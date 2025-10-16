Domácí

Návrh zakotvit právo platit v hotovosti a být off-line Senát neschválil

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Senát ve čtvrtek opětovně nepřijal návrh ústavního zákona, který měl do Listiny základních práv a svobod zakotvit právo občanů platit v hotovosti nebo být off-line. Návrh předložila skupina senátorů již v roce 2023. Senát ve čtvrtek návrh neschválil, ale ani nezamítl. Pokud by ho přijal, dostala by ho k projednání Sněmovna a vyjádřila by se k němu vláda.
Ilustrační foto.
Foto: Jakub Plíhal

Mezi navrhovateli byla i ve čtvrtek již bývalá senátorka Jitka Chalánková. Navrhovatelé chtěli v ústavní rovině zakotvit, že "každý má právo znát svá práva a povinnosti a vykonávat je jemu dostupným a přístupným způsobem". Obdobný návrh Senát nepřijal již v únoru 2023.

Právo na hotovost mělo být zakotveno jako součást širšího práva být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků. Nikdo by podle návrhu nesměl být nucen vykonávat svá práva a povinnosti prostřednictvím elektronických sítí a úložišť nebo jiným podobným způsobem. Lidé by měli mít podle předlohy možnost hradit své peněžité závazky a také dostávat výplatu v platných bankovkách a mincích.

