Mašínovi, básník, soudkyně i youtuber. Poslanci vybírají osobnosti k vyznamenání

Zvýšení DPH na minerálky na 21 procent výrobce zaskočilo. Podle největšího výrobce minerálních vod ve střední Evropě, společnosti Mattoni 1873 jde o zdraví prospěšný produkt, který by měl být zařazen do snížené daňové sazby. V důsledku zvýšení daně z přidané hodnoty firma nevylučuje, že nápoje v obchodech podraží. Vyplývá to z vyjádření, které v pátek Mattoni 1873 poskytla. Do vyšší daňové sazby by se podle konsolidačního balíčku představeného vládou měly přesunout všechny nealkoholické nápoje.

"Mezi nealkoholické nápoje patří i balené vody minerální, kojenecké a pramenité. Zejména minerální vody by pro své blahodárné účinky na zdraví měly být dostupné pro pitný režim široké veřejnosti, z těchto vod by se nemělo kvůli vysoké DPH stávat luxusní zboží. Proto vůbec nechápeme jejich zařazení do 21procentní sazby DPH, když ministerstvo financí tvrdí, že do snížené 12procentní sazby vláda zařadila primárně položky s nezpochybnitelným zdravotním či sociálním významem," uvedla v prohlásí tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873 Lutfia Volfová.