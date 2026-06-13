Přeskočit na obsah
Benative
13. 6. Antonín
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Návrhy ODS míří správným směrem. Bude ale složité je prosadit, soudí analytici

ČTK

Návrhy, které zazněly na sobotní ideové konferenci ODS v Praze, analytici, které ČTK oslovila, vesměs hodnotí jako správně nastavený směr. Upozorňují ale na složitost jejich praktického prosazení a na rizika spojená s některými opatřeními.

Martin Kupka, předseda ODS, poslanec, politik
Předseda ODS své vystoupení na ideové konferenci strany zahájil s míčem používaným na fotbalovém ME, které má přezdívku Euro. Reagoval tak na spekulace, podle nichž se ideová konference bude věnovat sporu o zavedení eura - společné evropské měny.Foto: ČTK / Kateřina Šulová
Reklama

Místopředseda Sněmovny a stínový ministr financí Jan Skopeček uvedl, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce, výpadek příjmů ve státním rozpočtu by podle něj mělo nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní.

Skopeček také slíbil změnu rozpočtového určení daní s cílem bonifikovat obce, které vytvářejí podmínky pro podnikatele, a posílení norem rozpočtové odpovědnosti.

neuvedeno
Stínový ministr financí Jan Skopeček je přesvědčen o tom, že zavedení eura má víc nevýhod než výhod, mimo jiné jde o to, že Česko by ztratilo možnost dělat samostatnou měnovou politiku.Foto: ČTK / Kateřina Šulová

„V obecné rovině jsou základní teze jako daňová reforma s přesunem daňové zátěže od práce ke spotřebě či k majetkovým daním a posílení rozpočtové odpovědnosti ideálně na ústavní úrovni správným směrem,“ uvedl analytik Deloitte David Marek.

Související

Upozornil ale, že mezi formulováním idejí a jejich uskutečněním je dlouhá cesta. Připomněl, že podobné kroky bylo možné realizovat již v minulém volebním období, kdy byla ODS s dalšími stranami ve vládě. „Na druhé straně, lepší pozdě, nežli později,“ dodal.

Reklama
Reklama

Podobně se vyjádřil i hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Podle něj jsou spotřební a majetkové daně obecně ekonomicky efektivnější než zdanění pracovních příjmů. Varoval však před opakováním minulé zkušenosti. „Poslední česká zkušenost je totiž taková, že se snížilo zdanění práce zrušením superhrubé mzdy a k žádnému odpovídajícímu opatření v jiných daních nedošlo, z čehož si dodnes neseme obří deficit,“ uvedl.

Související

Podle Hradila by bylo na místě také na konferenci zmíněné posílení ochrany pravidel rozpočtové kázně. Současná pravidla byla podle něj opakovaně upravována nebo obcházena ve chvíli, kdy politikům přestávala vyhovovat. Za přínosnou označil také myšlenku změnit rozpočtové určení daní, aby obce více motivovalo k podpoře podnikání a ekonomického rozvoje.

neuvedeno
Armáda potřebuje podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové dlouhodobý zákonný a rozpočtový rámec pro plánování obrany ČR, ne každoroční improvizaci. Teď by ho měla mít nejméně do roku 2035, uvedla v sobotu Černochová na ideové konferenci ODS.Foto: ČTK / Kateřina Šulová

Na konferenci zazněla otázka přijetí eura. Zatímco Skopeček před společnou evropskou měnou varoval, stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil připustil její možné přijetí za splnění určitých podmínek. Debata o euru podle Hradila v poslední době získává neúměrně velkou pozornost. „Nemáme pádný důvod si myslet, že by přechod na euro představoval zásadní výhodu ani riziko,“ dodal.

Související

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v sobotním komentáři upozornil na možné dopady přijetí eura na trh bydlení. Podle něj by levnější úvěry po vstupu do eurozóny mohly v podmínkách nedostatečné bytové výstavby dále zvýšit ceny nemovitostí. To by mohlo zhoršit dostupnost bydlení pro mladé rodiny a nepřímo negativně ovlivnit porodnost. Za klíčové proto označuje zrychlení výstavby nových bytů.

Reklama
Reklama

Na konferenci zazněly i další návrhy, například na vznik národního investičního fondu pro financování infrastruktury, zdravotnictví a sociálních služeb nebo na sjednocenou jízdenku a celostátní digitální systém propojující různé druhy dopravy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruské bezpilotní prostředky mohou vrtulníky UH-1Y české armády likvidovat kulomety umístěnými v bočních dveřích. Střelci jsou na obou stranách.
Ruské bezpilotní prostředky mohou vrtulníky UH-1Y české armády likvidovat kulomety umístěnými v bočních dveřích. Střelci jsou na obou stranách.
Ruské bezpilotní prostředky mohou vrtulníky UH-1Y české armády likvidovat kulomety umístěnými v bočních dveřích. Střelci jsou na obou stranách.

„Vypněte to.“ Kulomety české jednotky u běloruských hranic vyhlíží ruské Šáhidy

Poblíž běloruské čáry. To je jediný údaj, který čeští vojáci mohou o umístění své malé polní základny prozradit. Zhruba 35 kilometrů od východní hranice Severoatlantické aliance sedí trojice vyzbrojených vrtulníků UH-1Y. Jejich úkol je jediný. Ochránit Polsko před ruskými bezpilotníky, které už několikrát přiletěly z Běloruska. Zároveň ví, že před nepřítelem musí zůstat skryti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama