsíc později svůj podíl přeprodala, a to pouze o sto tisíc dráže, než ho sama koupila. Dům tak skončil u akciové společnosti Slide. V té době nebylo možné zjistit, kdo ji vlastní. Byla totiž napsaná na anglickou schránkovou firmu.

Dříve reportérům potvrdili Blažek s Kernelem, že jsou skutečnými majiteli firmy Slide oni. Doložitelné je to minimálně od roku 2006. I předtím vlastnili firmu a s ní i dům subjekty blízké Blažkovi.

Valné hromadě Slide dle zápisů předsedala nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková, Blažkova další bývalá koncipientka. Podle Blažka však k žádným nelegálním machinacím nedocházelo. "Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval," odpověděl už dříve HN.

V uplynulém volebním období se pokoušeli Kernl s Blažkem využít mezer v zákonech a nechat památkově chráněný dům zbourat. Na jeho místě měl postavit developer nový projekt. Ustoupili až po kritice veřejnosti. Informoval o tom Deník N.

Policisté také při předchozích raziích na radnici Brno-střed zabavili dokumenty k privatizaci domu v brněnské Hrnčířské ulici, který dnes spoluvlastní bytové družstvo, jemuž předsedá Bradáč.

Hubálek uvedl, že tento dům si Bradáč privatizoval přímo pro sebe. I v tomto případě se ale Bradáč hájí, že přímo od města nic nekoupil a podíl se k němu dostal až později. "Nikdy jsem nic neprivatizoval. V tomto domě se na mě převedl členský podíl. Vše zcela legálně," uvedl už dříve Bradáč.

Podnikatele Hubálka označil za člověka, který se pomátl. "A to není urážka," dodal.

Družstvo s ním dnes sdídlí i někdejší zaměstnankyně správy nemovitostí radnice Brno-střed v éře Bradáče.

Případ dozorují olomoučtí žalobci

Blažek také tvrdě kritizoval dosavadního olomouckého vrchního státního zástupce Ivo Ištvana, jehož lidé prověřování dozorují. Vyčítal mu mimo jiné zásah na Úřadu vlády, který vedl k pádu kabinetu Petra Nečase v roce 2013. Nynější razii už ale úřad provádí po vedením Ištvanova nástupce Radima Daňhela, kterého sám Blažek jmenoval.

Reportéři ovšem popsali, že Blažek na Daňhela tlačil, aby provedl na zastupitelství změny. Na základě údajné analýzy, že olomoučtí žalobci pracují špatně. Ta cílila zejména na odbor, který dozoruje vyšetřování kauzy občanských demokratů.

Analýzu ale ministerstvo doteď redakcím neposkytlo. Dle expertů tím opakovaně spravedlnost porušila zákon. Ministerstvo nejprve tvrdilo, že analýzu ministr pouze slyšel ústně na poradě. Pak uvedlo, že se žádná porada nekonala. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž ministerstvem publikovaná čísla označil za zavádějící a kusá. Dle něj olomoučtí žalobci špatně nepracují.