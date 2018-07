Nástěnka? Nástroj z minulého století v lecčems předčí i nejmodernější aplikace

Jak si efektivně zorganizovat práci? Investice do seminářů, knih a promyšlených aplikací vám možná ušetří primitivní nástěnka.

V době všeobecné digitalizace to může působit směšně, ale skutečně to není vtip. Přehledně uspořádaná plocha na zdi s barevnými lístečky skutečně může při přiřazování, prioritizaci a sledování stavu pracovních úkolů přinést větší efekt než inovativní plánovací software, systém emailů nebo to do list v sešitu či na ploše počítače.

Nesejde z očí ani z mysli

Zatímco maily se mohou pod nánosem nově příchozích zpráv propadnout do zapomnění a tzv. to do list sepsaný na ploše počítače mohou překrýt nově otevřená okna, nástěnku potkáte, kdykoli se zvednete od stolu. Stačí tedy pouze vymyslet vhodný systém, jak informace na nástěnce uspořádat, a můžete snadno získat dokonalý přehled.

Několik tipů, jak na to

Přiřaďte úkolům priority a podle toho je barevně odlišujte.

Slouží-li nástěnka k organizaci více lidí v týmu, můžete barevně rozlišovat úkoly podle jednotlivých osob.

Poznámky můžete uspořádat vertikálně či horizontálně podle dnů/týdnů či fáze řešení.

Buďte struční, jasní, výstižní. Každý lísteček by měl obsahovat jediný úkol, aby se s ním dalo jednoduše pracovat (přesouvat v čase, mezi osobami nebo podle stadia řešení).

Pokud potřebujete něco více rozepsat či rozkreslit, je ideální doplnit nástěnku o popisovací tabuli - tzv. whiteboard - který může mít i magnetický povrch. Může tak stručné lístečky doplnit podrobnějšími informacemi.

Vsaďte na eleganci

