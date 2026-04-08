8. 4. Ema
Návrat ztraceného syna. Pavel Novotný je znovu členem ODS, naznačil účast ve volbách

Viet Tran,ČTK

Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný je opět členem ODS. Informoval o tom na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.

Foto: Profimedia.cz
Členství ve straně Novotný pozastavil loni v květnu po odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.

Původně podmíněný trest soud Novotnému přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu.

„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17:00 se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ uvedl Novotný na sociální síti.

Novotný před nástupem do vězení rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09).

Mandát zastupitele si Novotný ponechal. Později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát zastupitele městské části zrušil kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin.

Městská část Praha - Řeporyje je jednou z 57 městských částí hlavního města. Leží na jihozápadním okraji Prahy a uvádí, že v ní trvale žije přes 5600 obyvatel.

Vězni na mě čuměli, líčil Novotný

Svérázný politik se minulý říjen dostal po třech měsících měsících za mřížemi dostal na svobodu. Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Své zkušenosti z věznice popsal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

„Můj normální spoluvězeň byl recidivní narkoman, který měl spoustu krádeží. Čuměli ani ne proto, že jsem měl tříměsíční trest, ale že jsem propálil podmínku kvůli přestupkům. Zkušenost dobrá, tak jsem de*il, no,“ řekl loni na podzim a promluvil také o tom, jak se snažil spoluvězně zasvětit do sněmovních voleb. Celý rozhovor najdete zde.

FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránská média se neshodují, zda je Hormuzský průliv otevřen či ne

Pro plavbu Hormuzským průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami. Ve středu to oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu, píše agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Podle íránské státní televize Press TV je ale Hormuzský průliv zcela uzavřen a ropné tankery se musí vracet, píše také Reuters.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Izrael bude dál útočit na Hizballáh i po příměří s Íránem, uvedl Netanjahu

Nynější příměří ve válce s Íránem neznamená konec, prohlásil ve středu večer na tiskové konferenci izraelský premiér Netanjahu. Klid zbraní se podle něj netýká proíránského hnutí Hizballáh, na jehož pozice v Libanonu bude Izrael nadále útočit. Podle pákistánského premiéra Šarífa, který příměří mezi USA a Íránem zprostředkoval, se dohoda týká celého regionu Blízkého východu včetně Libanonu.

