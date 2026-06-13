Návrhy ODS míří správným směrem. Bude ale složité je prosadit, soudí analytici

Návrhy, které zazněly na sobotní ideové konferenci ODS v Praze, analytici, které ČTK oslovila, vesměs hodnotí jako správně nastavený směr. Upozorňují ale na složitost jejich praktického prosazení a na rizika spojená s některými opatřeními.
Místopředseda Sněmovny a stínový ministr financí Jan Skopeček uvedl, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce, výpadek příjmů ve státním rozpočtu by podle něj mělo nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní.
Skopeček také slíbil změnu rozpočtového určení daní s cílem bonifikovat obce, které vytvářejí podmínky pro podnikatele, a posílení norem rozpočtové odpovědnosti.
„V obecné rovině jsou základní teze jako daňová reforma s přesunem daňové zátěže od práce ke spotřebě či k majetkovým daním a posílení rozpočtové odpovědnosti ideálně na ústavní úrovni správným směrem,“ uvedl analytik Deloitte David Marek.
Upozornil ale, že mezi formulováním idejí a jejich uskutečněním je dlouhá cesta. Připomněl, že podobné kroky bylo možné realizovat již v minulém volebním období, kdy byla ODS s dalšími stranami ve vládě. „Na druhé straně, lepší pozdě, nežli později,“ dodal.
Podobně se vyjádřil i hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Podle něj jsou spotřební a majetkové daně obecně ekonomicky efektivnější než zdanění pracovních příjmů. Varoval však před opakováním minulé zkušenosti. „Poslední česká zkušenost je totiž taková, že se snížilo zdanění práce zrušením superhrubé mzdy a k žádnému odpovídajícímu opatření v jiných daních nedošlo, z čehož si dodnes neseme obří deficit,“ uvedl.
Podle Hradila by bylo na místě také na konferenci zmíněné posílení ochrany pravidel rozpočtové kázně. Současná pravidla byla podle něj opakovaně upravována nebo obcházena ve chvíli, kdy politikům přestávala vyhovovat. Za přínosnou označil také myšlenku změnit rozpočtové určení daní, aby obce více motivovalo k podpoře podnikání a ekonomického rozvoje.
Na konferenci zazněla otázka přijetí eura. Zatímco Skopeček před společnou evropskou měnou varoval, stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil připustil její možné přijetí za splnění určitých podmínek. Debata o euru podle Hradila v poslední době získává neúměrně velkou pozornost. „Nemáme pádný důvod si myslet, že by přechod na euro představoval zásadní výhodu ani riziko,“ dodal.
Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v sobotním komentáři upozornil na možné dopady přijetí eura na trh bydlení. Podle něj by levnější úvěry po vstupu do eurozóny mohly v podmínkách nedostatečné bytové výstavby dále zvýšit ceny nemovitostí. To by mohlo zhoršit dostupnost bydlení pro mladé rodiny a nepřímo negativně ovlivnit porodnost. Za klíčové proto označuje zrychlení výstavby nových bytů.
Na konferenci zazněly i další návrhy, například na vznik národního investičního fondu pro financování infrastruktury, zdravotnictví a sociálních služeb nebo na sjednocenou jízdenku a celostátní digitální systém propojující různé druhy dopravy.
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