Návrat k „normalizační minulosti“. Bém cupuje Babišův přesun protidrogové agendy

Česká protidrogová politika stojí podle jejího národního koordinátora Pavla Béma na rozcestí. Politici a experti vedou debatu o pokračování v přístupu podle vědeckých poznatků, nebo návratu o desítky let zpět k normalizačním strategiím. Bém to ve čtvrtek řekl na mezinárodní konferenci o závislostech a duševním zdraví v Praze.
Převedení agendy pod ministerstvo zdravotnictví a představu o řízení jedním resortem označil za nebezpečný omyl. Bém ve funkci koordinátora skončí na konci června.
O převodu protidrogové politiky z gesce premiéra Andreje Babiše (ANO) pod ministerstvo zdravotnictví rozhodla před měsícem vláda bez předchozího projednání se zaměstnanci, experty a vládní radou pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Babiš pak ohlásil zpřísnění přístupu a „boj proti drogám“.
Odborníci na problematiku závislostí i zahraniční osobnosti převod agendy i obrat ve směřování kritizují. Varují před dopady.
„Stojíme na rozcestí. Pozorujeme tendenci vracet se k jakémusi resortnímu uvažování. Vzniká představa, že záležitosti lze spravovat výhradně z perspektivy jenom zdravotnického problému. Je to strašně nebezpečný omyl,“ uvedl Bém.
Návrat k „normalizační minulosti“
Podotkl také, že problematika závislostí se netýká jen zdraví, ale i prevence, vzdělávání, bydlení, rodin, duševní pohody či ekonomiky a omezení na jeden pohled by byl „normalizační návrat do minulosti“.
Podle Béma politici a experti vedou po ohlášených změnách debatu o směřování. „Máme pokračovat v naplňování, prosazování racionální politiky postavené na ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti a také a hlavně na vědeckých faktech a důkazech, nebo se máme vrátit zpátky o 30 nebo 50 let do těch normalizačních strategií, kde veřejnou politiku ovládala přání?“ položil si otázku.
„Za mě ta odpověď je hrozně jednoduchá. To (návrat) si prostě nemůžeme dovolit, protože ten náklad je příliš vysoký - nejenom na straně veřejných zdrojů, ale také na straně lidských životů,“ řekl končící koordinátor.
Dodal, že podle statistik racionální přístup přináší lepší výsledky než politika založená na strachu. „Fakta nejsou otázkou názoru, data nejsou ideologie,“ poznamenal.
Za málo peněz hodně muziky
Podle Béma je český model v zahraničí považován za úspěšný díky komplexnosti s prevencí, léčbou, snižováním škod, výzkumem, represí a vymáháním práva a díky koordinaci. Zaměřuje se nejen na nelegální látky, ale i na alkohol, kouření, hazard či digitální závislosti.
„Určitě ten systém nebyl a není dokonalý, ale funguje. A rád říkám: Za málo peněz, hodně muziky,“ řekl Bém. Věří, že se podaří do povědomí dostat české výsledky a zachovat přístup ke snižování škod.
Podle bývalého koordinátora Jindřicha Vobořila má stát jako první využívat prevenci a léčbu, pak regulaci a nakonec represi. „Jakmile to obrátíme, začínáme stavět dům od střechy. Pro spoustu lidí užívání není neřest, ale samoléčba. Všichni saháme po čemkoliv, co nám uleví, když máme duševní diskomfort,“ řekl na konferenci Vobořil.
Jana Havrdová z kabinetu ministra pro sport, prevenci a zdraví míní, že ke zlepšení situace může vést pohyb. „Aktuální frustrace u celé řady lidí v České republice ze změn, které se dějí, je velká. My ve sportu říkáme, že i pád na pusu je krok vpřed. Pokud jsme přesvědčeni o tom, že máme pravdu, tak prostě vstaneme. To je jedna z velkých lekcí sportu,“ řekla expertům na konferenci Havrdová. Dodala, že by „nevítězství nemělo zkazit motivaci“.
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