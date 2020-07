Návštěvnost pražských památek se propadla na polovinu, čeští turisté ale přibývají

Návštěvnost pražských památek a obvyklých turistických cílů je na většině místech oproti loňskému roku asi poloviční. Důvodem je úbytek zahraničních turistů v metropoli, kvůli koronavirové pandemii. Galerie, muzea i památky však letos více než obvykle navštěvují Češi. I tak to nestačí.

"Přijíždějí rodiny s dětmi ze všech koutů republiky i samotní Pražané, kteří si užívají volnější ulice centra Prahy a menší nával na jednotlivých památkových objektech. Postupně už ale na věžích přibývá i zahraničních turistů," uvedla mluvčí Muzea hlavního města Prahy Olga Šámalová.

Petřínskou rozhlednu, kterou má muzeum ve správě, navštívilo během července zhruba 48 000 návštěvníků. V červnu se bylo na věž podívat 19 500 lidí, v květnu jen 6000 zájemců. "Důležité pro nás je, že návštěvnost stoupá. Přesto jsou počty návštěvníků s loňským rokem nesrovnatelné, což je z ekonomického hlediska samozřejmě značný problém," dodala Šámalová. Během loňského července na rozhlednu vystoupalo 82 000 lidí a o rok dříve dokonce 85 000.

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) pociťuje nižší počty zahraničních turistů ve městě jen v některých objektech, celkově nižší návštěvnost je ovšem ve všech budovách. Od května do července je navštívilo přes 13 000 lidí. Od ledna do poloviny března, kdy Česko zasáhla pandemie, přišlo do budov 25 000 návštěvníků. Návštěvnost za první polovinu roku je tak o třetinu nižší než loni.

"Asi nejvíc je postižen Colloredo-Mansfeldský palác, jehož poloha patrně nejvíc lákala zahraniční hosty Prahy. Zámek Troja je většinou cílem domácích turistů. Tam se počty návštěvníků liší od předešlých let nejméně," uvedla ředitelka galerie Magdalena Juříková.

Zatímco trojský zámek v červenci navštívilo téměř 2000 lidí, prostory Colloredo-Mansfeldského paláce na Starém Městě vidělo 650 zájemců. V květnu to byla třetina. Naopak v lednu a v únoru se počty návštěvníků v paláci u Karlova mostu pohybovaly kolem 1500.

Návštěvnost výstav, které Galerie hlavního města pořádá, je také podle Juříkové úbytkem zahraničních turistů ovlivněna jen zčásti. Jsou totiž primárně zaměřeny na domácí publikum. Podíl návštěvníků z ciziny je obvyklý v případě, že se vystavují ve světě známí autoři.

Zásadnější vliv na návštěvnost má odliv zahraničních turistů pro Národní galerii Praha (NGP). "Po znovuotevření se návštěvníci vrátili v menší míře. Úbytek návštěvníků z řad turistů zaznamenáváme především u stálých expozic a výstav s mezinárodním přesahem," uvedla mluvčí NGP Eva Sochorová. Nejvíce pociťuje absenci turistů galerie v Anežském klášteře.