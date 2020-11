Čeští vojáci se v Litvě zapojí do cvičení NATO, vyzkouší si hromadné nasazení

Česká armáda se v těchto dnech zapojuje do jednoho z největších letošních aliančních cvičení Brilliant Jump. Síly velmi rychlé reakce NATO při něm nacvičují schopnost rychlého hromadného nasazení. Z několika míst Evropy se asi 2500 vojáků přesouvá vlakem, vzduchem, po moři či po silnici na území Litvy. Z Česka od neděle vyjely dva vlaky s těžkou technikou a 200 vojáky 71. mechanizovaného praporu,

Námořní část cvičení začala podle webových stránek Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) na konci září a trvala do začátku října. Od konce října na ni pak navázal samotný přesun vojáků do Litvy. "Cílem je procvičit nasazení jednotek v zájmovém prostoru a demonstrovat připravenost k obraně členských států NATO," uvedla česká armáda.

Cvičení se účastní síly velmi rychlé reakce aliance (VJTF), tedy jednotky, které musí být připraveny k rychlému zásahu. Tvoří ji brigáda o síle asi 5000 vojáků, její složení se pravidelně obměňuje. Český 71. mechanizovaný prapor je do VJTF podle Hampla začleněn od loňského roku, kdy musel být schopen nasazení do 30 dnů. Letos drží hraničtí vojáci nejvyšší pohotovost, tedy pětidenní. Příští rok budou muset být schopni nasazení do 45 dnů. Celkem česká armáda do současné brigády VJTF přispívá asi 1000 vojáky, další jednotky jsou z polské, španělské a britské armády.

Do aktuálního cvičení brigáda nasazuje polovinu svých kapacit, česká armáda jich do Litvy posílá 200 s 50 kusy převážně těžké techniky. "Základem naší výzbroje jsou samozřejmě bojová vozidla pěchoty BVP-2 a minomety T815-PRAM. V neděli 1. listopadu odjel z železniční stanice Hranice na Moravě první vlak s pásovou technikou, den poté druhý vlak s kolovou technikou, kontejnery a dalším materiálem," uvedl na webu české armády zástupce velitele praporu a řídící cvičení major Martin Krč.

Vlaky jsou v současné době na cestě do Litvy, podle Hampla je příjezd stanoven na čtvrtek. Na litevských hranicích musí vojáci techniku přeložit na jiné vagony, které mohou být použity na úzkorozchodné trati. Konečnou destinací je výcvikový prostor Rukla, kde se všechny vyslané jednotky sejdou. V sobotu pak čeští vojáci svou techniku opět naloží na vlak a odjedou zpět do Česka. Plánovaný návrat je stanoven na 11. listopadu.

Podle české armády operace prověří postupy, které jsou nezbytné při přípravě, plánování, koordinaci a zabezpečení skutečného nasazení jednotek. "Velení NATO v Evropě takto prověřuje akceschopnost Sil velmi rychlé reakce, které musí být připraveny do pěti dnů od aktivace vyrazit do určeného prostoru," poznamenal velitel Velitelství pro operace generál Josef Kopecký. Zkoordinovat hromadný příjezd takového množství lidí i techniky z různých evropských zemí, zabezpečit rychlou vykládku či ubytování a stravování vojáků podle něj vyžaduje dokonalé plánování a důsledné plnění úkolů.