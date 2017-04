Návrat kakaového krále. Michal Kraus, poslanec "s velkýma rukama," se vrací do předsednictva ČSSD

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Po deseti letech se vrací do vrcholné politiky bývalý poslanec ČSSD Michal Kraus. Ten složil poslanecký mandát poté, co vyšlo najevo, že v Africe domlouval obchod s odsouzeným podvodníkem a vydával se za ředitele firmy, která tam prý chce investovat půl miliardy korun. Kraus, kdysi začínající v KSČM a bývalý člen jejího ústředního výboru, se loni koncem roku stal šéfem ČSSD v Semilech a nyní byl zvolen i do předsednictva strany.

Praha - ČSSD do svého širšího vedení v sobotu zvolila někdejšího poslance Michala Krause, který složil v roce 2006 mandát kvůli kauze kolem své cesty do Ghany, kde byl u jednání o investicích do továrny na zpracování kakaových bobů.

Mezi desítku zvolených jmen se dostali například šéf Senátu Milan Štěch či poslanec Richard Dolejš, informoval novináře tiskový odbor ČSSD.

Někdejší šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Kraus ve Sněmovně skončil kvůli kauze kolem cesty do Ghany, kde byl v roce 2001 spolu s odsouzeným podvodníkem Františkem Rigem.

Bylo to v euforii

Kraus byl podezřelý z praní špinavých peněz, pokusu o podvod a později i korupce. V Africe se představoval jako ředitel firmy ProAfri, která tam podle médií slibovala investici 15 milionů dolarů. "Bylo to v euforii," vysvětloval, proč se podepsal jako ředitel. Policie nakonec případ odložila.

Kraus proslul i sexistickými komentáři na adresu své tehdejší stranické kolegyně Petry Buzkové, která si v roce 2003 nechala kvůli zdravotním problémům zmenšit poprsí. "Vzhledem k tomu, že mám velké ruce, tak bych preferoval větší rozměry," uvedl tehdy Kraus.

Kraus začínal v politice v osmdesátých letech jako člen KSČ a byl dokonce členem jejího ústředního výboru. Poté přes Demokratickou stranu práce zamířil do ČSSD a stal se jedním z nejdéle sloužících poslanců. Ve sněmovně seděl od roku 1986 do roku 2006, kdy ji nedobrovolně opustil.

Návrat Krause do vyšší politiky začal už koncem loňského roku, kdy se stal šéfem ČSSD v Semilech.

Místopředseda ČSSD a volební manažer strany Jan Birke v osobě Krause nevidí problém. "To ještě neznamená, že se vrací do vrcholové politiky. Předsednictvo je orgán, který má 35 členů, pak je ústřední výkonný výbor, pak grémium, já bych to neviděl tak dramaticky," řekl.

Předseda strany Bohuslav Sobotka zdůraznil, že Kraus byl vybrán členy výboru v tajné volbě. "Bylo to v jejich rukou. Většina delegátů usoudila, že ta (Krausova) 'karanténa' byla dostatečně dlouhá," řekl Sobotka.

Birke: Je to úžasná parta

Předsednictvo ČSSD v sobotu doplnili také poslanci Jaroslav Foldyna, Robin Böhnisch a Jiří Petrů, někdejší senátoři Martin Tesařík a Alena Gajdůšková, Helena Kudelová či Hana Hozmanová.

Birkemu se složení předsednictva líbí. "Je to úžasná parta, lidé, kterým mohu věřit a platí u nich podaná ruka," uvedl.

Předsednictvo ČSSD řídí činnost strany mezi zasedáními ústředního výboru. Kromě předsedy, místopředsedů či šéfů poslaneckého a senátního klubu jsou členy i zástupci krajů a desítka dalších členů, které dnes vybíral ústřední výbor.

Nejdůležitější rolí předsednictva je podíl na sestavování kandidátních listin. Po volbách v roce 2013 to bylo právě předsednictvo ČSSD, které vyzvalo předsedu strany Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby odstoupil z vyjednávání o vládě.

Kormidlo se otáčí doleva

Širší vedení strany v sobotu konstatovalo, že sociální demokracie se bude ve volbách soustředit na ryze levicová témata. Strana se nechce vymezovat proti šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, ale u středolevých voličů hledat ty, které Babiš zklamal.

Program představí ČSSD definitivně v polovině června na programové konferenci, do té doby chce sociální demokracie podle Birkeho prezentovat ryze levicová témata. "Skutečně otáčíme kormidlem doleva a zaměřujeme se na tradiční levicové voliče, což jsou bezesporu zaměstnanci, rodiny s dětmi a senioři," řekl Birke.

Dvojí kvalita potravin v západních a východních členských státech Evropské unie, které před měsícem řešil šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka i s předsedy vlád Slovenska, Polska a Maďarska v rámci zasedání visegrádské skupiny, bude také součástí kampaně. "Bude to jedno z klíčových témat," řekl Birke.

autoři: Domácí, ČTK

