AKTUALIZOVÁNO před 8 minutami

Návrh státního rozpočtu na příští rok je hotov, předpokládá deficit 50 miliard korun a předloží ho ministr financí Andrej Babiš (ANO). Dosavadní šéf státní kasy to ve čtvrtek večer řekl v televizi Barrandov. "Rozpočet předložím já, je hotov. Já ho dám samozřejmě do eKLEPu příští týden. Předpokládá deficit 50 miliard podle plánu," řekl šéf hnutí ANO. Knihovna eKLEP je určena pro meziresortní připomínkové řízení a pro jednání vlády. Babiš počítá s tím, že vláda bude o návrhu diskutovat do září.

