V politických kuloárech se už od léta spekuluje o výměně některých ministrů. Úvahy se nyní týkají zejména resortu obrany, a to v souvislosti s tím, jak premiér Andrej Babiš (ANO) dává najevo svou nespokojenost s výkonem ministra Jaromíra Zůny (za SPD). Podle některých informací se skloňuje jméno vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO), který by se tak mohl vrátit ke své pověstné dvojroli z minulé vlády.
Tématu se věnoval poslední díl podcastu Politická šikana. „Mimochodem jsem v zákulisí slyšel, že Karel Havlíček bude opět dvojministr. Má dostat ke svému tradičnímu resortu tentokrát ještě obranu,“ uvedl ve studiu komentátor Vratislav Dostál.
Podle reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka by takový krok nebyl nijak překvapivý, protože Havlíček už nyní na dění v resortu obrany dohlíží.
„Není to úplně překvapivé v tom, že už teď Karel Havlíček částečně nepochybně to ministerstvo obrany kontroluje. A hlavně: divíte se Andreji Babišovi, že tam chce radši mít neoficiálně Karla Havlíčka než pana ministra Zůnu?“ poznamenal v podcastu Bartoníček.
Sám ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček však informace o tom, že by se měl znovu stát dvojministrem a převzít otěže po Jaromíru Zůnovi, na přímý dotaz redakce deníku Aktuálně.cz popřel.
„Informace se nezakládá na pravdě,“ napsal v textové zprávě. Plně se podle svých slov soustředí na ekonomickou agendu a svůj stávající resort průmyslu a obchodu.
Superministr
Havlíček si nicméně už v letech 2020 a 2021 vysloužil přezdívku „dvojministr“ či „superministr“, když souběžně řídil ministerstvo průmyslu a obchodu i resort dopravy. Proslul přitom extrémním pracovním tempem a minimem spánku.
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) už v průběhu roku opakovaně dával najevo, že mu nevyhovuje Zůnovo pomalé tempo ani způsob, jakým resort řídí. Jak již dříve informoval deník Aktuálně.cz, Babiš i Havlíček se dění na obraně snaží stále víc kontrolovat.
Premiér například v říjnu oznámil, že nákupy nových strojů pro armádní dopravní letku si bere na starost přímo on sám společně s Karlem Havlíčkem, čímž Zůnu prakticky vyšachoval z vyjednávání s dodavateli.
Havlíček navíc na zbrojním veletrhu Future Forces Forum jednal přímo s vedením státního podniku LOM Praha.
Napětí vyvrcholilo také kolem přípravy nové koncepce výstavby armády do roku 2040. Zatímco premiér tlačil na rychlé řešení a navyšování stavů – už dříve vzkázal, že armáda „musí přidat“ – Zůna dokument předložil se značným zpožděním.
Co je na tom složitého?
Babiš si tehdy do ministra veřejně rýpl: „Trvalo to dlouho, nevím, co je na tom složitého.“ Vláda navíc ani poté, co materiál vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu, koncepci zatím neposvětila.
Kromě premiérovy nespokojenosti Zůnovi nepřidala ani nedávná cesta do Washingtonu, kde ho v Pentagonu nepřijal americký ministr obrany Pete Hegseth a česká delegace se musela spokojit jen s náměstky.
Proti ministrovi navíc začali otevřeně vystupovat i jeho vlastní podřízení a seniorní úředníci úřadu, kterým vadí personální čistky v už tak vyprázdněném resortu.
Případná oficiální rošáda na ministerstvu obrany by navíc nebyla jen personální otázkou, ale i citlivým koaličním zásahem. Resort obrany totiž v rámci vládního půdorysu připadl hnutí SPD Tomia Okamury.
Jak ale v podcastu Politická šikana zaznělo, vztahy mezi Babišem a Okamurou jsou v poslední době napjaté a premiér musí hledat cestu, jak udržet koalici funkční, aniž by musel ustupovat každému výstřelku svého koaličního partnera.
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