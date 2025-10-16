Návrh zakotvit právo platit v hotovosti a být off-line Senát neschválil

Mezi navrhovateli byla i ve čtvrtek již bývalá senátorka Jitka Chalánková. Navrhovatelé chtěli v ústavní rovině zakotvit, že "každý má právo znát svá práva a povinnosti a vykonávat je jemu dostupným a přístupným způsobem". Obdobný návrh Senát nepřijal již v únoru 2023.
Právo na hotovost mělo být zakotveno jako součást širšího práva být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků. Nikdo by podle návrhu nesměl být nucen vykonávat svá práva a povinnosti prostřednictvím elektronických sítí a úložišť nebo jiným podobným způsobem. Lidé by měli mít podle předlohy možnost hradit své peněžité závazky a také dostávat výplatu v platných bankovkách a mincích.
Výhrady vůči návrhu měla senátní komise pro ústavu. "Má-li být Listina základních práv a svobod respektovanou hodnotovou kotvou právního řádu, nemůže být setrvalým objektem průběžných změn, jinak se z ní stane vcelku obyčejný zákon, chráněný pouze požadavkem kvalifikované většiny nutné k její novelizaci," usnesla se komise.
Za návrh zákona se přimlouvaly nezařazené senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Podpořil ho i Michael Canov (STAN), který vyslovil obavu, že právo platit hotovostí ze zákona postupně zmizí. Zástupce předkladatelů Zdeněk Hraba (ODS a TOP 09) uvedl, že každý člověk by měl mít možnost volby. Stát podle něj nesmí nikoho nutit, aby se připojoval k síti, a ne každý člověk má důvěru v bezpečnost elektronických aplikací.
Naproti tomu Stanislav Balík (ODS a TOP 09) poukazoval například na to, že řada služeb je založená na tom, že platit jde pouze kartou. Navrhovaná změna by pak vedla k tomu, že tyto služby skončí. Hlavním motivem pro tuto změnu je podle něj útěk před přirozeným společenským vývojem. Vznesl proto návrh na zamítnutí. Naproti tomu ústavně právní výbor Senátu navrhoval předlohu schválit.
Návrh ve čtvrtek před senátory komentoval i úspěšný kandidát na ústavního soudce Michal Bartoň. Podle něj stačí doplnit České národní bance ústavní povinnost emitovat bankovky a mince, čímž se ústavně zajistí, že stát nebude moci běžným zákonem zrušit hotovost. "Nemyslím si, že to je nezbytné, ale bylo by to asi schůdnější řešení než sahat do Listiny práv a svobod," poznamenal.
Právo platit v hotovosti již předloni uzákonilo například Slovensko. Právo na digitální integritu bylo zase na základě referenda zakotveno do švýcarské ústavy.